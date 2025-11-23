Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newscyber slavery in myanmar delhi police ifso arrest two people human trafficking and job scam
विदेश में नौकरी का झांसा देकर म्यांमार में कराते थे साइबर गुलामी, मानव तस्कर गैंग से जुड़े 2 दबोचे

विदेश में नौकरी का झांसा देकर म्यांमार में कराते थे साइबर गुलामी, मानव तस्कर गैंग से जुड़े 2 दबोचे

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी और साइबर ठगी में सक्रिय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गैंग भारतीय युवाओं को विदेशी नौकरी का सपना दिखाकर म्यांमार ले जाता था और वहां उन्हें ‘साइबर गुलामी’ में धकेल देता था।

Sun, 23 Nov 2025 06:33 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) ने अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी और साइबर ठगी में सक्रिय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गैंग भारतीय युवाओं को विदेशी नौकरी का सपना दिखाकर म्यांमार ले जाता था और वहां उन्हें ‘साइबर गुलामी’ में धकेल देता था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस के मुताबिक, जालसाजी में दिल्ली के बवाना निवासी दानिश राजा और हरियाणा के फरीदाबाद निवासी हर्ष शामिल है। यह गैंग मानव तस्करी कर युवाओं से विदेशी खासतौर से अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर ऑनलाइन फर्जीवाड़ा करता था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

आईएफएसओ यूनिट की जांच में खुलासा हुआ कि अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क युवाओं को डेटा-एंट्री और कॉल सेंटर नौकरी का लालच देकर फंसाता था। पीड़ितों को कोलकाता बुलाया जाता, फिर बैंकॉक होते हुए म्यावाडी (म्यांमार) ले जाया जाता था। वहां केके पार्क स्थित परिसर में हथियारबंद गार्डों की निगरानी में उन्हें कैद रखकर अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाते हुए साइबर ठगी कराई जाती थी।

रैकेट का भंडाफोड़ तब हुआ जब 22 अक्टूबर 2025 को म्यांमार की मिलिट्री ने कॉल सेंटर पर छापा मारकर भारतीय युवकों को मुक्त कराया। 19 नवंबर को उन्हें भारत लाया गया। इसी दौरान बवाना निवासी इम्तियाज बाबू ने दिल्ली पुलिस को शिकायत देकर पूरा मॉड्यूल बेनकाब किया।

ऐसे खुलीं गिरोह की परतें

बवाना निवासी युवक की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर साइबर भर्ती रैकेट की जांच शुरू की। 20 नवंबर को आईएफएसओ ने दानिश राजा को गिरफ्तार किया, जिसने खुलासा किया कि म्यांमार से डिपोर्ट होने के बाद भी वह वहीं के साइबर गिरोह के लिए भारत में बैठकर भर्ती का काम कर रहा था। उसकी निशानदेही पर फरीदाबाद निवासी हर्ष भी पकड़ा गया। दोनों सोशल मीडिया और फर्जी जॉब एजेंसियों के जरिये बेरोजगार युवाओं को फंसाते थे।

विदेशी हैंडलर्स के साथ चौंकाने वाली चैट सामने आई

जांच में पता चला कि दोनों आरोपी विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में थे। दानिश राजा के फोन से मिली चैट व कॉल रिकॉर्डिंग में टारगेट लिस्ट, स्कैम स्क्रिप्ट और पैसों की डीलिंग के सबूत मिले। डिजिटल फोरेंसिक में पता चला है कि भारत में भर्तीकर्ता और विदेश में संचालक मिलकर संगठित नेटवर्क चला रहे थे, जिसमें रकम क्रिप्टो व हवाला चैनलों से भेजी जाती थी।

संयुक्त निगरानी से सभी कड़ियों को जोड़ा जा रहा

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, गृह मंत्रालय के आई4सी की संयुक्त कार्रवाई से ऐसे अंतरराष्ट्रीय साइबर जालसाजों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। यह वही नेटवर्क है जो दक्षिण-पूर्व एशिया में चल रहे 'साइबर स्लेव कैंप' मॉडल पर काम करता है। पुलिस को अंदेशा है कि इसमें कई और भारतीय एजेंट, ट्रैवल ऑपरेटर और विदेशी मॉड्यूल शामिल हैं।

हरियाणा-राजस्थान के दस युवाओं को ठगा

गुरुग्राम। विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवाओं को म्यांमार भेजकर जबरन साइबर ठगी कराने वाले गिरोह के दो सदस्यों विजेंद्र उर्फ सोनू (23) और जितेंद्र उर्फ मोनू (21) को पुलिस ने वजीराबाद पुलिस अकादमी, दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों चीन मूल के ठगों के साथ मिलकर युवाओं को भेजने के नाम पर डॉलर में मोटा कमीशन वसूलते थे। आरोपी अब तक वे हरियाणा और राजस्थान के करीब दस युवाओं को विदेश भेज चुके हैं।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Police Cyber Crime Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।