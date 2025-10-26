मां और बहनों की अश्लील फोटो वायरल करने की दे रहे थे धमकी, शख्स ने कर ली आत्महत्या
संक्षेप: ओल्ड फरीदाबाद की न्यू बसेलबा कॉलोनी निवासी कॉलेज छात्र ने साइबर ठग से परेशान होकर जहरीला पदार्थ निगलकर जान दे दी। छात्र को उसकी मां और बहनों के अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर रुपये ऐंठे जा रहे थे।
ओल्ड फरीदाबाद की न्यू बसेलबा कॉलोनी निवासी कॉलेज छात्र ने साइबर ठग से परेशान होकर जहरीला पदार्थ निगलकर जान दे दी। छात्र को उसकी मां और बहनों के अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर रुपये ऐंठे जा रहे थे। रुपए न देने पर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी जा रही थी। ओल्ड फरीदाबाद थाना पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर एक युवक के खिलाफ आत्महत्या के लिए विवश करने की शिकायत दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, न्यू बसेलवा कॉलोनी निवासी 19 वर्षीय राहुल एनआईटी तीन स्थित डीएवी कॉलेज में बी-कॉम प्रथम वर्ष का छात्र था। वह 13 अक्टूबर को किसी ने उसका फोन हैक कर लिया था। फोन हैक करने के बाद कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) या किसी अन्य तकनीक का प्रयोग कर उसकी तीनों बहनों और मां के नग्न फोटो उसके पास भेज दिए थे।
आरोपी इन फोटो को वायरल करने की धमकी देकर रुपये मांग रहा था। आरोपी ने करीब 15 हजार रुपये भी ऐंठ लिए थे। पिछले कई दिन से उससे और रुपये मांगे जा रहे थे। इससे वह परेशान था। उसने परेशान होकर शनिवार सुबह जहरीला पदार्थ निगल लिया। देर शाम उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता ने बताया कि एक साहिल नामक युवक ने उसके बेटे को जहरीला पदार्थ दिलवाने में भी मदद की थी।
वहीं एक अज्ञात नंबर से उसके बेटे को परेशान किया जा रहा था। ओल्ड फरीदाबाद थाना एसएचओ विष्णु मित्र ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई। शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। मृतक छात्र का परिवार मूल रूप से बिहार के सिवान जिले के अफराद की मटिया गांव का रहने वाला है।