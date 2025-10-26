Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsCyber Fraud threaten to viral Man Sister Obscene Photo man suicide
मां और बहनों की अश्लील फोटो वायरल करने की दे रहे थे धमकी, शख्स ने कर ली आत्महत्या

मां और बहनों की अश्लील फोटो वायरल करने की दे रहे थे धमकी, शख्स ने कर ली आत्महत्या

संक्षेप: ओल्ड फरीदाबाद की न्यू बसेलबा कॉलोनी निवासी कॉलेज छात्र ने साइबर ठग से परेशान होकर जहरीला पदार्थ निगलकर जान दे दी। छात्र को उसकी मां और बहनों के अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर रुपये ऐंठे जा रहे थे।

Sun, 26 Oct 2025 10:10 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ओल्ड फरीदाबाद की न्यू बसेलबा कॉलोनी निवासी कॉलेज छात्र ने साइबर ठग से परेशान होकर जहरीला पदार्थ निगलकर जान दे दी। छात्र को उसकी मां और बहनों के अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर रुपये ऐंठे जा रहे थे। रुपए न देने पर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी जा रही थी। ओल्ड फरीदाबाद थाना पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर एक युवक के खिलाफ आत्महत्या के लिए विवश करने की शिकायत दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, न्यू बसेलवा कॉलोनी निवासी 19 वर्षीय राहुल एनआईटी तीन स्थित डीएवी कॉलेज में बी-कॉम प्रथम वर्ष का छात्र था। वह 13 अक्टूबर को किसी ने उसका फोन हैक कर लिया था। फोन हैक करने के बाद कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) या किसी अन्य तकनीक का प्रयोग कर उसकी तीनों बहनों और मां के नग्न फोटो उसके पास भेज दिए थे।

आरोपी इन फोटो को वायरल करने की धमकी देकर रुपये मांग रहा था। आरोपी ने करीब 15 हजार रुपये भी ऐंठ लिए थे। पिछले कई दिन से उससे और रुपये मांगे जा रहे थे। इससे वह परेशान था। उसने परेशान होकर शनिवार सुबह जहरीला पदार्थ निगल लिया। देर शाम उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता ने बताया कि एक साहिल नामक युवक ने उसके बेटे को जहरीला पदार्थ दिलवाने में भी मदद की थी।

वहीं एक अज्ञात नंबर से उसके बेटे को परेशान किया जा रहा था। ओल्ड फरीदाबाद थाना एसएचओ विष्णु मित्र ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई। शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। मृतक छात्र का परिवार मूल रूप से बिहार के सिवान जिले के अफराद की मटिया गांव का रहने वाला है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Faridabad News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।