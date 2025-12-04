12 करोड़ लूट चुके थे, 17 करोड़ और लूटने का था प्लान; नोएडा की सबसे बड़ी साइबर ठगी कैसे हुई?

संक्षेप: नोएडा के एक कंसल्टेंट से 12 करोड़ रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। अनुमान लगाया गया है कि ये नोएडा का अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये ठगी सेक्टर 47 के निवासी इंद्रपाल सिंह के साथ हुई है। जानिए कैसे इतनी बड़ी ठगी को अंजाम दिया गया।

नोएडा के एक कंसल्टेंट से 12 करोड़ रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। अनुमान लगाया गया है कि ये नोएडा का अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये ठगी सेक्टर 47 के निवासी इंद्रपाल सिंह के साथ हुई है। इंद्रपाल ने बताया- उनके पास कियारा नामक एक लड़की का WhatsApp पर मेसेज आया, जिसके बाद ठगी का खेल शुरू हुआ और धीरे-धीरे करके 12 करोड़ रुपये गंवा दिए। अब समझिए ठगी का इतना बड़ा जाल कैसे बुना गया, जिसका शिकार इंद्रपाल हो गए।

लड़की ने बिछाया फर्जी स्टॉक मार्केट का जाल इंद्रपाल ने बताया, 17 अक्टूबर, 2025 को 'कियारा शर्मा' नाम की एक महिला का WhatsApp मैसेज मिला। महिला ने खुद को स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बताया और उनसे बातचीत शुरू की और उन्हें यकीन दिलाया कि वह उनकी गाइडेंस से अच्छा-खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगले 17 दिनों में, साइबर ठगों ने सिंह को स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से ज़्यादा रिटर्न का वादा करके लालच दिया और फिर पैसे उड़ा लिए। अब समझिए आगे का खेल कैसे हुआ।

WhatsApp ग्रुप पर फर्जी स्क्रीनशॉट से जीता भरोसा टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, ठगों ने इंद्रपाल को दो WhatsApp ग्रुप- सुंदरन AMC-स्टे पॉजिटिव और 111 सुंदरन AMC-इनफिनिट पॉसिबिलिटीज ​​में जोड़ा। इन ग्रुप में ठगों ने नकली प्रॉफिट स्क्रीनशॉट और यूज़र टेस्टिमोनियल दिखाए। लगातार आ रही फर्जी फोटो-वीडियो से इंद्रपाल को ऐसा भरोसा होने लगा कि जो कुछ उसे दिखाया जा रहा है, वो सब सही है। ठग एक कदम और आगे आ चुके थे। उन्होंने अब अपनी अगली चाल चली, जिससे पीड़ित पूरी तरह उनकी गिरफ्त में आ गया।

50 हजार इन्वेस्ट किए और 9 लाख निकाले इन ग्रुप्स के जरिए, सिंह को एक ऐप 'SDAMCMAX' डाउनलोड करने के लिए कहा गया, जिसे एक सर्टिफाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर दिखाया गया था। अगले दो हफ़्तों में, क्रिमिनल्स ने गारंटीड रिटर्न और 15% कमीशन का वादा किया। सिंह ने शुरू में 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए और "प्रॉफिट" में 9 लाख रुपये निकाले। इतनी भारी रकम वापसी पर उसे पूरी तरह भरोसा हो गया कि ये एकदम असली है। जब भरोसा पूरी तरह जीत लिया, तो उसने धीरे-धीरे कई बैंक अकाउंट्स में नौ बड़े ट्रांजैक्शन किए। इस तरह कुल 11.99 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए।

12 करोड़ ठगने के बाद मांगे 17 करोड़ मगर लालची ठगों का लालच बढ़ता ही जा रहा था। उन लोगों ने इंद्रपाल से और पैसे मांगे। इस बार रकम बहुत बड़ी थी। इंद्रपाल को शक हुआ, क्योंकि ठगों ने उससे 17 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करवाने की कोशिश की थी। 12 करोड़ रुपये देने के बाद सिंह के दिमाग में खतरे की घंटी बजी। लेकिन, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो उन्होंने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज कराई।