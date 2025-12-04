Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newscyber fraud of 12 crore rupees in noida, how it took place in the name of online investment
12 करोड़ लूट चुके थे, 17 करोड़ और लूटने का था प्लान; नोएडा की सबसे बड़ी साइबर ठगी कैसे हुई?

12 करोड़ लूट चुके थे, 17 करोड़ और लूटने का था प्लान; नोएडा की सबसे बड़ी साइबर ठगी कैसे हुई?

संक्षेप:

नोएडा के एक कंसल्टेंट से 12 करोड़ रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। अनुमान लगाया गया है कि ये नोएडा का अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये ठगी सेक्टर 47 के निवासी इंद्रपाल सिंह के साथ हुई है। जानिए कैसे इतनी बड़ी ठगी को अंजाम दिया गया। 

Dec 04, 2025 09:29 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
share Share
Follow Us on

नोएडा के एक कंसल्टेंट से 12 करोड़ रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। अनुमान लगाया गया है कि ये नोएडा का अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये ठगी सेक्टर 47 के निवासी इंद्रपाल सिंह के साथ हुई है। इंद्रपाल ने बताया- उनके पास कियारा नामक एक लड़की का WhatsApp पर मेसेज आया, जिसके बाद ठगी का खेल शुरू हुआ और धीरे-धीरे करके 12 करोड़ रुपये गंवा दिए। अब समझिए ठगी का इतना बड़ा जाल कैसे बुना गया, जिसका शिकार इंद्रपाल हो गए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लड़की ने बिछाया फर्जी स्टॉक मार्केट का जाल

इंद्रपाल ने बताया, 17 अक्टूबर, 2025 को 'कियारा शर्मा' नाम की एक महिला का WhatsApp मैसेज मिला। महिला ने खुद को स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बताया और उनसे बातचीत शुरू की और उन्हें यकीन दिलाया कि वह उनकी गाइडेंस से अच्छा-खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगले 17 दिनों में, साइबर ठगों ने सिंह को स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से ज़्यादा रिटर्न का वादा करके लालच दिया और फिर पैसे उड़ा लिए। अब समझिए आगे का खेल कैसे हुआ।

WhatsApp ग्रुप पर फर्जी स्क्रीनशॉट से जीता भरोसा

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, ठगों ने इंद्रपाल को दो WhatsApp ग्रुप- सुंदरन AMC-स्टे पॉजिटिव और 111 सुंदरन AMC-इनफिनिट पॉसिबिलिटीज ​​में जोड़ा। इन ग्रुप में ठगों ने नकली प्रॉफिट स्क्रीनशॉट और यूज़र टेस्टिमोनियल दिखाए। लगातार आ रही फर्जी फोटो-वीडियो से इंद्रपाल को ऐसा भरोसा होने लगा कि जो कुछ उसे दिखाया जा रहा है, वो सब सही है। ठग एक कदम और आगे आ चुके थे। उन्होंने अब अपनी अगली चाल चली, जिससे पीड़ित पूरी तरह उनकी गिरफ्त में आ गया।

50 हजार इन्वेस्ट किए और 9 लाख निकाले

इन ग्रुप्स के जरिए, सिंह को एक ऐप 'SDAMCMAX' डाउनलोड करने के लिए कहा गया, जिसे एक सर्टिफाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर दिखाया गया था। अगले दो हफ़्तों में, क्रिमिनल्स ने गारंटीड रिटर्न और 15% कमीशन का वादा किया। सिंह ने शुरू में 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए और "प्रॉफिट" में 9 लाख रुपये निकाले। इतनी भारी रकम वापसी पर उसे पूरी तरह भरोसा हो गया कि ये एकदम असली है। जब भरोसा पूरी तरह जीत लिया, तो उसने धीरे-धीरे कई बैंक अकाउंट्स में नौ बड़े ट्रांजैक्शन किए। इस तरह कुल 11.99 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए।

12 करोड़ ठगने के बाद मांगे 17 करोड़

मगर लालची ठगों का लालच बढ़ता ही जा रहा था। उन लोगों ने इंद्रपाल से और पैसे मांगे। इस बार रकम बहुत बड़ी थी। इंद्रपाल को शक हुआ, क्योंकि ठगों ने उससे 17 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करवाने की कोशिश की थी। 12 करोड़ रुपये देने के बाद सिंह के दिमाग में खतरे की घंटी बजी। लेकिन, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो उन्होंने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज कराई।

क्या बोली साइबर क्राइम पुलिस

ADCP साइबर क्राइम शाव्या गोयल ने कहा कि जांच चल रही है। उन्होंने कहा, "फ्रॉड करने वालों द्वारा इस्तेमाल किए गए बैंक अकाउंट्स की पहचान कर ली गई है, और ट्रांजैक्शन अमाउंट को फ्रीज करने की कोशिश की जा रही है। हम आरोपियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।"

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Cyber Crime Noida News Ncr News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।