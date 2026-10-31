देशभर में फर्जी चालान भेज 10 करोड़ ठगे, रकम पहुंची कुवैत; दिल्ली पुलिस ने 5 को दबोचा
दिल्ली की साइबर पुलिस ने फर्जी ट्रैफिक चालान भेजकर 10 करोड़ से अधिक की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देशभर में इनके खिलाफ 544 शिकायतें दर्ज हैं।
देशभर में लोगों को फर्जी ट्रैफिक चालान का मैसेज भेजकर ठगी करने के बाद हासिल रकम कुवैत के नेशनल बैंक ऑफ कुवैत के जमा करने वाले भेजने वाले गिरोह के पांच लोगों को दक्षिण-पश्चिम जिला साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को जांच के दौरान आरोपियों के खिलाफ देशभर में दर्ज 544 साइबर शिकायतें मिली है। प्राथमिक जांच में आरोपियों के खाते में 10 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी का लेन देन सामने आया है।
बरामद हुआ ये सामान
दिल्ली पुलिस की साइबर थाना पुलिस ने आरोपियों मोती सिंह बघेला, हर्षपाल, विक्की, विशाल दास वैष्णव और बृजेश कुमार के कब्जे से 15 मोबाइल फोन और टैबलेट, 59 डेबिट कार्ड, 52 पासबुक और चेकबुक, 14 फर्मों की मुहरें, पांच पीओएस मशीन, आठ क्यूआर स्कैनर, एक सोने की चेन और एक कार बरामद की है। पुलिस कुवैत तक पहुंचे पैसों के लेनदेन और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।
ट्रैफिक चालान के नाम पर भेजते थे लिंक
पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि 28 नवंबर 2025 को साइबर थाने में 2.21 लाख रुपये की ठगी की ई-एफआईआर दर्ज की गई थी। पीड़ित को ट्रैफिक चालान भुगतान के नाम पर एक लिंक भेजा गया था। लिंक खोलने के बाद उसके क्रेडिट कार्ड से 2.21 लाख रुपये की अनधिकृत निकासी हो गई। जांच में पता चला कि इस तरह के करीब 3300 फर्जी एसएमएस भेजे गए थे। तकनीकी जांच के बाद पुलिस ने एसएमएस भेजने में इस्तेमाल मोबाइल नंबर और विंगो कैश ऐप तक पहुंच बनाई।
3 दिन में दो करोड़ रुपये का भुगतान
जांच के दौरान पुलिस ने रिवॉर्ड ऐप के जरिये यूजर को भुगतान करने वाले बैंक खाते की पड़ताल की। यह खाता मुंबई की श्री बालाजी एंटरप्राइजेज के नाम पर था, जिसे आरोपी मोती सिंह बघेला संचालित कर रहा था। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि इस खाते से महज तीन दिनों में 41 हजार से अधिक लोगों को करीब दो करोड़ रुपये छोटे-छोटे भुगतान के रूप में भेजे गए थे। इसी रकम के लेनदेन की जांच से गिरोह के बैंकिंग नेटवर्क का पता चला।
कुवैत पहुंची रकम
ठगी की रकम का एक वित्तीय सुराग नेशनल बैंक ऑफ कुवैत में संचालित खाते तक भी पहुंचा। पुलिस ने इस मामले में राजस्थान के मोती सिंह बघेला, हरदोई के हर्षपाल, दिल्ली के विक्की, राजस्थान के विशाल दास वैष्णव और पंजाब के बृजेश कुमार को गिरफ्तार किया है।
फर्जी ट्रैफिक चालान भेजता था गिरोह
जांच में सामने आया कि आरोपी कमीशन लेकर अलग-अलग फर्मों के नाम पर चालू बैंक खाते खुलवाते थे। इसके लिए कंपनी के दस्तावेज, डेबिट कार्ड, चेकबुक और बैंक खातों से जुड़े सिम उपलब्ध कराए जाते थे। इन खातों का इस्तेमाल रकम के लेनदेन और भुगतान के लिए किया जाता था। आरोपियों का गिरोह फर्जी ट्रैफिक चालान, डिलीवरी एड्रेस सत्यापन और रिवॉर्ड प्वाइंट के नाम पर लोगों को एसएमएस भेजता था।
पहले पीड़ितों को भेजे जाते थे पैसे
इसके लिए विंगो कैश नाम के रिवॉर्ड ऐप का इस्तेमाल किया जाता था। ऐप डाउनलोड करने वाले यूजर को रिवॉर्ड रिडीम करने पर एक से तीन रुपये दिए जाते थे। इस दौरान करीब 30 सेकेंड तक मोबाइल की स्क्रीन लॉक रहती थी और ऐप अपने आप नौ से 12 एसएमएस भेज देता था। इस तरह आम लोगों के मोबाइल फोन ही आरोपियों के लिए साइबर ठगी के लिए एसएमएस भेजने का जरिया बन जाते थे। जिससे बाकि लोग ठगी का शिकार हो रहे थे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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