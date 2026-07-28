Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जकार्ता से आए शख्स की संदिग्ध हरकतें देख कस्टम वालों को हुआ शक, जांच की तो पेट में मिले तीन बड़े कैप्सूल

By Sourabh Jain
पीटीआई, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार यात्री के सामान की एक्स-रे स्क्रीनिंग में कोई संदिग्ध चीज नहीं दिखी। जिसके चलते अधिकारी उसे विस्तृत पूछताछ के लिए AIU (एयर इंटेलिजेंस यूनिट) के ऑफिस ले गए।

Customs seizes 3 capsules containing gold from man at Delhi airport
दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम्स ने एक व्यक्ति से सोने से भरे 3 कैप्सूल जब्त किए।

नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों को अवैध तस्करी रोकने में उस वक्त एक बड़ी सफलता मिली, जब इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से आए एक शख्स को उन्होंने शक के आधार पर रोक लिया। दरअसल सोमवार को उस शख्स के फ़्लाइट नंबर D7-182 से एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अधिकारियों को शक हुआ कि वह कोई संदिग्ध सामान अपने साथ लेकर आ रहा है, हालांकि जब उसकी जांच की गई तो उसके पास कुछ नहीं मिला।

इसके बाद अधिकारी उसे विस्तृत पूछताछ के लिए एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) के ऑफिस लेकर गए। जहां उसने बताया कि उसने कैप्सूल के आकार के सोने के तीन ठोस टुकड़े निगल लिए थे, जिनका कुल वजन 744 ग्राम था।

ये भी पढ़ें:गवर्नेंस का मतलब सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधि नहीं; प्रधान के इस्तीफे पर किरण बेदी

ग्रीन चैनल पार करने के बाद एयरपोर्ट पर रोका

इस बारे में जारी एक आधिकारिक बयान में विभाग ने बताया कि, सोमवार को आए इस यात्री को कस्टम्स ग्रीन चैनल पार करने के बाद रोका गया था। उसे 'एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम' (APIS) प्रोफाइलिंग के आधार पर ग्रीन चैनल पार करने के बाद रोका गया था।

पूछताछ के लिए AIU ऑफिस लेकर गए

अधिकारियों ने आगे बताया कि यात्री के सामान की एक्स-रे स्क्रीनिंग में कोई संदिग्ध चीज नहीं दिखी। हालांकि, यात्री का व्यवहार संदिग्ध लगने पर अधिकारी उसे विस्तृत पूछताछ के लिए एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) के ऑफिस ले गए।

ये भी पढ़ें:बिना समय बर्बाद किए...; पूर्व महिला IPS किरण बेदी ने की पीएम मोदी की तारीफ

पूछताछ में मानी सोने के तीन टुकड़े निगलने की बात

अधिकारियों ने बताया कि, 'लगातार पूछताछ के दौरान यात्री ने मान लिया कि उसने सोने के तीन ठोस टुकड़े निगल लिए थे, जिनका कुल वजन 744 ग्राम था।' इसमें आगे बताया गया कि उसने अंडाकार आकार के तीन कैप्सूल निगले थे, जिनमें सोने का पेस्ट होने का शक है। उसके पेट से उन कैप्सूल्स को निकालने के साथ ही उन्हें तय प्रक्रिया के अनुसार सोना निकालने के लिए आगे भेज दिया गया है।

ये भी पढ़ें:सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके; कैसे एक मुद्दे पर दोनों की सोच अलग
Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।