जकार्ता से आए शख्स की संदिग्ध हरकतें देख कस्टम वालों को हुआ शक, जांच की तो पेट में मिले तीन बड़े कैप्सूल
विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार यात्री के सामान की एक्स-रे स्क्रीनिंग में कोई संदिग्ध चीज नहीं दिखी। जिसके चलते अधिकारी उसे विस्तृत पूछताछ के लिए AIU (एयर इंटेलिजेंस यूनिट) के ऑफिस ले गए।
नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों को अवैध तस्करी रोकने में उस वक्त एक बड़ी सफलता मिली, जब इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से आए एक शख्स को उन्होंने शक के आधार पर रोक लिया। दरअसल सोमवार को उस शख्स के फ़्लाइट नंबर D7-182 से एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अधिकारियों को शक हुआ कि वह कोई संदिग्ध सामान अपने साथ लेकर आ रहा है, हालांकि जब उसकी जांच की गई तो उसके पास कुछ नहीं मिला।
इसके बाद अधिकारी उसे विस्तृत पूछताछ के लिए एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) के ऑफिस लेकर गए। जहां उसने बताया कि उसने कैप्सूल के आकार के सोने के तीन ठोस टुकड़े निगल लिए थे, जिनका कुल वजन 744 ग्राम था।
ग्रीन चैनल पार करने के बाद एयरपोर्ट पर रोका
इस बारे में जारी एक आधिकारिक बयान में विभाग ने बताया कि, सोमवार को आए इस यात्री को कस्टम्स ग्रीन चैनल पार करने के बाद रोका गया था। उसे 'एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम' (APIS) प्रोफाइलिंग के आधार पर ग्रीन चैनल पार करने के बाद रोका गया था।
पूछताछ के लिए AIU ऑफिस लेकर गए
अधिकारियों ने आगे बताया कि यात्री के सामान की एक्स-रे स्क्रीनिंग में कोई संदिग्ध चीज नहीं दिखी। हालांकि, यात्री का व्यवहार संदिग्ध लगने पर अधिकारी उसे विस्तृत पूछताछ के लिए एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) के ऑफिस ले गए।
पूछताछ में मानी सोने के तीन टुकड़े निगलने की बात
अधिकारियों ने बताया कि, 'लगातार पूछताछ के दौरान यात्री ने मान लिया कि उसने सोने के तीन ठोस टुकड़े निगल लिए थे, जिनका कुल वजन 744 ग्राम था।' इसमें आगे बताया गया कि उसने अंडाकार आकार के तीन कैप्सूल निगले थे, जिनमें सोने का पेस्ट होने का शक है। उसके पेट से उन कैप्सूल्स को निकालने के साथ ही उन्हें तय प्रक्रिया के अनुसार सोना निकालने के लिए आगे भेज दिया गया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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