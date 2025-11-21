Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsCustoms seized Ganza Marijuana at IGI Airport Delhi to passenger arriving from Bangkok
दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर यात्री के पास मिला संदिग्ध टैडी बियर, जांच में अंदर रखा मिला 3 करोड़ का सामान

दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर यात्री के पास मिला संदिग्ध टैडी बियर, जांच में अंदर रखा मिला 3 करोड़ का सामान

संक्षेप:

कस्टम अधिकारियों ने उक्त यात्री को NDPS अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाया और उसके खिलाफ NDPS एक्ट, 1985 की धारा 20, धारा 23, और धारा 29 के तहत मामला दर्ज करवाया।

Fri, 21 Nov 2025 03:05 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग के अधिकारियों ने बैंकॉक से आ रहे एक भारतीय पुरूष यात्री को शक के आधार पर रोका और जब उसकी जांच की गई तो उसके पास से करीब 3 करोड़ रुपए कीमत का 3 किलोग्राम गांजा (मारिजुआना) बरामद किया गया। जिसके बाद उसके खिलाफ तस्करी का मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस बारे में एक प्रेस नोट जारी करते हुए कस्टम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह घटना 19 नवंबर बुधवार को सामने आई, जब फ्लाइट नंबर TG-315 से टी-3, नई दिल्ली आए यात्री को स्पॉट प्रोफाइलिंग के आधार पर एयरपोर्ट पर रोका गया था। इसके बाद उसके सामान की जांच के लिए उसे ग्रीन चैनल की तरफ भेज दिया गया।

इस दौरान जब उसके ट्रॉली बैग की तलाशी ली गई तो अधिकारियों को एक टैडी बियर के आकार वाले बैकपैक के अंदर छुपाकर रखे गए 6 पॉलीथीन पाउच मिले, जिनमें हरे रंग का संदिग्ध NDPS पदार्थ रखा हुआ था, बाद में जिसके गांजा/मारिजुआना होने की पुष्टि हुई। बरामद पदार्थ का कुल वजन 3005 ग्राम या 3 किलोग्राम था, वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है।

कस्टम अधिकारियों ने उक्त यात्री को NDPS अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाया और उसके खिलाफ NDPS एक्ट, 1985 की धारा 20, धारा 23, और धारा 29 के तहत मामला दर्ज करवाया। इस घटना के अगले दिन यानी 20 नवंबर को उसे NDPS एक्ट के सेक्शन 43(b) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा उससे प्राप्त नशीले पदार्थ को धारा 43(ए) के तहत छुपाने वाली सामग्री और पैकेजिंग के साथ जब्त कर लिया गया। इस मामले में आगे की जांच जारी है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।