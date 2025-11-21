दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर यात्री के पास मिला संदिग्ध टैडी बियर, जांच में अंदर रखा मिला 3 करोड़ का सामान
दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग के अधिकारियों ने बैंकॉक से आ रहे एक भारतीय पुरूष यात्री को शक के आधार पर रोका और जब उसकी जांच की गई तो उसके पास से करीब 3 करोड़ रुपए कीमत का 3 किलोग्राम गांजा (मारिजुआना) बरामद किया गया। जिसके बाद उसके खिलाफ तस्करी का मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
इस बारे में एक प्रेस नोट जारी करते हुए कस्टम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह घटना 19 नवंबर बुधवार को सामने आई, जब फ्लाइट नंबर TG-315 से टी-3, नई दिल्ली आए यात्री को स्पॉट प्रोफाइलिंग के आधार पर एयरपोर्ट पर रोका गया था। इसके बाद उसके सामान की जांच के लिए उसे ग्रीन चैनल की तरफ भेज दिया गया।
इस दौरान जब उसके ट्रॉली बैग की तलाशी ली गई तो अधिकारियों को एक टैडी बियर के आकार वाले बैकपैक के अंदर छुपाकर रखे गए 6 पॉलीथीन पाउच मिले, जिनमें हरे रंग का संदिग्ध NDPS पदार्थ रखा हुआ था, बाद में जिसके गांजा/मारिजुआना होने की पुष्टि हुई। बरामद पदार्थ का कुल वजन 3005 ग्राम या 3 किलोग्राम था, वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है।
कस्टम अधिकारियों ने उक्त यात्री को NDPS अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाया और उसके खिलाफ NDPS एक्ट, 1985 की धारा 20, धारा 23, और धारा 29 के तहत मामला दर्ज करवाया। इस घटना के अगले दिन यानी 20 नवंबर को उसे NDPS एक्ट के सेक्शन 43(b) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा उससे प्राप्त नशीले पदार्थ को धारा 43(ए) के तहत छुपाने वाली सामग्री और पैकेजिंग के साथ जब्त कर लिया गया। इस मामले में आगे की जांच जारी है।