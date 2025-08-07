customs officers of IGI Airport Seized 5469.5 grams Cocaine from one indian Passenger IGI एयरपोर्ट पर चॉकलेट बॉक्स लेकर पहुंचा शख्स; कस्टम ने जांचा तो उड़े होश, मिला 82 करोड़ का सामान, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newscustoms officers of IGI Airport Seized 5469.5 grams Cocaine from one indian Passenger

IGI एयरपोर्ट पर चॉकलेट बॉक्स लेकर पहुंचा शख्स; कस्टम ने जांचा तो उड़े होश, मिला 82 करोड़ का सामान

अधिकारियों ने जब दोहा से नई दिल्ली पहुंचे भारतीय यात्री के पास मौजूद हरे रंग के हैंड कैरी बैग की जांच की तो उसके अंदर 'फेरेरो रोशर' चॉकलेट के 8 सुनहरे रंग के डिब्बे मिले, जिनके अंदर चॉकलेट की जगह सफेद रंग का पाउडर भरा हुआ था।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 7 Aug 2025 08:03 PM
share Share
Follow Us on
IGI एयरपोर्ट पर चॉकलेट बॉक्स लेकर पहुंचा शख्स; कस्टम ने जांचा तो उड़े होश, मिला 82 करोड़ का सामान

दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर तैनात कस्टम विभाग के अधिकारियों को हाल ही में उस वक्त एक बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने विदेश से यहां पहुंचे एक शख्स के पास से करीब साढ़े 5 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया। इस बारे में जानकारी देते हुए कस्टम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी शख्स भारतीय नागरिक है, जिसने अवैध पदार्थ को अपने साथ लाए 'फेरेरो रोशर' चॉकलेट के सुनहरे रंग के आठ डिब्बों में छुपाकर रखा हुआ था। शक होने पर जब उसके पास मौजूद उन बॉक्स की तलाशी ली गई तो उनके अंदर चॉकलेट की जगह कोकीन भरी हुई मिली। जिसका कुल वजन 5469.5 ग्राम (शुद्ध वजन) था। कस्टम विभाग के अनुसार बरामद कोकीन का बाजार मूल्य लगभग 82.04 करोड़ रुपए है।

अधिकारियों ने बताया कि यह यात्री बुधवार 6 अगस्त को उड़ान संख्या 6E-1346 द्वारा कतर की राजधानी दोहा से IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर पहुंचा था। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों ने जब उसके सामान और व्यक्तिगत एक्स-रे जांच के लिए उसे ग्रीन चैनल पर रोका, तो उसके पास से चॉकलेट के बॉक्स में रखा कोकीन बरामद हुआ।

IGI एयरपोर्ट पर चॉकलेट के बॉक्स लेकर पहुंचा शख्स; कस्टम वालों ने जांचा तो उड़े होश, मिला 82 करोड़ का सामान

अधिकारियों ने जब यात्री के पास मौजूद हरे रंग के हैंड कैरी बैग की जांच की तो उसके अंदर 'फेरेरो रोशर' चॉकलेट के 8 सुनहरे रंग के डिब्बे मिले, जिनमें सफेद रंग का मादक पदार्थ भरा हुआ था। उसके पास से कुल 5.469 किलोग्राम कोकीन मिला। शुरुआती जांच में इस पदार्थ के कोकीन होने की पुष्टि हुई, जिसका बाजार मूल्य लगभग 82.04 करोड़ रुपए है।

जिसके बाद अधिकारियों ने आरोपी यात्री के खिलाफ NDPS एक्ट 1985 की धारा 8, धारा 20, धारा 23 और धारा 29 के उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज करते हुए, इसी अधिनियम की धारा 43 (बी) के तहत गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही कोकीन को एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 43 (ए) के तहत पैकेजिंग के साथ जब्त कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि मामले में फिलहाल आगे की जांच जारी है।