Hindi Newsएनसीआर Newscustoms officers at IGI airport seized foreign currency worth rupees 27.74 lakhs
दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेशी नागरिक से लाखों रुपए की करेंसी जब्त, शातिर तरीके से नोट छुपाकर ले जा रहा था अपने देश

दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेशी नागरिक से लाखों रुपए की करेंसी जब्त, शातिर तरीके से नोट छुपाकर ले जा रहा था अपने देश

संक्षेप:

कस्टम विभाग के अधिकारियों ने जब आरोपी टर्किश नागरिक से पूछताछ की तो इस दौरान यात्री ने माना कि वह इस करेंसी को विदेश में स्मगल करने के लिए लेकर जा रहा था। उसके पास से भारतीय मुद्रा के अनुसार कुल 27.74 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा मिली।

Dec 12, 2025 10:54 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हाल ही में कस्टम विभाग के अधिकारियों को उस वक्त एक बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने एक विदेशी नागरिक के पास से करीब 28 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा बरामद की। इस बारे में एक प्रेस नोट जारी करते हुए एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि जिस विदेशी नागरिक के पास से यह करेंसी बरामद हुई, वह तुर्किये देश का रहने वाला है और तस्करी करके इन नोटों को ले जा रहा था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्टम विभाग के अधिकारियों ने आकस्मिक जांच के दौरान जब यात्री को रोककर उसकी तलाशी ली, तो इस दौरान उसके पास से सामान में छुपाकर रखी गई यह विदेशी करेंसी बरामद हुई। उसके पास से कुल 23,750 यूरो और 3,500 डॉलर के नोट मिले। भारतीय मुद्रा में जिसकी कुल कीमत 27,74,100/- (कुल सत्ताईस लाख चौहत्तर हजार एक सौ रुपए) है। आरोपी यात्री ने इन करेंसी नोटों को उसके चेक-इन बैगेज में रखी किताबों के पन्नों के बीच में बहुत शातिराना तरीके से छिपाकर रखा था, ताकि स्टैंडर्ड सिक्योरिटी चेक के दौरान उनका पता न चले।

दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेशी नागरिक से लाखों रुपए की करंसी जब्त

कस्टम अधिकारियों द्वारा की गई पूछताछ के दौरान यात्री ने माना कि वह इस करेंसी को विदेश में स्मगल करने के लिए लेकर जा रहा था। आरोपी यात्री को 9 दिसंबर को IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 3 के जरिए फ़्लाइट नंबर 6E-011 पकड़कर तुर्की की राजधानी इस्तांबुल जाना था। हालांकि कस्टम विभाग की सूझबूझ के चलते उसका यह प्लान सफल नहीं हो सका। अधिकारियों ने बताया कि कस्टम एक्ट, 1962 के सेक्शन 110 के तहत यह करेंसी जब्त कर ली गई है और इस मामले में आगे की जांच चल रही है।

