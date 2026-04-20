उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक के हक में दिया फैसला, वायदा तोड़ने वाली ट्रैवल कंपनी भरेगी 7 लाख रुपये
दिल्ली के परिवार का विदेश में छुट्टियां बिताने का सपना एक ट्रैवल कंपनी की लापरवाही से कड़वे अनुभव में बदल गया। विदेशी जमीन पर परिवार को घंटों भूखे-प्यासे भटकना पड़ा और अंततः अपनी जेब से भुगतान करके ठहरने की व्यवस्था करनी पड़ी।
दिल्ली के पीतमपुरा स्थित कोहाट एंक्लेव निवासी नीलम कमल कुमार का परिवार संग मालदीव में छुट्टियां बिताने का सपना एक ट्रैवल कंपनी की लापरवाही के चलते कड़वे अनुभव में बदल गया। एयरपोर्ट पहुंचते ही होटल प्रतिनिधियों ने उनकी बुकिंग से इनकार कर दिया, जबकि परिवार इसके लिए पहले ही लाखों रुपये एडवांस दे चुका था। विदेशी जमीन पर परिवार को घंटों भूखे-प्यासे भटकना पड़ा और अंततः अपनी जेब से भुगतान करके ठहरने की व्यवस्था करनी पड़ी।
उत्तर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ‘ड्रीम वेकेशन’ को तनाव और अपमान में बदलने के लिए ट्रैवल कंपनी ‘एंटीलॉग वेकेशंस’ को सेवा में गंभीर कमी का दोषी मानते हुए 7.38 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग की अध्यक्ष दिव्य ज्योति जयपुरियार और सदस्य अश्विनी कुमार मेहता की बेंच ने कहा कि उपभोक्ता टूर पैकेज बुक करते समय सुरक्षित और परेशानी मुक्त यात्रा की उम्मीद करता है, जिसमें कंपनी पूरी तरह विफल रही।
क्या है मामला
मामले के अनुसार, अक्टूबर 2017 में नीलम ने अपने परिवार के पांच सदस्यों के लिए तीन रात और चार दिन का मालदीव टूर पैकेज बुक कराया था। इसमें उनके पति कैप्टन कमल कांत कुमार, ब्रिटेन से आए डॉक्टर बेटे, हैदराबाद से आई बेटी और बरेली से आई बहू शामिल थे। इस पैकेज के लिए पीड़ित परिवार की ओर से ट्रैवल कंपनी को 1.18 लाख रुपये एडवांस दिए गए थे, जिसमें होटल, भोजन और स्पीड बोट ट्रांसफर शामिल था।
होटल में ठहरने के लिए करना पड़ा अतिरिक्त भुगतान
15 अक्टूबर 2017 को मालदीव पहुंचने पर होटल ने साफ कहा कि ट्रैवल कंपनी ने कोई भुगतान नहीं किया है और स्पीड बोट की भी व्यवस्था नहीं है। कई बार संपर्क के बावजूद कंपनी ने कोई समाधान नहीं दिया। मजबूर होकर परिवार को 1780 अमेरिकी डॉलर (करीब 1.5 लाख रुपये) अतिरिक्त खर्च कर होटल में ठहरना पड़ा। मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि कंपनी की लापरवाही से परिवार को मानसिक पीड़ा और आर्थिक नुकसान हुआ। इसी आधार पर कंपनी को 2.38 लाख रुपये 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने और 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया।