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उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक के हक में दिया फैसला, वायदा तोड़ने वाली ट्रैवल कंपनी भरेगी 7 लाख रुपये

Apr 20, 2026 02:51 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के परिवार का विदेश में छुट्टियां बिताने का सपना एक ट्रैवल कंपनी की लापरवाही से कड़वे अनुभव में बदल गया। विदेशी जमीन पर परिवार को घंटों भूखे-प्यासे भटकना पड़ा और अंततः अपनी जेब से भुगतान करके ठहरने की व्यवस्था करनी पड़ी। 

उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक के हक में दिया फैसला, वायदा तोड़ने वाली ट्रैवल कंपनी भरेगी 7 लाख रुपये

दिल्ली के पीतमपुरा स्थित कोहाट एंक्लेव निवासी नीलम कमल कुमार का परिवार संग मालदीव में छुट्टियां बिताने का सपना एक ट्रैवल कंपनी की लापरवाही के चलते कड़वे अनुभव में बदल गया। एयरपोर्ट पहुंचते ही होटल प्रतिनिधियों ने उनकी बुकिंग से इनकार कर दिया, जबकि परिवार इसके लिए पहले ही लाखों रुपये एडवांस दे चुका था। विदेशी जमीन पर परिवार को घंटों भूखे-प्यासे भटकना पड़ा और अंततः अपनी जेब से भुगतान करके ठहरने की व्यवस्था करनी पड़ी।

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उत्तर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ‘ड्रीम वेकेशन’ को तनाव और अपमान में बदलने के लिए ट्रैवल कंपनी ‘एंटीलॉग वेकेशंस’ को सेवा में गंभीर कमी का दोषी मानते हुए 7.38 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग की अध्यक्ष दिव्य ज्योति जयपुरियार और सदस्य अश्विनी कुमार मेहता की बेंच ने कहा कि उपभोक्ता टूर पैकेज बुक करते समय सुरक्षित और परेशानी मुक्त यात्रा की उम्मीद करता है, जिसमें कंपनी पूरी तरह विफल रही।

क्या है मामला

मामले के अनुसार, अक्टूबर 2017 में नीलम ने अपने परिवार के पांच सदस्यों के लिए तीन रात और चार दिन का मालदीव टूर पैकेज बुक कराया था। इसमें उनके पति कैप्टन कमल कांत कुमार, ब्रिटेन से आए डॉक्टर बेटे, हैदराबाद से आई बेटी और बरेली से आई बहू शामिल थे। इस पैकेज के लिए पीड़ित परिवार की ओर से ट्रैवल कंपनी को 1.18 लाख रुपये एडवांस दिए गए थे, जिसमें होटल, भोजन और स्पीड बोट ट्रांसफर शामिल था।

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होटल में ठहरने के लिए करना पड़ा अतिरिक्त भुगतान

15 अक्टूबर 2017 को मालदीव पहुंचने पर होटल ने साफ कहा कि ट्रैवल कंपनी ने कोई भुगतान नहीं किया है और स्पीड बोट की भी व्यवस्था नहीं है। कई बार संपर्क के बावजूद कंपनी ने कोई समाधान नहीं दिया। मजबूर होकर परिवार को 1780 अमेरिकी डॉलर (करीब 1.5 लाख रुपये) अतिरिक्त खर्च कर होटल में ठहरना पड़ा। मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि कंपनी की लापरवाही से परिवार को मानसिक पीड़ा और आर्थिक नुकसान हुआ। इसी आधार पर कंपनी को 2.38 लाख रुपये 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने और 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया।

रिपोर्ट : निखिल पाठक

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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