बेजान चीजों के बराबर नहीं जानवरों की कस्टडी, दिल्ली HC ने कुत्तों का गोद लेने पर क्या सुनाया फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जानवरों की कस्टडी को बेजान चीजों की कस्टडी के बराबर नहीं माना जा सकता।
दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जानवरों की कस्टडी को बेजान चीजों की कस्टडी के बराबर नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे विवादों का फैसला करते समय पालतू जानवरों और उनकी देखभाल करने वालों के बीच के भावनात्मक रिश्ते को पूरा महत्व दिया जाना चाहिए।
जस्टिस गिरीश कथपालिया की पीठ ने इस तरह तीन बचाए गए पालतू कुत्तों को उनके गोद लेने वाले मालिकों को लौटाने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि इन कुत्तों को उनके मालिकों से अलग करने पर उन्हें गहरा भावनात्मक आघात पहुंचेगा। यह फैसला एक याचिका पर आया, जिसमें निचली अदालत के उन आदेशों को चुनौती दी गई, जिनमें कुत्तों को सुपरदारी (अस्थायी कस्टडी) पर उस शख को सौंपने का निर्देश दिया गया, जो खुद को उनका असली मालिक बता रहा था। इन कुत्तों को पहले कथित क्रूरता के मामले में की गई एक छापेमारी के दौरान बचाया गया। इसके बाद उन्हें एक गैर सरकारी संगठन को सौंप दिया गया।
भावनात्मक रिश्ते को नजरअंदाज नहीं कर सकते- दिल्ली HC
पीठ ने टिप्पणी की कि जानवरों की कस्टडी का मामला बेजान चीजों की कस्टडी के मामले से बिल्कुल अलग है। पीठ ने कहा कि कोई भी उस भावनात्मक रिश्ते को नजरअंदाज नहीं कर सकता, जो पालतू जानवर को गोद लेने वाले शख्स और उस पालतू जानवर के बीच बन जाता है।
कोर्ट ने कहा, इस समय इस पीठ के सामने यह मुद्दा नहीं है कि मौजूदा मालिक 3 कुत्तों के साथ क्रूरता कर रहा था या नहीं। यह मामला निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस समय इस पीठ के सामने मुख्य मुद्दा वह भावनात्मक आघात है, जिससे ये बेजुबान जानवर अपने गोद लेने वाले मालिकों (याचिकाकर्ताओं) से अलग होने के बाद गुजार रहे होंगे। इसलिए इन कुत्तों की कस्टडी उनके मालिकों को दे दी जानी चाहिए।
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अदिति शर्मा
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