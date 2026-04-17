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बेजान चीजों के बराबर नहीं जानवरों की कस्टडी, दिल्ली HC ने कुत्तों का गोद लेने पर क्या सुनाया फैसला

Apr 17, 2026 10:20 pm ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जानवरों की कस्टडी को बेजान चीजों की कस्टडी के बराबर नहीं माना जा सकता।

बेजान चीजों के बराबर नहीं जानवरों की कस्टडी, दिल्ली HC ने कुत्तों का गोद लेने पर क्या सुनाया फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जानवरों की कस्टडी को बेजान चीजों की कस्टडी के बराबर नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे विवादों का फैसला करते समय पालतू जानवरों और उनकी देखभाल करने वालों के बीच के भावनात्मक रिश्ते को पूरा महत्व दिया जाना चाहिए।

जस्टिस गिरीश कथपालिया की पीठ ने इस तरह तीन बचाए गए पालतू कुत्तों को उनके गोद लेने वाले मालिकों को लौटाने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि इन कुत्तों को उनके मालिकों से अलग करने पर उन्हें गहरा भावनात्मक आघात पहुंचेगा। यह फैसला एक याचिका पर आया, जिसमें निचली अदालत के उन आदेशों को चुनौती दी गई, जिनमें कुत्तों को सुपरदारी (अस्थायी कस्टडी) पर उस शख को सौंपने का निर्देश दिया गया, जो खुद को उनका असली मालिक बता रहा था। इन कुत्तों को पहले कथित क्रूरता के मामले में की गई एक छापेमारी के दौरान बचाया गया। इसके बाद उन्हें एक गैर सरकारी संगठन को सौंप दिया गया।

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भावनात्मक रिश्ते को नजरअंदाज नहीं कर सकते- दिल्ली HC

पीठ ने टिप्पणी की कि जानवरों की कस्टडी का मामला बेजान चीजों की कस्टडी के मामले से बिल्कुल अलग है। पीठ ने कहा कि कोई भी उस भावनात्मक रिश्ते को नजरअंदाज नहीं कर सकता, जो पालतू जानवर को गोद लेने वाले शख्स और उस पालतू जानवर के बीच बन जाता है।

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कोर्ट ने कहा, इस समय इस पीठ के सामने यह मुद्दा नहीं है कि मौजूदा मालिक 3 कुत्तों के साथ क्रूरता कर रहा था या नहीं। यह मामला निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस समय इस पीठ के सामने मुख्य मुद्दा वह भावनात्मक आघात है, जिससे ये बेजुबान जानवर अपने गोद लेने वाले मालिकों (याचिकाकर्ताओं) से अलग होने के बाद गुजार रहे होंगे। इसलिए इन कुत्तों की कस्टडी उनके मालिकों को दे दी जानी चाहिए।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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