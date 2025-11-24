हिरासत में हुई मारपीट और छेड़खानी! इंडिया गेट के प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

संक्षेप: आरोपियों ने दावा किया कि पुलिस हिरासत में उनके साथ मारपीट की गई। कुछ महिला प्रदर्शनकारियों ने कोर्ट को यह भी बताया कि पुरुष पुलिसकर्मियों ने उनके साथ छेड़छाड़ की। ये आरोप तब लगाए गए जब कोर्ट ने बिना पुलिस की मौजूदगी में आरोपियों से अकेले में बात की।

इंडिया गेट पर प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों ने अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कई आरोपियों ने दावा किया कि पुलिस हिरासत में उनके साथ मारपीट की गई। कुछ महिला प्रदर्शनकारियों ने कोर्ट को यह भी बताया कि पुरुष पुलिसकर्मियों ने उनके साथ छेड़छाड़ की। ये आरोप तब लगाए गए जब कोर्ट ने बिना पुलिस की मौजूदगी में आरोपियों से अकेले में बात की।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शन करने वालों ने कहा कि उनके शरीर पर चोट के निशान थे और उन्होंने उन्हें कोर्ट को दिखाया। एक प्रदर्शनकारी ने आरोप लगाया कि पुलिस “हमें एक बूथ पर ले गई और पीटा।” दूसरे ने “छाती, पीठ और पेट पर” मारपीट का दावा किया। कोर्ट ने कहा कि एक प्रदर्शन करने वाले के मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट (MLC) में गर्दन पर चोट दिखाई गई थी, हालांकि इस आरोप पर पुलिस ने कहा कि यह पुरानी चोट थी। सुनवाई के दौरान किसी भी मीडियाकर्मी को कोर्ट रूम के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी।

ये गिरफ्तारियां मुख्य रूप से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज एक केस से जुड़ी हैं। यह केस रविवार को आंध्र प्रदेश में हाल ही में एक एनकाउंटर में मारे गए नक्सल कमांडर माडवी हिडमा के सपोर्ट में लगाए गए पोस्टर और नारों को लेकर दर्ज किया गया था।