हिरासत में हुई मारपीट और छेड़खानी! इंडिया गेट के प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

Mon, 24 Nov 2025 08:46 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इंडिया गेट पर प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों ने अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कई आरोपियों ने दावा किया कि पुलिस हिरासत में उनके साथ मारपीट की गई। कुछ महिला प्रदर्शनकारियों ने कोर्ट को यह भी बताया कि पुरुष पुलिसकर्मियों ने उनके साथ छेड़छाड़ की। ये आरोप तब लगाए गए जब कोर्ट ने बिना पुलिस की मौजूदगी में आरोपियों से अकेले में बात की।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शन करने वालों ने कहा कि उनके शरीर पर चोट के निशान थे और उन्होंने उन्हें कोर्ट को दिखाया। एक प्रदर्शनकारी ने आरोप लगाया कि पुलिस “हमें एक बूथ पर ले गई और पीटा।” दूसरे ने “छाती, पीठ और पेट पर” मारपीट का दावा किया। कोर्ट ने कहा कि एक प्रदर्शन करने वाले के मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट (MLC) में गर्दन पर चोट दिखाई गई थी, हालांकि इस आरोप पर पुलिस ने कहा कि यह पुरानी चोट थी। सुनवाई के दौरान किसी भी मीडियाकर्मी को कोर्ट रूम के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी।

ये गिरफ्तारियां मुख्य रूप से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज एक केस से जुड़ी हैं। यह केस रविवार को आंध्र प्रदेश में हाल ही में एक एनकाउंटर में मारे गए नक्सल कमांडर माडवी हिडमा के सपोर्ट में लगाए गए पोस्टर और नारों को लेकर दर्ज किया गया था।

11 महिलाओं समेत 17 आरोपियों को पटियाला हाउस में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट साहिल मोंगा की कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों पर मिर्च या काली मिर्च पाउडर स्प्रे का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने दलील दी, "वे पूरी तरह से तैयार होकर आए थे," और कहा कि प्रदर्शनकारियों ने "नक्सलियों के सपोर्ट में" नारे लगाए थे, जबकि विरोध प्रदूषण के बारे में था।

