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88 लाख का झूमर, 95 लाख के पर्दे, 1.5 करोड़ का किचन; प्रवेश वर्मा ने अंदर से दिखाया 'शीशमहल'

Mar 26, 2026 05:17 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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प्रवेश वर्मा ने बताया कि ‘अरविंद केजरीवाल जी ने यह सोचकर शीशमहल बनवाया था कि जीवन में मुझे कोई चुनाव नहीं हरा पाएगा। जिस लोकेशन का चयन उन्होंने किया, वहां पर तीन टाइप 5 के हेरिटेज बंगले थे। वहां पर छह गैराज, 10 टाइप वन, टाइप टू के क्वार्टर और बहुत सारे पेड़ भी थे।’

88 लाख का झूमर, 95 लाख के पर्दे, 1.5 करोड़ का किचन; प्रवेश वर्मा ने अंदर से दिखाया 'शीशमहल'

दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास, जिसे भाजपा ‘शीशमहल’ कहती है, पर आई CAG रिपोर्ट पर हुई चर्चा के दौरान उनकी तुलना फिल्म 'धुरंधर' के किरदार रहमान डकैत से की थी, और केजरीवाल को दिल्ली के पैसों पर डाका डालने वाला डकैत बताया था। इसके एक दिन बाद ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसका नाम उन्होंने 'धुरंधर पार्ट-3' दिया और इस वीडियो के जरिए उन्होंने दुनिया के सामने अरविंद केजरीवाल के बनाए कथित 'शीशमहल' को अंदर से दिखाया।

इस वीडियो में प्रवेश वर्मा ने बताया कि किस तरह केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास (6, फ्लैग स्टाफ रोड) की सजावट में 60 करोड़ रुपए लगा दिए थे। उन्होंने दिखाया कि किस तरह वहां पर 5 लाख रुपए की चिमनी, 88 लाख का झूमर, 95 लाख के पर्दे, 28 लाख का टीवी, 6 लाख का जकूजी, 10 लाख रुपए का सोना रूम, 5 लाख का हर महीने का बिजली बिल समेत अन्य महंगा-महंगा सामान लगवाया गया था। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'दिल्ली के ‘डकैत’ की कहानी… भरोसे का चेहरा लेकर आया, और खजाना अपने सपनों के शीशमहल में लगा गया।'

'अगर केजरीवाल जीत जाते तो शीशमहल-2 भी बनवाते'

इसके बाद प्रवेश वर्मा ने वहां पड़ोस में खड़ा एक अधूरा निर्माण बताते हुए कहा कि 'जितना बड़ा शीशमहल है उतना ही बड़ा शीशमहल का एक्सटेंशन बनाने की तैयारी भी थी। अगर केजरीवाल जी जीत जाते तो वह शीशमहल के बाजू में चार हजार गज की जगह पर 60 करोड़ की लागत से इसका एक्सटेंशन भी पूरा करवा लेते। जिसका ढांचा फिलहाल वहां खड़ा दिखाई दे रहा है।' उन्होंने बुधवार को विधानसभा में बताया था कि 'शीश महल-2 के निर्माण का काम उन्होंने शुरू भी कर दिया था और उस पर 25 करोड़ रुपए भी खर्च कर दिए थे।'

'सरकारी घर नहीं, किसी महल जैसा लगता है'

वर्मा ने कहा, ‘देश की जनता ने शीशमहल का नाम बार-बार सुना होगा। केजरीवाल जी का ये वायदा था कि वो गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, मगर शीशमहल लेंगे, ये नहीं सोचा था हमने। आज मैं खासतौर पर दिल्ली की जनता को शीशमहल का टूर कराना चाहता हूं। ये कोई सरकारी घर तो नहीं लग रहा, किसी महल जैसा लग रहा है। सामने से इसको देखेंगे तो जैसे राजस्थान में हम देखते हैं पत्थर लगा होता है महलों के ऊपर, वैसे ही पत्थर इस शीशमहल में भी लगे हुए हैं। लगभग डेढ़ एकड़ की ये प्रॉपर्टी है, चलिए मैं आपको शीशमहल के अंदर लेकर चलता हूं।’

ताली बजाने से खुलने वाले दरवाजे, लेदर का सोफा

इसके बाद प्रवेश वर्मा एक कमरे में लेकर गए, जहां ताली बजाने से कमरों का स्लाइडिंग दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद उन्होंने ड्राइंग रूम में रखा लेदर का सोफा बताया, साथ ही कहा कि शायद इसमें गाय की स्किन (खाल) लगी हुई है। आगे उन्होंने कहा, केजरीवाल जी कहते थे शीला दीक्षित जी को कि उनके घर में 12 एसी लगे हुए हैं, पहले कमरे में दो एसी मिले हैं। यहां बॉस के स्पीकर भी लगे हुए हैं।

प्रवेश वर्मा ने अंदर लगे ताली से खुलने वाले दरवाजे भी बताए।

इसके बाद वर्मा उस बंगले के दूसरे ड्राइंग रूम में पहुंचे, उन्होंने बताया कि यहां गोल्ड प्लेटेड झूमर लगा हुआ है। इसके बाद वे एक अन्य कमरे में पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक और बेहद कीमती झूमर लगा हुआ पाया। उसे देखकर भी वर्मा ने कहा कि यह भी गोल्ड प्लेटेड है, या हो सकता है कि यह सोने का ही हो।इसके बाद उन्होंने वहां लगी एक लिफ्ट भी बताई। इसके बाद वे किचन में पहुंचे, जहां ऑटोमैटिक डोर लगा हुआ है, जो कि उनके पहुंचते ही स्वतः खुल जाता है। इसके आगे उन्होंने किचन में लगी एक अन्य छोटी सी लिफ्ट भी बताई और कहा कि यह खाना ऊपरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए लगाई गई लिफ्ट है।

केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते सरकारी आवास रहे 'शीशमहल' के किचन में खाना ऊपरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए लगाई गई लिफ्ट बताते हुए मंत्री प्रवेश वर्मा।

(खबर अपडेट हो रही है…)

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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