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प्रीपेड रिचार्ज महंगा करने पर भड़का CTI; की टेलीकॉम कंपनियों पर नकेल कसने की मांग, सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दी

By Sourabh Jain
हिन्दुस्तान टीम, राजीव शर्मा, नई दिल्ली
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CTI ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने 15 दिन में इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वह सभी व्यापारियों के साथ मिलकर सड़क पर उतरेगा और विरोध-प्रदर्शन करेगा।

CTI outraged over hike in prepaid recharge rates; demands a crackdown on telecom companies and warns of taking to the streets.
प्रीपेड रिचार्ज महंगा करने पर भड़का CTI, टेलीकॉम कंपनियों पर नकेल कसने की मांग; सड़क पर उतरने की दी चेतावनी

देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल द्वारा 12 अगस्त 2026 को प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज प्लान्स में की गई भारी बढ़ोतरी को लेकर CTI यानी चेम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने कड़ा विरोध जताया है। CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने गुरुवार को इस बारे में केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा और टेलीकॉम कंपनियों की इस मनमानी पर तुरंत नकेल कसने की मांग की। उनका कहना है कि इस अप्रत्याशित बढ़ोतरी से मध्यमवर्गीय परिवारों, छात्रों, कर्मचारियों आदि पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल आजकल हर व्यक्ति की जरूरत की चीज बन चुका है। व्यापारिक संगठन ने इस मामले में सरकार से 15 दिन के अंदर ठोस ऐक्शन लेने के लिए कहा है और ऐसा नहीं होने पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है।

CTI ने इन बातों पर जताई मुख्य आपत्ति

1. एंट्री-लेवल प्लान बंद: कंपनी ने 299 रुपए वाला सबसे सस्ता 1GB प्रतिदिन वाला प्लान बंद कर दिया और उसकी जगह 349 रुपए का प्लान अनिवार्य कर दिया है। यह सीधे 16.7% की बढ़ोतरी है।

2. मिड-रेंज प्लान खत्म: CTI ने बताया कि कंपनी ने ₹579, ₹619 और ₹649 जैसे मिड-रेंज प्लान भी हटा दिए गए हैं और ₹859 के प्लान का दाम बढ़ाकर ₹899 कर दिया है।

3. आम जनता पर बोझ: इस बढ़ोतरी से स्टूडेंट, बुजुर्ग, छोटे व्यापारी और कम आय वाले परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। एक घर में 3-4 मोबाइल होने पर हर महीने का खर्च 200 रुपए तक बढ़ जाएगा।

'कंपनियां हर 6 महीने में दाम बढ़ा डाल रहीं डाका'

इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा, 'डिजिटल इंडिया का सपना तभी पूरा होगा जब इंटरनेट और मोबाइल हर आम आदमी की पहुंच में हो। लेकिन टेलीकॉम कंपनियां हर 6 महीने में मनमाने तरीके से रेट बढ़ाकर आम जनता की जेब पर डाका डाल रही हैं। पहले 99 रुपए का रिचार्ज बंद हुआ, अब 299 रुपए का रिचार्ज भी बंद कर दिया है। ये 'डिजिटल महंगाई' है।' आगे उन्होंने कहा, 'व्यापारियों को भी अपने ग्राहकों, कर्मचारियों और सप्लायर से संपर्क रखने के लिए महंगे रिचार्ज कराने पड़ रहे हैं। इससे कारोबार की लागत भी बढ़ रही है।'

CTI ने सरकार से की ये मांगें

1. तुरंत दखल: दूरसंचार विभाग टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दे कि वे बिना सरकार की अनुमति के टैरिफ न बढ़ाएं।

2. सस्ते प्लान बहाल हों: ₹299 और अन्य बंद किए गए मिड-रेंज प्लान को तुरंत वापस शुरू किया जाए।

3. TRAI की भूमिका: TRAI को टैरिफ रेगुलेशन का अधिकार दिया जाए ताकि कंपनियां मनमानी न कर सकें।

4. सिर्फ कॉलिंग प्लान: कम आय वाले लोगों के लिए डेटा के बिना सिर्फ कॉलिंग वाला सस्ता प्लान अनिवार्य किया जाए।

CTI ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने 15 दिन में इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वह दिल्ली भर के व्यापारियों के साथ मिलकर सड़क पर उतरेगा और विरोध-प्रदर्शन करेगा।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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