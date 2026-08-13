प्रीपेड रिचार्ज महंगा करने पर भड़का CTI; की टेलीकॉम कंपनियों पर नकेल कसने की मांग, सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दी
CTI ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने 15 दिन में इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वह सभी व्यापारियों के साथ मिलकर सड़क पर उतरेगा और विरोध-प्रदर्शन करेगा।
देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल द्वारा 12 अगस्त 2026 को प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज प्लान्स में की गई भारी बढ़ोतरी को लेकर CTI यानी चेम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने कड़ा विरोध जताया है। CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने गुरुवार को इस बारे में केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा और टेलीकॉम कंपनियों की इस मनमानी पर तुरंत नकेल कसने की मांग की। उनका कहना है कि इस अप्रत्याशित बढ़ोतरी से मध्यमवर्गीय परिवारों, छात्रों, कर्मचारियों आदि पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल आजकल हर व्यक्ति की जरूरत की चीज बन चुका है। व्यापारिक संगठन ने इस मामले में सरकार से 15 दिन के अंदर ठोस ऐक्शन लेने के लिए कहा है और ऐसा नहीं होने पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है।
CTI ने इन बातों पर जताई मुख्य आपत्ति
1. एंट्री-लेवल प्लान बंद: कंपनी ने 299 रुपए वाला सबसे सस्ता 1GB प्रतिदिन वाला प्लान बंद कर दिया और उसकी जगह 349 रुपए का प्लान अनिवार्य कर दिया है। यह सीधे 16.7% की बढ़ोतरी है।
2. मिड-रेंज प्लान खत्म: CTI ने बताया कि कंपनी ने ₹579, ₹619 और ₹649 जैसे मिड-रेंज प्लान भी हटा दिए गए हैं और ₹859 के प्लान का दाम बढ़ाकर ₹899 कर दिया है।
3. आम जनता पर बोझ: इस बढ़ोतरी से स्टूडेंट, बुजुर्ग, छोटे व्यापारी और कम आय वाले परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। एक घर में 3-4 मोबाइल होने पर हर महीने का खर्च 200 रुपए तक बढ़ जाएगा।
'कंपनियां हर 6 महीने में दाम बढ़ा डाल रहीं डाका'
इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा, 'डिजिटल इंडिया का सपना तभी पूरा होगा जब इंटरनेट और मोबाइल हर आम आदमी की पहुंच में हो। लेकिन टेलीकॉम कंपनियां हर 6 महीने में मनमाने तरीके से रेट बढ़ाकर आम जनता की जेब पर डाका डाल रही हैं। पहले 99 रुपए का रिचार्ज बंद हुआ, अब 299 रुपए का रिचार्ज भी बंद कर दिया है। ये 'डिजिटल महंगाई' है।' आगे उन्होंने कहा, 'व्यापारियों को भी अपने ग्राहकों, कर्मचारियों और सप्लायर से संपर्क रखने के लिए महंगे रिचार्ज कराने पड़ रहे हैं। इससे कारोबार की लागत भी बढ़ रही है।'
CTI ने सरकार से की ये मांगें
1. तुरंत दखल: दूरसंचार विभाग टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दे कि वे बिना सरकार की अनुमति के टैरिफ न बढ़ाएं।
2. सस्ते प्लान बहाल हों: ₹299 और अन्य बंद किए गए मिड-रेंज प्लान को तुरंत वापस शुरू किया जाए।
3. TRAI की भूमिका: TRAI को टैरिफ रेगुलेशन का अधिकार दिया जाए ताकि कंपनियां मनमानी न कर सकें।
4. सिर्फ कॉलिंग प्लान: कम आय वाले लोगों के लिए डेटा के बिना सिर्फ कॉलिंग वाला सस्ता प्लान अनिवार्य किया जाए।
CTI ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने 15 दिन में इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वह दिल्ली भर के व्यापारियों के साथ मिलकर सड़क पर उतरेगा और विरोध-प्रदर्शन करेगा।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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