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11 नवंबर तक रैली-प्रदर्शनों को कीजिए बाय-बाय; CTI की दिल्ली पुलिस से 3 मांगें, 1 चेतावनी भी दे दी

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सीटीआई ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर  11 नवंबर भैया दूज तक दिल्ली में नए धरना-प्रदर्शनों और रैलियों की परमिशन नहीं देने की मांग की है। सीटीआई का कहना है कि हम एक महीने में 14,000 करोड़ का नुकसान झेल झुके हैं।

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चांदनी चौक मार्केट का दृश्य

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार को पत्र लिखकर 11 नवंबर (भाई दूज) तक दिल्ली में अब किसी भी तरह की नई रैली, धरना-प्रदर्शन या विरोध मार्च की अनुमति न देने की मांग की है। यह मांग विशेष रूप से कनॉट प्लेस, जंतर-मंतर, रामलीला मैदान, इंडिया गेट, राजघाट, दिल्ली गेट, सेंट्रल दिल्ली और पुरानी दिल्ली जैसे इलाकों के लिए की गई है। CTI के अनुमान के अनुसार, पिछले एक महीने में हुए विरोध प्रदर्शनों की वजह से 14,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

सीटीआई ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर लिखे पत्र में कहा कि 11 नवंबर तक दिल्ली में विशेषकर कनॉट प्लेस, जंतर मंतर, रामलीला मैदान, इंडिया गेट, राजघाट, दिल्ली गेट सहित सेंट्रल दिल्ली, पुरानी दिल्ली में किसी भी रैली, धरना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट मार्च की अनुमति न दी जाए और इनको बाय बाय कर दिया जाए। सीटीआई ने कहा कि पिछले एक महीने में रैलियों-धरनों के कारण दिल्ली के व्यापार को जो नुकसान हुआ है, उसकी वजह से व्यापारी अब और नुकसान सहन करने की स्थिति में नहीं हैं। आंकड़ों के मुताबिक, पिछले एक महीने में 1 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, वहीं इससे पहले 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक 3,000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा था।

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1 नवंबर की रैली से हुआ सबसे बड़ा नुकसान

अक्टूबर महीने में जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, पटेल चौक, जनपथ पर लगभग रोजाना हुए छोटे-बड़े धरना-प्रदर्शनों, प्रोटेस्ट मार्च के कारण सेंट्रल दिल्ली में जाम की स्थिति बनी रही। इससे कनॉट प्लेस, जनपथ, पालिका बाजार, खान मार्केट, करोल बाग, पहाड़गंज, कमला मार्केट, के रिटेल व्यापार, होटल-रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट को लगभग 3,000 करोड़ का नुकसान हुआ। वहीं 1 नवंबर को रामलीला मैदान में हुई महारैली के कारण 11,000 करोड़ का नुकसान हुआ।

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CTI ने रखीं अपनी 3 मांगें

1. 11 नवंबर भैया दूज तक कनॉट प्लेस, जंतर मंतर, रामलीला मैदान, इंडिया गेट में किसी भी रैली-धरना-प्रोटेस्ट की अनुमति न दी जाए।

2. रैलियों के लिए बुराड़ी, अलीपुर, जसोला, यमुना खादर जैसे वैकल्पिक मैदानों का उपयोग किया जाए।

3. दिवाली तक सेंट्रल दिल्ली में ट्रांसपोर्ट की आवाजाही और पार्किंग व्यवस्था सुचारू रखी जाए।

व्यापारियों ने दी दुकानों की चाबियां सौंपने की चेतावनी

सीटीआई ने अपने पत्र में चेतावनी देते हुए कहा हैं कि व्यापारी अब और नुकसान सहन करने की स्थिति में नहीं हैं। अगर अब दिवाली का व्यापार प्रभावित हुआ तो व्यापारी अपनी दुकानों की चाबियां रैली एवं प्रोटेस्ट आयोजकों को सौंप देंगे।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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