दिल्ली पुलिस ने क्रिप्टोकरेंसी ठगने वाले गैंग का भंडाफोड़ कर कई जगह छापेमारी के बाद सरगना समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गैंग बाइनेंस पीटूपी पर यूएसडीटी खरीदने का झांसा देकर फिशिंग लिंक भेजता था। आरोपियों के पास से 11 मोबाइल और आईपैड बरामद किए गए हैं।

दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम जिले की साइबर थाना पुलिस ने क्रिप्टोकरेंसी खरीदने का झांसा देकर कारोबारियों के वॉलेट से रकम उड़ाने वाले गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह का सरगना बाइनेंस पीटूपी प्लेटफॉर्म पर खरीदार बनकर कारोबारियों से संपर्क करता था। इसके बाद उन्हें वॉट्सऐप पर फिशिंग लिंक भेजकर उनके क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट तक पहुंच बनाता और पूरी रकम अपने खातों में ट्रांसफर कर लेता था। आरोपियों ने एक कारोबारी के वॉलेट से 4985 यूएसडीटी (करीब पांच लाख रुपये) निकाल लिए थे। पुलिस ने ठगी की पूरी रकम पीड़ित को वापस करा दी है।

डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि पीड़ित ने साइबर थाना पुलिस को 2 जुलाई को अपने साथ हुई ठगी की शिकायत दी थी। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसने 6 जून 2026 को बाइनेंस पीटूपी पर यूएसडीटी बेचने का ऑर्डर लगाया था। इसी दौरान एक शख्स ने खरीदार बनकर उससे संपर्क किया। बातचीत को वॉट्सऐप पर ले जाने के बाद आरोपी ने यूएसडीटी खरीदने के बहाने फिशिंग लिंक भेजा। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आरोपी ने उसके अकाउंट तक पहुंच बना ली और फिर वॉलेट से 4985 यूएसडीटी की अनधिकृत निकासी कर ली गई। शिकायत के आधार पर साइबर थाना एसएचओ प्रवेश कोशिक की टीम ने ई-एफआईआर दर्ज जांच शुरू की।

मामले एसआई अमित मालिक की टीम ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड, इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड और वॉट्सऐप नंबरों का तकनीकी विश्लेषण किया। जांच में गैंग के अलवर (राजस्थान) से संचालित होने का पता चला। पुलिस ने पहले अलवर में मुख्य आरोपी अतुल मीणा के ठिकाने पर छापा मारा। हालांकि, वह वहां नहीं मिला। तलाशी के दौरान 1.62 लाख रुपये नकद, तीन मोबाइल फोन, एक आईपैड, एक जियो वाई-फाई राउटर और पांच सिम कार्ड बरामद हुए। इसके बाद जयपुर से उसके तीन साथियों जगमोहन मीणा, नरेंद्र कुमार मीणा और मनीष मीणा को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से आठ मोबाइल फोन मिले। लगातार दबिश के बाद मुख्य आरोपी अतुल मीणा को दिल्ली में धौलाकुआं के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

किराये पर लेते थे बाइनेंस खाते पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे मुनाफे में हिस्सेदारी के आधार पर काम करते थे। जगमोहन, नरेंद्र और मनीष इंस्टाग्राम पर विज्ञापन देकर किराये पर बाइनेंस खाते उपलब्ध कराने वालों से संपर्क करते थे। इन खातों के जरिये यूएसडीटी बेचने वाले कारोबारियों से बातचीत शुरू की जाती थी। कारोबारियों के वॉट्सऐप नंबर मिलने के बाद उन्हें अतुल को सौंप दिया जाता था। अतुल खरीदार बनकर फिशिंग लिंक भेजता और वॉलेट में मौजूद क्रिप्टोकरेंसी निकाल लेता था।