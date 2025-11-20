Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsCry As Much As You Want, what happened in school that day, father of student told
जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता; मृत छात्र के पिता ने बताया, उस दिन स्कूल में क्या हुआ था

जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता; मृत छात्र के पिता ने बताया, उस दिन स्कूल में क्या हुआ था

संक्षेप: मृतक की एक दोस्त ने कहा, 'वह डांसर बनना चाहता था और इसलिए वह स्कूल के ड्रामा क्लब से दिल से जुड़ा हुआ था, ताकि आगे जाकर उसके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा हो। लेकिन उसकी ड्रामा टीचर उसके काम से खुश नहीं थी और हर कभी उसकी बेइज्जत करती रहती थी।'

Thu, 20 Nov 2025 04:39 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के एक नामी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले दसवीं कक्षा के छात्र ने मंगलवार को राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उसके पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें उसने इस कदम को उठाने के पीछे टीचर्स से मिल रही प्रताड़ना को जिम्मेदार बताया था, साथ ही स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए लिखा था कि ‘मैं नहीं चाहता कि कोई और बच्चा इस दौर से गुजरे’। सुसाइड नोट में उसने अपने माता-पिता और बड़े भाई से क्षमा मांगते हुए मौत के बाद अपने जरूरी अंगदान करने की बात भी लिखी।

इस घटना के बाद गुरुवार को खुदकुशी करने वाले बच्चे के परिजनों, स्कूली बच्चों और अन्य लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अशोक प्लेस में स्थित उस स्कूल के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया। इस मामले को लेकर दर्ज कराई गई FIR में लड़के के पिता ने आरोप लगाया कि बच्चे को स्कूल के कई टीचर्स द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था, जिसके चलते उनका बेटा बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में था।

इस घटना के बारे में 16 वर्षीय मृतक के पिता ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा, 'जिस दिन उसने सुसाइड किया था, उस दिन भी डांस प्रैक्टिस के दौरान स्टेज पर गिरने की वजह से मेरे बेटे को डांटा गया था और साथ ही सबके सामने बेइज्जत भी किया गया था। यहां तक कि जब उसे रोना आ गया तो उसकी टीचर ने उससे कहा था- जितना रोना है रो लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता'।

इस मामले में दर्ज FIR के अनुसार एक निजी स्कूल में दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने मंगलवार को सेंट्रल दिल्ली के राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 से छलांग लगा दी थी। जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बैग से मिले एक सुसाइड नोट में उसने इस काम के लिए अपने स्कूल के तीन टीचरों को जिम्मेदार ठहराया था।

पिता ने बताया कि उनका बेटा बीते एक साल से अपने साथ हो रहे बुरे बर्ताव की शिकायत कर रहा था, वो कहता था कि उसके टीचर उसका मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में हमने स्कूल प्रबंधन से शिकायत भी की थी, लेकिन उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, उल्टा उसे स्कूल से निकालने की धमकी दी गई। उन्होंने कहा, 'जब भी हम स्कूल अधिकारियों के सामने यह मामला उठाते, तो वे यह कहकर टाल देते कि मेरे बेटे को क्लास में ध्यान लगाने की जरूरत है। वे कहते थे कि उसके मैथ्स के ग्रेड खराब हैं और उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना पसंद नहीं है।

उन्होंने आगे कहा, 'वह एक बच्चा था और उसकी उम्र के बच्चों का ध्यान भटकने की आदत हो सकती है, लेकिन इससे टीचरों का उसके साथ ऐसा बर्ताव सही नहीं ठहराया जा सकता। जब हमने बाद में उनसे दोबारा बात की, तो उन्होंने उसके लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) जारी करने की धमकी दी।'

मृतक के दोस्तों से मिली जानकारी के आधार पर पिता ने आगे बताया कि जिस दिन उसने अपनी जान दी, उस दिन वह स्कूल में स्टेज पर डांस प्रैक्टिस के दौरान गिर गया था। जिसके बाद टीचरों ने उसे यह कहते हुए डांस से पूरी तरह हटा दिया कि वह जानबूझकर गिरा था। उन्होंने उस पर ड्रामा करने और ओवरएक्टिंग करने का भी आरोप लगाया।

पिता ने आगे कहा, 'एक टीचर ने तो उससे यहां तक कहा, जितना रोना है रो लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता'। स्कूल प्रिंसिपल भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने बीच-बचाव नहीं किया।' जिसके बाद वह उस दिन कैंपस के पिछले गेट से निकला और खुद को मारने के लिए मेट्रो स्टेशन चला गया।

घटना वाले दिन की जानकारी देते हुए मृतक छात्र की दोस्त ने बताया कि, 'वह लंबे समय से दिक्कतों का सामना कर रहा था। यह पहली घटना नहीं थी। कई स्टूडेंट्स ने शिकायत की थी कि वह स्कूल अच्छा नहीं है, और टीचर्स भी बहुत बुरा बोलते हैं, लेकिन तब मुझे यकीन नहीं होता था।' दोस्त ने बताया कि 'हमारा दोस्त (मृतक छात्र) डांसर बनना चाहता था और इसलिए वह स्कूल के ड्रामा क्लब से दिल से जुड़ा हुआ था, ताकि आगे जाकर उसके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा हो। लेकिन उसकी ड्रामा टीचर उसके काम से खुश नहीं थी और उस पर नाराजगी जताते हुए उसे धक्का देती थी, उसकी बेइज्जत करती थी और कहती थी कि तुम ओवरएक्टिंग कर रहे हो और तुम्हें इतनी एक्टिंग नहीं करनी चाहिए...।'

मृतक की दोस्त ने आगे कहा, '18 नवंबर को सुसाइड वाले दिन भी उसकी ड्रामा टीचर ने उसे पूरी क्लास के सामने धक्का देकर उसका अपमान किया और जब वह रोने लगा तो उन्होंने एकबार फिर पूरी क्लास के सामने उससे कहा कि लड़कियां रोती हैं, और तुम लड़के हो, और अगर तुम रोओगे तो तुम भी लड़की कहलाओगे। स्कूल वालों ने यह भी कहा कि अगर कोई बच्चा इस बारे में स्टोरी लगाएगा, कुछ बोलेगा या आवाज उठाने की कोशिश करेगा तो उसे टीसी दे दी जाएगी। स्कूल द्वारा मृतक छात्र को भी यही कहकर डराया जाता था। 17 तारीख को अपनी दोस्त से बात करते हुए उसने कहा था, स्कूल में मेरे दिन बहुत खराब जा रहे हैं, मुझे जाना नहीं है। लेकिन हमारी उपस्थिति कम हो जाएगी।

आखिरी बार दिल तोड़ने के लिए मां से मांगी माफी

छात्र के पास मिले सुसाइड नोट में उसने अपने भाई के लिए लिखा, 'सॉरी भैया, जितनी बार मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, उसके लिए सॉरी'। इसके अलावा उसने अपनी अपनी मां के लिए लिखा, 'सॉरी मम्मी, मैंने जितनी बार भी आपका दिल तोड़ा है उसके लिए और मैं यह आखिरी बार करने जा रहा हूं।' साथ ही इस नोट में उसने अपने माता-पिता का शुक्रिया भी अदा किया और उनके लिए ज़्यादा कुछ न कर पाने पर अफसोस जताया।

सुसाइड नोट के आखिर में लड़के ने कहा कि जो कुछ भी उसके शरीर में बच जाए, उसका इस्तेमाल किसी और की मदद के लिए किया जाए। उसने लिखा, 'मेरे अंग जरूरतमंदों को दे देना, साथ ही कहा कि अगर गिरने के बाद भी कोई अंग काम कर रहा है, तो उसे दान कर दिया जाए।

इसके अंत में उसने लिखा, 'मेरा स्कूल भी ऐसा ही है और मेरी आखिरी इच्छा है कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मैं नहीं चाहता कि कोई और बच्चा इस दौर से गुजरे।'

