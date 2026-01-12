अगले महीने से दिल्ली वाले यमुना में करेंगे नौका विहार! चलने जा रहा क्रूज; क्या-क्या खूबियां?

संक्षेप: क्रूज सर्विस मुख्य रूप से सोनिया विहार से जगतपुर तक चलेगी। आपको बता दें कि ये यमुना का वह हिस्सा है जहां पानी की क्वालिटी अन्य जगहों के मुकाबले काफी बेहतर है। रूट करीब एक घंटे का होगा और एकबार में इसमें 40 लोग सवार हो सकते हैं।

यमुना नदी में क्रूज सर्विस का सपना जल्द हकीकत में बदलने जा रहा है। दिल्ली सरकार यमुना नदी में अगले महीने से क्रूज सर्विस शुरू करने जा रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने सोमवार को मुंबई में क्रूज निर्माण का निरीक्षण करने के बाद ये जानकारी दी। मिश्रा ने बताया कि दिल्ली यमुना में आने के लिए क्रूज लगभग तैयार है।

मिश्रा ने बताया कि इस क्रूज में फूड, एंटरटेनमेंट और म्यूजिक जैसी गतिविधियां होंगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहाने नहीं बदलाव लाने के संकल्प को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार पूर्ण कर रही है, हर दिशा में आ रहा बदलाव इसकी बानगी है।

पर्यटन मंत्री ने बताया कि ‘क्रूज को 20 जनवरी को मुंबई से रवाना किया जाएगा और चार से पांच दिन में ये दिल्ली पहुंच जाएगा। इसके बाद इसमें इंजन फिट करने का काम किया जाएगा। फरवरी में मुख्यमंत्री से समय लेकर इस क्रूज को लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके जरिए दिल्ली के लोगों को कम कीमत में लग्जरी अनुभव मिलेगा।’

क्रूज सर्विस मुख्य रूप से सोनिया विहार से जगतपुर तक चलेगी। आपको बता दें कि ये यमुना का वह हिस्सा है जहां पानी की क्वालिटी अन्य जगहों के मुकाबले काफी बेहतर है। रूट करीब एक घंटे का होगा और क्रूज में एकबार में 40 लोग सवार हो सकते हैं।