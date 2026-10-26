‘क्लेरिवाइजर’ से रात में रोड एक्सीडेंट हो सकेंगे कम, CRRI ने बनाया स्मार्ट डिवाइस

सीआरआरआई ने वाहन चालकों को गाड़ी चलाते समय चौंधियाने वाली रोशनी से बचाने के लिए ‘क्लेरिवाइजर’ नाम का स्मार्ट उपकरण विकसित किया है। इससे रात में होने वाले हादसों में कमी आने की उम्मीद है।

सड़क पर गाड़ी चलाते समय दिन में सूरज और रात में सामने से आ रहे वाहन की तेज रोशनी से चालकों की आंखें चौंधियाने पर दृश्यता कम होने से दुर्घटना का खतरा रहता है। इस समस्या का समाधान करने को केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) ने ‘क्लेरिवाइजर’ नामक स्मार्ट उपकरण विकसित किया है। इसे कार, जीप, बस की विंडशील्ड के सामने लगे सामान्य सन वाइजर की जगह लगाया जा सकता है।

यह सामने से आने वाली रोशनी की चौंध को कम कर चालक के विजन को साफ करेगा। इससे रात में सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम कम होगा। इसे बाजार में लाने के लिए सीआरआरआई ने तकनीक का लाइसेंस निजी क्षेत्र की दो कंपनियों को दिया है।

सूर्यास्त के बाद होते हैं ज्यादा हादसे सीआरआरआई की रिपोर्ट के मुताबिक, लोकसभा में पेश आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2022 में देश में कुल 4,61312 सड़क दुर्घटनाएं हुईं। इनमें से 2.24 लाख से अधिक हादसे शाम छह बजे से सुबह छह बजे के बीच हुए। यानी करीब आधे हादसे इस अवधि में दर्ज किए गए। उपकरण को विकसित करने वाले वैज्ञानिकों ने बताया कि कई अध्ययनों में सामने आया है कि रात में होने वाली करीब 30 फीसदी दुर्घटनाएं सामने के वाहन की रोशनी की वजह से स्पष्ट न दिखने के कारण होती है।

इस वजह से होती हैं दुर्घटनाएं चौंध के कारण खतरे को पहचानने में 3.5 से 15 सेकंड तक की देरी हो सकती है। विशेषज्ञों ने बताया कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला वाहन प्रति सेकंड 17 मीटर की गति से आगे बढ़ता है। ऐसे में दृश्यता सही न होने पर इतनी देरी में करीब 60 से 250 मीटर तक आगे बढ़ सकता है। ऐसे में देरी से खतरा पहचानने पर दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है।

ऑटो ऑप्टिकल फिल्टर तकनीक पर करता है काम सीआरआरआई के यातायात अभियांत्रिकी एवं सुरक्षायोजना, निगरानी एवं मूल्यांकन डिविजन के वैज्ञानिक डॉ. विनोद करार के नेतृत्व में इसे विकसित किया गया है। यह कोई साधारण काला शीशा या फिल्म नहीं है। क्लेरिवाइजर ऑटोमैटिक ऑप्टिकल फिल्टर तकनीक पर काम करने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। दिखने में पारदर्शी यह उपकरण बाहर की रोशनी को माप कर चंद सेकंड में अपने आप गहरा होकर उसकी तीव्रता कम करता है। इससे उतनी ही रोशनी चालक की आंखों तक पहुंचाती है, जितनी सामान्य विजन के लिए जरूरी होती है।