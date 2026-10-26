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काम की बात: ‘क्लेरिवाइजर’ से रात में रोड एक्सीडेंट हो सकेंगे कम, CRRI ने बनाया स्मार्ट डिवाइस

By , Ashish Gupta, Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सीआरआरआई ने वाहन चालकों को गाड़ी चलाते समय चौंधियाने वाली रोशनी से बचाने के लिए ‘क्लेरिवाइजर’ नाम का स्मार्ट उपकरण विकसित किया है। इससे रात में होने वाले हादसों में कमी आने की उम्मीद है। 

‘क्लेरिवाइजर’ से रात में रोड एक्सीडेंट हो सकेंगे कम, CRRI ने बनाया स्मार्ट डिवाइस
कार की विंडशील्ड पर क्लेरिवाइजर लगाने से चालक तक नहीं पहुंचती तेज रोशनी।

सड़क पर गाड़ी चलाते समय दिन में सूरज और रात में सामने से आ रहे वाहन की तेज रोशनी से चालकों की आंखें चौंधियाने पर दृश्यता कम होने से दुर्घटना का खतरा रहता है। इस समस्या का समाधान करने को केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) ने ‘क्लेरिवाइजर’ नामक स्मार्ट उपकरण विकसित किया है। इसे कार, जीप, बस की विंडशील्ड के सामने लगे सामान्य सन वाइजर की जगह लगाया जा सकता है।

यह सामने से आने वाली रोशनी की चौंध को कम कर चालक के विजन को साफ करेगा। इससे रात में सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम कम होगा। इसे बाजार में लाने के लिए सीआरआरआई ने तकनीक का लाइसेंस निजी क्षेत्र की दो कंपनियों को दिया है।

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सूर्यास्त के बाद होते हैं ज्यादा हादसे

सीआरआरआई की रिपोर्ट के मुताबिक, लोकसभा में पेश आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2022 में देश में कुल 4,61312 सड़क दुर्घटनाएं हुईं। इनमें से 2.24 लाख से अधिक हादसे शाम छह बजे से सुबह छह बजे के बीच हुए। यानी करीब आधे हादसे इस अवधि में दर्ज किए गए। उपकरण को विकसित करने वाले वैज्ञानिकों ने बताया कि कई अध्ययनों में सामने आया है कि रात में होने वाली करीब 30 फीसदी दुर्घटनाएं सामने के वाहन की रोशनी की वजह से स्पष्ट न दिखने के कारण होती है।

इस वजह से होती हैं दुर्घटनाएं

चौंध के कारण खतरे को पहचानने में 3.5 से 15 सेकंड तक की देरी हो सकती है। विशेषज्ञों ने बताया कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला वाहन प्रति सेकंड 17 मीटर की गति से आगे बढ़ता है। ऐसे में दृश्यता सही न होने पर इतनी देरी में करीब 60 से 250 मीटर तक आगे बढ़ सकता है। ऐसे में देरी से खतरा पहचानने पर दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है।

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ऑटो ऑप्टिकल फिल्टर तकनीक पर करता है काम

सीआरआरआई के यातायात अभियांत्रिकी एवं सुरक्षायोजना, निगरानी एवं मूल्यांकन डिविजन के वैज्ञानिक डॉ. विनोद करार के नेतृत्व में इसे विकसित किया गया है। यह कोई साधारण काला शीशा या फिल्म नहीं है। क्लेरिवाइजर ऑटोमैटिक ऑप्टिकल फिल्टर तकनीक पर काम करने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। दिखने में पारदर्शी यह उपकरण बाहर की रोशनी को माप कर चंद सेकंड में अपने आप गहरा होकर उसकी तीव्रता कम करता है। इससे उतनी ही रोशनी चालक की आंखों तक पहुंचाती है, जितनी सामान्य विजन के लिए जरूरी होती है।

डॉ. रवि शेखर चालुमुरी, निदेशक, सीआरआरआई, ''चौंध यातायात के सुचारू संचालन को प्रभावित करता है। इससे खतरों को समय पर पहचानना मुश्किल हो जाता है। क्लेरिवाइजर इस समस्या का समाधान है।''

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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