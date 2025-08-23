CRPF Takes Over Delhi CM Rekha Gupta Security After Attack know what upgrade 22 CRPF कमांडो, नई हाईटेक गाड़ी... सीएम रेखा गुप्ता के नए सुरक्षा कवच में क्या-क्या?, Ncr Hindi News - Hindustan
22 CRPF कमांडो, नई हाईटेक गाड़ी... सीएम रेखा गुप्ता के नए सुरक्षा कवच में क्या-क्या?

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा अब CRPF के हवाले है। जनसुनवाई में हमले के बाद उन्हें Z-प्लस कैटेगरी सुरक्षा दी गई। अब उनके सुरक्षा कवच में 22 कमांडो तैनात रहेंगे वहीं उनका काफिला भी पहले से कहीं ज्यादा हाईटेक रहेगा।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 08:45 AM
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गुरुवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने उनकी सुरक्षा की कमान संभाली और अब उनके सुरक्षा कवच में खास तौर पर ट्रेन कमांडो तैनात किए गए हैं। यह फैसला तब लिया गया, जब बुधवार को सीएम आवास पर साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान उन पर हमला हुआ।

हमले के बाद हाई अलर्ट

बुधवार को मुख्यमंत्री के सिविल लाइंस स्थित आवास पर जनसुनवाई के दौरान हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद केंद्र ने तुरंत रेखा गुप्ता को Z-कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया। CRPF की VIP सुरक्षा शाखा, जो पहले से ही गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे दिग्गजों की सुरक्षा संभाल रही है, अब सीएम की सुरक्षा में तैनात रहेगी।

CRPF की चौकस कमांडो टीम

CRPF ने रेखा गुप्ता के लिए 22 सशस्त्र जवानों की एक विशेष टुकड़ी तैनात की है। इनमें से चार कमांडो की एक क्लोज प्रोटेक्शन टीम (CPT) हर पल उनके साथ रहेगी। ये जवान VIP सुरक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त हैं और किसी भी खतरे को चंद सेकंड में बेअसर करने में सक्षम हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'दो सेकंड की देरी भी हमारे लिए नाकामी है। सीएम की सुरक्षा में कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी।'

इसके अलावा, सीएम के काफिले में अब हाईटेक सुरक्षा सुविधाओं से लैस गाड़ियां शामिल की गई हैं। उनके सिविल लाइंस वाले आवास पर 24x7 दो सशस्त्र कमांडो तैनात रहेंगे, जो शिफ्ट में बदलते रहेंगे।

दिल्ली पुलिस की भूमिका अब सीमित

पहले दिल्ली पुलिस सीएम की सुरक्षा का जिम्मा संभालती थी, लेकिन अब उनकी भूमिका सिर्फ बाहरी परिधि की सुरक्षा तक सीमित होगी। यानी, सीएम के आवास, दफ्तर और आधिकारिक कार्यक्रमों के आसपास की सुरक्षा दिल्ली पुलिस देखेगी, जबकि CRPF सीएम की व्यक्तिगत सुरक्षा का जिम्मा संभालेगी। हर आगंतुक की तलाशी अब CRPF और दिल्ली पुलिस मिलकर करेंगे, ताकि कोई भी खतरा टाला जा सके।

आवास में सुरक्षा खामियां उजागर

पिछले दो दिनों में केंद्र और राज्य की एजेंसियों ने सीएम के सिविल लाइंस स्थित आवास और आसपास के जन सेवा सदन परिसर की सुरक्षा समीक्षा की। समीक्षा में कई चौंकाने वाली खामियां सामने आईं। सीएम का आधिकारिक आवास 8, राज निवास मार्ग पर है, जहां चार बंगले हैं। रेखा गुप्ता बंगला नंबर 1 और 2 में रहती हैं, जबकि बाकी दो बंगले डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट और समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्रजीत सिंह के पास हैं।

सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि चारों बंगलों का प्रवेश और निकास द्वार एक ही है। एक अधिकारी ने बताया, 'यह एक अनोखी स्थिति है। देश के ज्यादातर सीएम आवास अलग-थलग होते हैं, लेकिन यहां की बनावट के कारण लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करना मुश्किल है।' इसके अलावा, बंगलों को घेरने वाली दीवारों की ऊंचाई कम होना और पड़ोसी इमारतों से अनधिकृत घुसपैठ का खतरा भी चिंता का विषय है।

और क्या-क्या बदलेगा?

सुरक्षा समीक्षा में सुझाव दिया गया है कि दीवारों की ऊंचाई बढ़ाई जाए, कांटेदार तार लगाए जाएं और नए सुरक्षा चौकियां बनाई जाएं। इसके अलावा, चारों बंगलों के साझा सर्वेंट क्वार्टर को अलग करने की सिफारिश की गई है, ताकि अनधिकृत पहुंच रोकी जा सके। मौजूदा CCTV सिस्टम में भी कई ब्लाइंड स्पॉट मिले हैं, जिन्हें ठीक करने की जरूरत है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि आमतौर पर मुख्यमंत्रियों को टाइप 8 बंगले दिए जाते हैं, जो ज्यादा सुरक्षित और बड़े होते हैं। लेकिन रेखा गुप्ता को टाइप 7 बंगला मिला है, जिसके कारण सुरक्षा टीम को जगह की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

जनसुनवाई जारी, लेकिन सख्ती बढ़ेगी

सीएम की जनसुनवाई का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अब CRPF की सलाह पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि केंद्र को जल्द ही एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसमें तत्काल सुधार के लिए सुझाव दिए जाएंगे।