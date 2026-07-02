दिल्ली में CRPF जवान की संदिग्ध हालत में मौत, खुद की सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली; पुलिस ने जताया इस बात का शक
मृतक नरसी लाल के दोस्त सुरेश शर्मा ने बताया कि नरसी के परिवार में पत्नी के अलावा दो छोटी बेटियां हैं। उन्होंने बताया है कि पुलिस ने अभी आत्महत्या की वजह को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी है।
दिल्ली के मोती बाग इलाके में गुरुवार सुबह करीब 8 बजे CRPF के एक जवान की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वारदात के समय वह अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे और उनकी तैनाती मोती बाग में न्यायाधीश के घर पर थी। मृतक की पहचान 37 वर्षीय नरसी लाल यादव के रूप में हुई है।
घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची सरोजनी नगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मौके से मृतक की सर्विस रिवॉल्वर बरामद की है। सूत्रों ने बताया कि प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने आत्महत्या का शक जताया है, हालांकि पुलिस ने मामले की जांच तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की बात कही है।
जयपुर के मंढा गांव का रहने वाला था
पुलिस अधिकारी ने बताया कि नरसी लाल यादव मूलत: राजस्थान के जयपुर के मंढा गांव के रहने वाले थे और सीआरपीएफ में कांस्टेबल जीडी के पद पर तैनात थे। वर्तमान में उनकी तैनाती मोती बाग स्थित एक न्यायाधीश के घर में थी। गुरुवार सुबह जब वह अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, इसी दौरान उनकी सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलने की आवाज आई, जिसके बाद वहां मौजूद लोग गेट की ओर दौड़े।
खून से लथपथ हालत में पड़ा था मृतक
गेट के पास नरसी लाल खून से लथपथ पड़े हुए थे और गोली उनके सिर में लगी हुई थी। ऐसे में वहां मौजूद लोगों ने तुरंत इस मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सरोजनी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
परिवार में पत्नी और दो बेटियां छोड़ गए
पुलिस ने मामले की सूचना नरसी लाल के घर वालों को दी। जिसके बाद परिजन दोपहर को ही दिल्ली पहुंच गए, जहां शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक नरसी लाल के दोस्त सुरेश शर्मा ने बताया कि नरसी के परिवार में पत्नी के अलावा दो छोटी बेटियां हैं। उन्होंने बताया है कि पुलिस ने अभी आत्महत्या की वजह को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी है। गोली कैसे चली है इसकी जांच की जा रही है।
प्रेमिका को जिंदा जलाने के आरोप में शख्स गिरफ्तार
उधर एक अन्य घटना में गुरुग्राम में एक व्यक्ति को कथित तौर पर अपनी प्रेमिका की जिंदा जलाकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यह घटना दोनों के बीच विवाद के बाद उस समय हुई, जब महिला को पता चला कि वह व्यक्ति पहले से शादीशुदा है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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