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दिल्ली में CRPF जवान की संदिग्ध हालत में मौत, खुद की सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली; पुलिस ने जताया इस बात का शक

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, राजन शर्मा, नई दिल्ली
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मृतक नरसी लाल के दोस्त सुरेश शर्मा ने बताया कि नरसी के परिवार में पत्नी के अलावा दो छोटी बेटियां हैं। उन्होंने बताया है कि पुलिस ने अभी आत्महत्या की वजह को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी है।

दिल्ली में CRPF जवान की संदिग्ध हालत में मौत, खुद की सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली; पुलिस ने जताया इस बात का शक

दिल्ली के मोती बाग इलाके में गुरुवार सुबह करीब 8 बजे CRPF के एक जवान की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वारदात के समय वह अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे और उनकी तैनाती मोती बाग में न्यायाधीश के घर पर थी। मृतक की पहचान 37 वर्षीय नरसी लाल यादव के रूप में हुई है।

घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची सरोजनी नगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मौके से मृतक की सर्विस रिवॉल्वर बरामद की है। सूत्रों ने बताया कि प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने आत्महत्या का शक जताया है, हालांकि पुलिस ने मामले की जांच तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की बात कही है।

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जयपुर के मंढा गांव का रहने वाला था

पुलिस अधिकारी ने बताया कि नरसी लाल यादव मूलत: राजस्थान के जयपुर के मंढा गांव के रहने वाले थे और सीआरपीएफ में कांस्टेबल जीडी के पद पर तैनात थे। वर्तमान में उनकी तैनाती मोती बाग स्थित एक न्यायाधीश के घर में थी। गुरुवार सुबह जब वह अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, इसी दौरान उनकी सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलने की आवाज आई, जिसके बाद वहां मौजूद लोग गेट की ओर दौड़े।

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खून से लथपथ हालत में पड़ा था मृतक

गेट के पास नरसी लाल खून से लथपथ पड़े हुए थे और गोली उनके सिर में लगी हुई थी। ऐसे में वहां मौजूद लोगों ने तुरंत इस मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सरोजनी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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परिवार में पत्नी और दो बेटियां छोड़ गए

पुलिस ने मामले की सूचना नरसी लाल के घर वालों को दी। जिसके बाद परिजन दोपहर को ही दिल्ली पहुंच गए, जहां शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक नरसी लाल के दोस्त सुरेश शर्मा ने बताया कि नरसी के परिवार में पत्नी के अलावा दो छोटी बेटियां हैं। उन्होंने बताया है कि पुलिस ने अभी आत्महत्या की वजह को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी है। गोली कैसे चली है इसकी जांच की जा रही है।

प्रेमिका को जिंदा जलाने के आरोप में शख्स गिरफ्तार

उधर एक अन्य घटना में गुरुग्राम में एक व्यक्ति को कथित तौर पर अपनी प्रेमिका की जिंदा जलाकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यह घटना दोनों के बीच विवाद के बाद उस समय हुई, जब महिला को पता चला कि वह व्यक्ति पहले से शादीशुदा है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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