वेबसाइट किराए पर लेकर करोड़ों ठगे, फरीदाबाद से सामने आया साइबर फ्रॉड का नया खेल

ऑनलाइन एयर टिकट बनाने वाली एक फर्म की महिला संचालक से साइबर जालसाजों ने नौ करोड़ रुपये ठग लिए। आरोपियों ने उनकी फर्म से संबंधित वेबसाइट को किराये पर लेकर मोटे मुनाफे का प्रलोभन दिया था। साथ ही सौ से अधिक ग्राहकों से भी रुपये लेकर नकली टिकट आदि उपलब्ध करा दिए।  

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबादMon, 25 Aug 2025 06:06 AM
ऑनलाइन एयर टिकट बनाने वाली एक फर्म की महिला संचालक से साइबर जालसाजों ने नौ करोड़ रुपये ठग लिए। आरोपियों ने उनकी फर्म से संबंधित वेबसाइट को किराये पर लेकर मोटे मुनाफे का प्रलोभन दिया था। साथ ही सौ से अधिक ग्राहकों से भी रुपये लेकर नकली टिकट आदि उपलब्ध करा दिए। फरीदाबाद की बल्लभगढ़ साइबर थाना पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।

ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह शहर में अब तक की सबसे बड़ी साइबर ठगी है। पुलिस के अनुसार, पीड़ित महिला सेक्टर-8 में परिवार के साथ रहती हैं। उन्होंने शिकायत में बताया कि वह ऑनलाइन एयर टिकट बनाने वाली फर्म चलाती हैं। उनकी एक वेबसाइट है। इसके जरिये ऑनलाइन एयर टिकट की सेवाएं दी जाती हैं। पीड़िता का कहना है कि कुछ साल पहले उनकी यूपी के आगरा जिला स्थित विकास कॉलोनी निवासी विश्वदीप सिंह राठौर से मोबाइल फोन पर बातचीत हुई थी। विश्वदीप सिंह राठौर ने उन्हें ऑनलाइन एयर टिकट के कारोबार को बढ़ाने का झांसा दिया। साथ ही उनके वेबसाइट को किराये पर लेकर आगे बढ़ाने का भरोसा दिया।

पीड़िता का कहना है कि उनका आरोपी विश्वदीप सिंह राठौर से मौखिक समझौता हुआ था। एक अगस्त 2024 को 2 लाख 20 हजार रुपये में मासिक किराये पर वेबसाइट के उपयोग का लिखित करार हुआ। लिखित समझौता होने के बाद इसकी जानकारी जेटकॉस्ट को भी दी गई। वहां से अनुमति मिलने के बाद आरोपी विश्वदीप सिंह राठौर और उनके सहयोगी हिमांशु, आरोपी के भाई आकाशदीप, उनकी ब्रांच मैनेजर दीक्षा और मार्केटिंग मैनेजर अर्पित ने किराये पर ली गई वेबसाइट का उपयोग शुरू कर दिया। करार के आधार पर आरोपी ग्राहक के प्रश्नों और बुकिंग आदि प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे। आरोपियों ने ग्राहकों को लुभाने के लिए वेबसाइट पर एयर टिकटों के दर को काफी कम कर दिया। यह देखकर काफी संख्या में ग्राहक एयर टिकट खरीदने लगे।

फर्जी ई-मेल आईडी बनाई

पीड़िता का कहना है कि आरोपियों ने शुरुआत में तो टिकट नहीं मिलने वाले ग्राहकों को रुपये वापस किए, लेकिन बाद में बहाने बनाने लगे। इसके अलावा आरोपी ऑनलाइन एयर टिकट उपलब्ध कराने वाली अन्य वेबसाइट आदि का उपयोग कर ग्राहकों को गुमराह करने लगे। साथ ही फर्जी ई-मेल आईडी बनाकर ग्राहकों को टिकट के लिए लुभावने ऑफर देने लगे।

वेबसाइट ब्लैक लिस्ट हो चुकी

पीड़िता का कहना है कि आरोपियों की हरकत से उनकी वेबसाइट की प्रतिष्ठा पर काफी प्रभाव पड़ा। आरोपी नकली टिकट बना रहे थे। इसकी शिकायतें की जा रही थीं। कई ग्राहकों ने उनके पास लीगल नोटिस आदि भी ई-मेल के जरिए भेजे। ग्राहक विवादों के कारण, वेबसाइट से अधूरी टिकट बुकिंग और रिफंड अनुरोध के बारे में कई शिकायतों के बाद पोर्टल जेटकॉस्ट डॉट कॉम ने उनकी वेबसाइट को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इससे उनके वेबसाइट को करीब नौ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। जेटकॉस्ट एक ट्रैवल मेटासर्च इंजन है, जो यूजर्स को फ्लाइट्स, होटलों और कार किराये पर लेने की कीमतों को खोजने और तुलना करने में मदद करता है।

शिकायत करने पर नहीं दे रहे थे जवाब

पीड़िता का कहना है कि आरोपियों द्वारा फर्जी टिकट, रुपये लेने के बाद टिकट नहीं देने आदि संबंधित शिकायतें वेबसाइट, ईमेल आदि से उनके पास आ रहे थी, क्योंकि वह वेबसाइट की संचालक हैं, इसलिए ग्राहकों की शिकायतें उनके पास पहुंचतीं थीं। आरोपियों से जवाब देने को कहा, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया।

जसवंत सिंह, एसएचओ, साइबर अपराध थाना बल्लभगढ़, ''पीड़ित महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। साइबर अपराध थाना की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी है। सभी आरोपी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे।''