Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsCriminals shot a youth in Gurugram and fled, one accused arrested with weapon
गुरुग्राम में युवक को गोली मारकर फरार हुए बदमाश, 1 आरोपी हथियार सहित गिरफ्तार

गुरुग्राम में युवक को गोली मारकर फरार हुए बदमाश, 1 आरोपी हथियार सहित गिरफ्तार

संक्षेप: गंभीर हालत में 100 मीटर तक युवक रवि नगर की गली नंबर तीन से बाहर निकल कर बसई रोड पर पहुंचा। वहां से गुजर रहे लोगों से मदद मांगी। एक युवक बाइक पर प्रशांत को बैठाकर पास में स्थित नागरिक अस्पताल में लेकर गया।

Thu, 23 Oct 2025 10:26 PMRatan Gupta हिन्दुस्तान टीम, गौरव चौधरी, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

गुरुग्राम के रवि नगर इलाके में गुरुवार शाम 21 वर्षीय प्रशांत परासर को गोली मारकर जानलेवा हमला किया गया। आरोपी मौके से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। गंभीर हालत में 100 मीटर तक युवक रवि नगर की गली नंबर तीन से बाहर निकल कर बसई रोड पर पहुंचा। वहां से गुजर रहे लोगों से मदद मांगी। एक युवक बाइक पर प्रशांत को बैठाकर पास में स्थित नागरिक अस्पताल में लेकर गया। वहां से डॉक्टर ने उसकी हालत को देखते हुए रेफर कर दिया। जबकि पीड़ित का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, शाम साढ़े पांच बजे प्रशांत परासर ताऊ देवी लाल कॉलोनी की गली नंबर एक से निकल कर आ रहा था, तभी रवि नगर में उस पर अचानक से आए कुछ युवको ने पेटी में एक गोली मारकर फरार हो गया। गोली लगने के बाद घायल प्रशांत मुख्य बसई रोड तक पहुंचा और वहां से एक राहगीर ने नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया। प्रशांत की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है और उनका उपचार जारी है।

घटना की गंभीरता को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। घटना के कुछ ही घंटों में आरोपी 24 वर्षीय शुभम को काबू में कर लिया गया। शुभम रवि नगर गुरुग्राम का ही निवासी है और उसे घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया है।

पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि आरोपी शुभम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में पीड़ित प्रशांत और उनके परिजनों से शिकायत प्राप्त करने के बाद नियमानुसार अभियोग (एफआईआर) अंकित किया जाएगा और आरोपी की विधिवत गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस जानलेवा हमले के पीछे का असल मकसद क्या था। जबकि इस वारदात में और कौन-कौन शामिल है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Crime News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।