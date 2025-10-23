गुरुग्राम में युवक को गोली मारकर फरार हुए बदमाश, 1 आरोपी हथियार सहित गिरफ्तार

संक्षेप: गंभीर हालत में 100 मीटर तक युवक रवि नगर की गली नंबर तीन से बाहर निकल कर बसई रोड पर पहुंचा। वहां से गुजर रहे लोगों से मदद मांगी। एक युवक बाइक पर प्रशांत को बैठाकर पास में स्थित नागरिक अस्पताल में लेकर गया।

गुरुग्राम के रवि नगर इलाके में गुरुवार शाम 21 वर्षीय प्रशांत परासर को गोली मारकर जानलेवा हमला किया गया। आरोपी मौके से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। गंभीर हालत में 100 मीटर तक युवक रवि नगर की गली नंबर तीन से बाहर निकल कर बसई रोड पर पहुंचा। वहां से गुजर रहे लोगों से मदद मांगी। एक युवक बाइक पर प्रशांत को बैठाकर पास में स्थित नागरिक अस्पताल में लेकर गया। वहां से डॉक्टर ने उसकी हालत को देखते हुए रेफर कर दिया। जबकि पीड़ित का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, शाम साढ़े पांच बजे प्रशांत परासर ताऊ देवी लाल कॉलोनी की गली नंबर एक से निकल कर आ रहा था, तभी रवि नगर में उस पर अचानक से आए कुछ युवको ने पेटी में एक गोली मारकर फरार हो गया। गोली लगने के बाद घायल प्रशांत मुख्य बसई रोड तक पहुंचा और वहां से एक राहगीर ने नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया। प्रशांत की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है और उनका उपचार जारी है।

घटना की गंभीरता को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। घटना के कुछ ही घंटों में आरोपी 24 वर्षीय शुभम को काबू में कर लिया गया। शुभम रवि नगर गुरुग्राम का ही निवासी है और उसे घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया है।