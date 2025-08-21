दिल्ली में CBI अधिकारी बनकर आए बदमाशों ने 2.3 करोड़ लूटे, महिला समेत दो गिरफ्तार

दिल्ली के शाहदरा जिले के विवेक विहार में बदमाशों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर एक कारोबारी से 2.3 करोड़ लूट लिए। पुलिस ने जांच के दौरान मामले में एक एनजीओ से जुड़ी महिला सचिव और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है।

दिल्ली के शाहदरा जिले के विवेक विहार में बदमाशों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर एक कारोबारी से 2.3 करोड़ लूट लिए। पुलिस ने जांच के दौरान मामले में एक एनजीओ से जुड़ी महिला सचिव और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान असम निवासी 31 साल की महिला पापोरी बरुआ (एनजीओ सचिव) और तुगलकाबाद निवासी 32 साल के दीपक के रूप में हुई। इनके कब्जे से पुलिस ने 1.08 करोड़ रुपए बरामद की है। पुलिस बाकी रकम और फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, गाजियाबाद के इंदिरापुरम निवासी व्यवसायी मनप्रीत ने बुधवार को विवेक विहार थाने में लूट की शिकायत दर्ज कराई। बताया कि वह फाइनेंस, प्रॉपर्टी डीलिंग, कमीशन और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। इस व्यवसाय से उन्होंने पिछले छह माह में करीब ढाई करोड़ रुपए की नकदी इकट्ठा की थी। इस रकम को वह दिल्ली के विवेक विहार स्थित किराए के मकान में रखते थे।

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि 19 अगस्त को कारोबारी ने अपने दोस्त रवि शंकर को जरूरी कार्य के चलते मकान से 1.10 करोड़ रुपए लाने को कहा था। रवि जैसे ही रकम लेकर बाहर निकले और बाइक पर बैठे, तभी दो कारों में सवार चार लोगों ने उन्हें रोक लिया। इनमें एक महिला भी शामिल थी। आरोपियों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर रवि शंकर से मारपीट की और नकदी से भरा बैग छीन लिया।

इसके बाद आरोपी जबरन रवि को साथ ले जाकर मकान के अंदर गए और वहां कर्मचारी दीपक महेश्वरी को भी धमकाकर शेष रकम करीब 2.3 करोड़ लूट ली। आरोपियों ने दोनों पीड़ितों को अगवा कर अलग-अलग जगहों पर छोड़ते हुए मौके से फरार हो गए।