गाजियाबाद में यूट्यूबर सलीम पर हमला करने वाला 1 लाख का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में ढेर
अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) अमिताभ यश ने बताया कि सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला करने वाला एक लाख रुपए का इनामी अभियुक्त जीशान पुलिस मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले के लोनी थाना इलाके में यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हमला करने का एक ईनामी आरोपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) अमिताभ यश ने बताया कि सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला करने वाला एक लाख रुपए का इनामी अभियुक्त जीशान पुलिस मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
यूट्यूबर पर किए थे चाकू से वार
इससे एक दिन पहले लोनी इलाके में हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने 50 वर्षीय यूट्यूबर पर चाकू से कई बार वार किए थे। यूट्यूबर अपने यूट्यूब चैनल पर एक विशेष धर्म को लेकर कथित विवादास्पद वीडियो के कारण विवादों में आए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया और शनिवार को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे।सलीम अहमद उर्फ सलीम वास्तिक पर गाजियाबाद में अली गार्डन स्थित उनके कार्यालय में सुबह की नमाज अदा करने के कुछ ही समय बाद हमला किया गया था जिससे उनकी मौत हो गई।
सीसीटीवी फुटेज से मिली जानकारी
शुक्रवार सुबह-सुबह सलीम नामक व्यक्ति पर जानलेवा हमला हुआ था। ये घटना थाना लोनी में हुई थी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस दल मौके पर पहुंचा था और उसे अस्पताल पहुंचा दिया था। उसके बाद हम लोगों ने विवेचना शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और लोगों से बातचीत करके मालूम हुआ कि जिस मोटरसाइकिल से दो बदमाश आए और घटना को अंजाम दिया, उनकी पहचान हो गई थी।
पुलिस ने घोषित किया 1 लाख का इनाम
इसके बाद हम लोगों को पता चला कि वो खोड़ा में रहते थे। इसके बाद उनके बारे में नाम-पता जैसी अन्य जानकारी भी पता चलीं। इसके बाद अभियुक्तों के खिलाफ अभियान तेज करते हुए उनके खिलाफ एक लाख का इनाम घोषित किया। आज शाम मुखविर द्वारा पता चला कि आज फिर से घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसके बाद हम सब अलर्ट पर थे। तभी यहां दो लोग मोटरसाइकिल से आते दिखे, उन्हें रुकने का इशारा किया तो वो रुके नहीं और पुलिस वालों पर फायरिंग शुरू कर दी।
पुलिस मुठभेड़ में जीशान हुआ ढेर
इसके बाद उनकी बाइक फिसल गई और फिर भी फायरिंग की गई। इसके बाद पुलिस ने सचेत करते हुए सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन जवाबी कार्रवाई के चलते पुलिस ने उस पर फायर किया, तो एक घायल हो गया और दूसरा फरार होने में कामयाब हुआ। घायल से पूछताछ की तो उसने अपना नाम जीशान बताया है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें