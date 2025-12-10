गुरुग्राम पुलिस से बचने को अस्पताल की दीवार कूद भागा अपराधी, सीधा क्राइम ब्रांच ऑफिस के कंपाउंड में गिरा

संक्षेप: ‘आसमान से टपके, खजूर पर अटके’ वाली बात गुरुग्राम में उस वक्त सही साबित होती दिखी जब अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर भागा एक संदिग्ध युवक खुद ही पुलिस की गोद में पहुंच गया।

‘आसमान से टपका, खजूर पर अटका’ वाली बात गुरुग्राम में उस वक्त सही साबित होती दिखी जब अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर भागा एक अपराधी खुद ही पुलिस की गोद में जा पहुंचा। इस घटना के बाद पुलिस ने मंगलवार को गुरुग्राम सेक्टर 10A थाने में आरोपी के खिलाफ हिरासत से भागने के आरोप में बीएनएस की धारा 262 के तहत एक और एफआईआर दर्ज की है।

गुरुग्राम पुलिस टीम मंगलवार को 18 साल के एक संदिग्ध युवक को चेकअप के लिए सिविल अस्पताल ले गई थी, जहां से वह पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। हालांकि, पुलिस से बचने को वह अस्पताल की दीवार फांदकर जिस कंपाउंड में कूदा, वह क्राइम ब्रांच का ऑफिस निकला, जिससे उसकी भागने की कोशिश खुद-ब-खुद खत्म हो गई। दरअसल, क्राइम ब्रांच की पिछली दीवार अस्पताल के स्टाफ क्वार्टर से सटी हुई है।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि चरखी दादरी के रहने वाले आरोपी आशीष उर्फ ​​गोलू को एक किडनैपिंग और जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में एक गैंग ने LGBTQIA+ डेटिंग ऐप Grindr के जरिये एक युवक को फंसाया था।

कैसे भागा आरोपी आशीष अपने गैंग के तीन दूसरे सदस्यों के साथ 7 दिसंबर से पुलिस हिरासत में था। पुलिस टीम मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे रिमांड खत्म के बाद उन्हें चेकअप के लिए अस्पताल के इमरजेंसी सेक्शन में लेकर आई थी। सभी आरोपियों की मेडिकल जांच के बाद उन्हें जेल वापस ले जाने के लिए पुलिस वैन में ले जाया जा रहा था, तभी आशीष भाग निकला।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उनमें से तीन लोग कार में बैठ गए। गाड़ी में बैठने से पहले, आशीष ने कहा कि उसके पैर में दर्द हो रहा है। वह नीचे झुका और एक कॉन्स्टेबल की पकड़ से छूटकर भाग गया। पुलिस से बचने को वह अस्पताल के स्टाफ क्वार्टर की तरफ भागा। इस बीच आशीष अस्पताल कंपाउंड में दौड़ते हुए स्टाफ क्वार्टर के पीछे की बाउंड्री वॉल पर चढ़ गया और दूसरी तरफ कूद गया।

क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने बताया, "जब पुलिस अस्पताल परिसर में हुई घटना को समझने की कोशिश कर रही थी, तभी हमारे ऑफिस में तैनात एक कुक ने एक आदमी को दीवार फांदते हुए और एक पुलिसवाले को उसके पीछे भागते हुए देखा। कुक ने हमें अलर्ट किया और आशीष को तुरंत पकड़ लिया गया।''