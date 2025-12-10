Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर NewsCriminal flees from hospital but jumps into gurugram crime branch office compound
गुरुग्राम पुलिस से बचने को अस्पताल की दीवार कूद भागा अपराधी, सीधा क्राइम ब्रांच ऑफिस के कंपाउंड में गिरा

गुरुग्राम पुलिस से बचने को अस्पताल की दीवार कूद भागा अपराधी, सीधा क्राइम ब्रांच ऑफिस के कंपाउंड में गिरा

संक्षेप:

‘आसमान से टपके, खजूर पर अटके’ वाली बात गुरुग्राम में उस वक्त सही साबित होती दिखी जब अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर भागा एक संदिग्ध युवक खुद ही पुलिस की गोद में पहुंच गया।

Dec 10, 2025 09:49 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share

‘आसमान से टपका, खजूर पर अटका’ वाली बात गुरुग्राम में उस वक्त सही साबित होती दिखी जब अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर भागा एक अपराधी खुद ही पुलिस की गोद में जा पहुंचा। इस घटना के बाद पुलिस ने मंगलवार को गुरुग्राम सेक्टर 10A थाने में आरोपी के खिलाफ हिरासत से भागने के आरोप में बीएनएस की धारा 262 के तहत एक और एफआईआर दर्ज की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गुरुग्राम पुलिस टीम मंगलवार को 18 साल के एक संदिग्ध युवक को चेकअप के लिए सिविल अस्पताल ले गई थी, जहां से वह पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। हालांकि, पुलिस से बचने को वह अस्पताल की दीवार फांदकर जिस कंपाउंड में कूदा, वह क्राइम ब्रांच का ऑफिस निकला, जिससे उसकी भागने की कोशिश खुद-ब-खुद खत्म हो गई। दरअसल, क्राइम ब्रांच की पिछली दीवार अस्पताल के स्टाफ क्वार्टर से सटी हुई है।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि चरखी दादरी के रहने वाले आरोपी आशीष उर्फ ​​गोलू को एक किडनैपिंग और जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में एक गैंग ने LGBTQIA+ डेटिंग ऐप Grindr के जरिये एक युवक को फंसाया था।

कैसे भागा आरोपी

आशीष अपने गैंग के तीन दूसरे सदस्यों के साथ 7 दिसंबर से पुलिस हिरासत में था। पुलिस टीम मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे रिमांड खत्म के बाद उन्हें चेकअप के लिए अस्पताल के इमरजेंसी सेक्शन में लेकर आई थी। सभी आरोपियों की मेडिकल जांच के बाद उन्हें जेल वापस ले जाने के लिए पुलिस वैन में ले जाया जा रहा था, तभी आशीष भाग निकला।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उनमें से तीन लोग कार में बैठ गए। गाड़ी में बैठने से पहले, आशीष ने कहा कि उसके पैर में दर्द हो रहा है। वह नीचे झुका और एक कॉन्स्टेबल की पकड़ से छूटकर भाग गया। पुलिस से बचने को वह अस्पताल के स्टाफ क्वार्टर की तरफ भागा। इस बीच आशीष अस्पताल कंपाउंड में दौड़ते हुए स्टाफ क्वार्टर के पीछे की बाउंड्री वॉल पर चढ़ गया और दूसरी तरफ कूद गया।

क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने बताया, "जब पुलिस अस्पताल परिसर में हुई घटना को समझने की कोशिश कर रही थी, तभी हमारे ऑफिस में तैनात एक कुक ने एक आदमी को दीवार फांदते हुए और एक पुलिसवाले को उसके पीछे भागते हुए देखा। कुक ने हमें अलर्ट किया और आशीष को तुरंत पकड़ लिया गया।''

पुलिस ने बताया कि आशीष और उसके साथियों को 7 दिसंबर को कुरुक्षेत्र से एक 20 साल के लड़के को किडनैप करने और उसे छुड़ाने के लिए उसके परिवार से 37,000 रुपये वसूलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एक और पीड़ित, जिसके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल फिरौती की रकम लेने के लिए किया गया था, उसे भी उसी दिन इस गैंग ने पहले किडनैप किया था। सभी पीड़ितों को पुलिस ने बचा लिया। पुलिस ने गैंग से एक काली स्कॉर्पियो कार और 11 मोबाइल फोन जब्त किए।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।