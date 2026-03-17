फरीदाबाद पुलिस ने किया लुटेरे का एनकाउंटर, ज्वैलरी शॉप से लूटे थे 57 लाख के गहने
फरीदाबाद में सूरजकुंड रोड पर सुनार की दुकान में हुई लूट की वारदात में शामिल आरोपी धर्मवीर को अपराध शाखा सेक्टर-30 की टीम ने मुठभेड़ के बाद काबू कर लिया। मंगलवार सुबह हुई इस कार्रवाई में आरोपी के एक पैर में गोली लगी है।
फरीदाबाद में सूरजकुंड रोड पर सुनार की दुकान में हुई लूट की वारदात में शामिल आरोपी धर्मवीर को अपराध शाखा सेक्टर-30 की टीम ने मुठभेड़ के बाद काबू कर लिया। मंगलवार सुबह हुई इस कार्रवाई में आरोपी के एक पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर घायल हालत में बीके अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपने दो साथियों के साथ 11 मार्च को सरूरपुर इलाके में एक सुनार की दुकान से 350 ग्राम सोने के जेवरात लूटने की वारदात को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान सामने आया कि इस वारदात में धर्मवीर अपने दो साथियों के साथ शामिल था। पुलिस पहले ही इस मामले में आरोपी के दो साथियों साकिब और जाबेद को गिरफ्तार कर चुकी है।
संभल का रहने वाला है आरोपी धर्मवीर
मंगलवार सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि लूट की वारदात में शामिल धर्मवीर सूरजकुंड क्षेत्र में मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उसे पकड़ने के लिए घेराबंदी की। पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जो आरोपी के बाएं पैर में लग गई। इसके बाद पुलिस ने उसे मौके पर ही काबू कर लिया। घायल आरोपी को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी धर्मवीर संभल का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक धर्मवीर से पूछताछ कर लूट की वारदात से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है।
पुलिस प्रवक्ता यशपाल का कहना है कि जिले में अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। लूट, झपटमारी और अन्य आपराधिक घटनाओं में शामिल आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सूरजकुंड रोड लूटकांड में आरोपी के पकड़े जाने से इस मामले की जांच को और मजबूती मिली है। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य संभावित आरोपियों की भी तलाश कर रही है।