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फरीदाबाद पुलिस ने किया लुटेरे का एनकाउंटर, ज्वैलरी शॉप से लूटे थे 57 लाख के गहने

Mar 17, 2026 10:55 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद में सूरजकुंड रोड पर सुनार की दुकान में हुई लूट की वारदात में शामिल आरोपी धर्मवीर को अपराध शाखा सेक्टर-30 की टीम ने मुठभेड़ के बाद काबू कर लिया। मंगलवार सुबह हुई इस कार्रवाई में आरोपी के एक पैर में गोली लगी है।

फरीदाबाद पुलिस ने किया लुटेरे का एनकाउंटर, ज्वैलरी शॉप से लूटे थे 57 लाख के गहने

फरीदाबाद में सूरजकुंड रोड पर सुनार की दुकान में हुई लूट की वारदात में शामिल आरोपी धर्मवीर को अपराध शाखा सेक्टर-30 की टीम ने मुठभेड़ के बाद काबू कर लिया। मंगलवार सुबह हुई इस कार्रवाई में आरोपी के एक पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर घायल हालत में बीके अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।

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पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपने दो साथियों के साथ 11 मार्च को सरूरपुर इलाके में एक सुनार की दुकान से 350 ग्राम सोने के जेवरात लूटने की वारदात को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान सामने आया कि इस वारदात में धर्मवीर अपने दो साथियों के साथ शामिल था। पुलिस पहले ही इस मामले में आरोपी के दो साथियों साकिब और जाबेद को गिरफ्तार कर चुकी है।

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संभल का रहने वाला है आरोपी धर्मवीर

मंगलवार सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि लूट की वारदात में शामिल धर्मवीर सूरजकुंड क्षेत्र में मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उसे पकड़ने के लिए घेराबंदी की। पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जो आरोपी के बाएं पैर में लग गई। इसके बाद पुलिस ने उसे मौके पर ही काबू कर लिया। घायल आरोपी को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी धर्मवीर संभल का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक धर्मवीर से पूछताछ कर लूट की वारदात से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है।

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पुलिस प्रवक्ता यशपाल का कहना है कि जिले में अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। लूट, झपटमारी और अन्य आपराधिक घटनाओं में शामिल आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सूरजकुंड रोड लूटकांड में आरोपी के पकड़े जाने से इस मामले की जांच को और मजबूती मिली है। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य संभावित आरोपियों की भी तलाश कर रही है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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