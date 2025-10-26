दिल्ली पुलिस की STF ने बदरपुर में वॉन्टेड डकैत हिमांशु का किया एनकाउंटर, जून में हुआ था जेल से रिहा
संक्षेप: दिल्ली पुलिस के साउथ ईस्ट जिले की एसटीएफ टीम ने शनिवार रात बदरपुर इलाके में हुए एक एनकाउंटर के बाद हथियार बंद डकैती के मामले में वॉन्टेड 23 साल के एक बदमाश हिमांशु को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर के दौरान दाहिने पैर में पुलिस की गोली लगने से वह घायल हो गया।
राजधानी दिल्ली में इन दिनों बदमाशों के ताबड़तोड़ एनकाउंटर का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस के साउथ ईस्ट जिले की एसटीएफ टीम ने शनिवार रात बदरपुर इलाके में हुए एक एनकाउंटर के बाद हथियार बंद डकैती के मामले में वॉन्टेड 23 साल के एक बदमाश हिमांशु को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर के दौरान दाहिने पैर में पुलिस की गोली लगने से वह घायल हो गया। उसे इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस ने हिमांशु के पास से एक .32 बोर की सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल, दो जिंदा कारतूस और चार खाली खोल बरामद किए, जिनमें से दो आरोपी ने और दो पुलिस ने चलाए थे।
पुलिस ने रविवार को बताया कि शनिवार रात करीब 9.20 बजे एक सूचना मिली थी कि हिमांशु एक और डकैती की योजना बनाने के लिए बदरपुर फ्लाईओवर के लूप के पास एक पार्क में आने वाला है। इस सूचना पर एसटीएफ की टीम बताई गई जगह पर पहुंची और आरोपी से सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने इसकी कोई परवाह नहीं की और भागने की कोशिश की।
टीम के सदस्यों ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने अपनी पिस्तौल निकाली और पुलिस टीम पर गोलियां चला दीं। टीम के सदस्यों ने भी आत्मरक्षा में अपराधी को काबू करने के लिए दो राउंड फायरिंग की, जिसमें एक गोली उसके दाहिने पैर में लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे काबू कर उसके हथियार छीन लिए और तुरंत इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया।
5 दिन पहले डोमिनोज के डिलीवरी बॉय से लूटा था कैश
इस संबंध में थाना बदरपुर में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी हिमांशु पुत्र शैलेंद्र सिंह निवासी B-179, संजय कैंप, मदीना मस्जिद के सामने दक्षिण पुरी, दिल्ली का रहने वाला है। शुरुआती जांच में पता चला है कि हिमांशु जून के आखिर में जेल से रिहा हुआ था। वह एक हथियारबंद डकैती के मामले में वांटेड है, जिसमें उसने बीते 22 अक्टूबर की रात राधा कृष्ण मंदिर, पुल प्रहलादपुर के पास डोमिनोज के एक डिलीवरी बॉय से कैश लूटा था। आरोपी हिमांशु पहले भी किडनैपिंग और डकैती/छीना-झपटी के तीन मामलों में शामिल रहा है।