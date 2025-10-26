Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsCriminal encounter in Delhi Badarpur who was wanted in armed robbery case
दिल्ली पुलिस की STF ने बदरपुर में वॉन्टेड डकैत हिमांशु का किया एनकाउंटर, जून में हुआ था जेल से रिहा

संक्षेप: दिल्ली पुलिस के साउथ ईस्ट जिले की एसटीएफ टीम ने शनिवार रात बदरपुर इलाके में हुए एक एनकाउंटर के बाद हथियार बंद डकैती के मामले में वॉन्टेड 23 साल के एक बदमाश हिमांशु को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर के दौरान दाहिने पैर में पुलिस की गोली लगने से वह घायल हो गया।

Sun, 26 Oct 2025 10:42 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। राजन शर्मा
राजधानी दिल्ली में इन दिनों बदमाशों के ताबड़तोड़ एनकाउंटर का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस के साउथ ईस्ट जिले की एसटीएफ टीम ने शनिवार रात बदरपुर इलाके में हुए एक एनकाउंटर के बाद हथियार बंद डकैती के मामले में वॉन्टेड 23 साल के एक बदमाश हिमांशु को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर के दौरान दाहिने पैर में पुलिस की गोली लगने से वह घायल हो गया। उसे इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने हिमांशु के पास से एक .32 बोर की सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल, दो जिंदा कारतूस और चार खाली खोल बरामद किए, जिनमें से दो आरोपी ने और दो पुलिस ने चलाए थे।

पुलिस ने रविवार को बताया कि शनिवार रात करीब 9.20 बजे एक सूचना मिली थी कि हिमांशु एक और डकैती की योजना बनाने के लिए बदरपुर फ्लाईओवर के लूप के पास एक पार्क में आने वाला है। इस सूचना पर एसटीएफ की टीम बताई गई जगह पर पहुंची और आरोपी से सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने इसकी कोई परवाह नहीं की और भागने की कोशिश की।

टीम के सदस्यों ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने अपनी पिस्तौल निकाली और पुलिस टीम पर गोलियां चला दीं। टीम के सदस्यों ने भी आत्मरक्षा में अपराधी को काबू करने के लिए दो राउंड फायरिंग की, जिसमें एक गोली उसके दाहिने पैर में लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे काबू कर उसके हथियार छीन लिए और तुरंत इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया।

5 दिन पहले डोमिनोज के डिलीवरी बॉय से लूटा था कैश

इस संबंध में थाना बदरपुर में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी हिमांशु पुत्र शैलेंद्र सिंह निवासी B-179, संजय कैंप, मदीना मस्जिद के सामने दक्षिण पुरी, दिल्ली का रहने वाला है। शुरुआती जांच में पता चला है कि हिमांशु जून के आखिर में जेल से रिहा हुआ था। वह एक हथियारबंद डकैती के मामले में वांटेड है, जिसमें उसने बीते 22 अक्टूबर की रात राधा कृष्ण मंदिर, पुल प्रहलादपुर के पास डोमिनोज के एक डिलीवरी बॉय से कैश लूटा था। आरोपी हिमांशु पहले भी किडनैपिंग और डकैती/छीना-झपटी के तीन मामलों में शामिल रहा है।

प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Police
