दिल्ली: कर्ज वसूली में ऐसा मारा थप्पड़ कि जमीन पर गिरा और मौत, 2 अरेस्ट

दिल्ली के द्वारका जिले के बाबा हरिदास नगर इलाके में उधार की रकम वसूली के विवाद में दो सगे भाइयों ने एक शख्स को ऐसा थप्पड़ मारा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली के बाबा हरिदास नगर इलाके में 40 हजार रुपये के कर्ज की वसूली को लेकर हुए विवाद में दो भाइयों ने 36 साल के एक शख्स को कथित तौर पर थप्पड़ मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि आरोपियों की पहचान रंजीत यादव और उसके भाई रामू यादव के रूप में हुई है। आरोपी नजफगढ़ के दीनपुर गांव के निवासी हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि घटना 25 अगस्त की शाम को उस वक्त हुई जब बाबा हरिदास नगर पुलिस थाने में एक शख्स की मारपीट के बाद मौत के संबंध में पीसीआर कॉल आई। फोन करने वाले ने बताया कि मृतक की पहचान बाबा हरिदास नगर निवासी गंगा राय के रूप में हुई है। वह मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि रंजीत और रामू ने लगभग दो साल पहले राय को 40 हजार रुपये उधार दिए थे। उसने बताया कि बार-बार मांगने के बावजूद वह पैसे नहीं चुका पा रहा था। सोमवार शाम को दोनों भाई उस स्थान पर पहुंचे जहां राय एक मकान के निर्माण के लिए शटरिंग का काम देख रहा था। उनके बीच तीखी बहस शुरू हो गई और इस दौरान रंजीत ने राय को कथित तौर पर जोर से थप्पड़ मार दिया।

स्थानीय लोगों ने बताया कि थप्पड़ लगते ही गंगा राय जमीन पर गिरकर अचेत हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि घटना के तुरंत बाद एक टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि शव को जाफरपुर कलां स्थित राव तुला राम मेमोरियल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उसने बताया कि गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है।