दिल्ली पुलिस ने जब्त किए 724 Kg अवैध पटाखे, 2 आरोपी अरेस्ट; ज्यादा पैसे कमाने के लिए जमा कर रखे थे

दिल्ली पुलिस ने दो मामलों में कुल 724 किलोग्राम अवैध पटाखों को जब्त किया है। दो आरोपियों गौरव गुप्ता और राजीव कुमार को गिरफ्तार किया गया है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 14 Oct 2025 01:30 PM
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों की बिक्री और स्टोरेज को लेकर गहरी चिंता जताई है। इसके बावजूद यहां बड़े पैमाने पर अवैध पटाखों की बिक्री और स्टोरेज जारी है। दिल्ली पुलिस ने दो मामलों में कुल 724 किलोग्राम अवैध पटाखों को जब्त किया है। दो आरोपियों गौरव गुप्ता और राजीव कुमार को गिरफ्तार किया गया है।

पहले केस में क्राइम ब्रांच की टीम की कोशिशों से गौरव गुप्ता नाम के एक आरोपी को पकड़ा गया है। आरोपी के पिता का नाम लेफ्टिनेंट प्रमोद गुप्ता है। वह विश्वास पार्क, उत्तम नगर, द्वारका, दिल्ली, इंडिया में रहता है। उसके पास से 77 Kg बैन पटाखे मिले जो उसके घर विश्वास पार्क, उत्तम नगर, दिल्ली में रखे हुए थे। क्राइम ब्रांच को एक सीक्रेट जानकारी मिली कि एक आदमी ने बेचने के लिए बहुत सारे बैन पटाखे जमा कर रखे हैं।

सीक्रेट इनपुट के आधार पर, आरोपी की लोकेशन विश्वास पार्क, उत्तम नगर, दिल्ली के पास मिली। रेडिंग टीम ने तेज़ी से काम किया और विश्वास पार्क, उत्तम नगर, दिल्ली में जाल बिछाकर गौरव गुप्ता नाम के एक आदमी को पकड़ा और उसके घर से 77 kg बैन पटाखे बरामद किए। बरामद बैन पटाखों को ज़ब्त कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है।

दूसरे केस में राजीव कुमार पुत्र मदन गोपाल, नामक आरोपी युवक को पकड़ा गया है। ऑपरेशन के दौरान, जगह के ग्राउंड फ्लोर से 5 अलग-अलग ब्रांड के 648 किलोग्राम बैन पटाखे बरामद किए गए। इसका गलत इस्तेमाल कार्टन के स्टोरेज यूनिट की आड़ में किया जा रहा था। रिहायशी इलाके में बहुत असुरक्षित हालात में रखे गए गैर-कानूनी स्टॉक से लोगों की सुरक्षा को गंभीर खतरा था।

SI कुलदीप को सीक्रेट जानकारी मिली कि राजीव कुमार नाम का एक आदमी श्याम विहार, नजफगढ़, दिल्ली के इलाके में बैन पटाखे बेच रहा है। अगर समय पर रेड की जाती, तो उसे पकड़ा जा सकता था।

टीम ने श्याम विहार, दीनपुर रोड, नजफगढ़, दिल्ली के इलाके में रेड की और एक आदमी, राजीव कुमार S/o मदन गोपाल, निवासी नजफगढ़, दिल्ली, उम्र- 52 साल को पकड़ा और उसके पास से 648 Kg बैन पटाखे बरामद किए गए। बरामद बैन पटाखों को ज़ब्त कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच, दिल्ली में केस दर्ज किया गया है।

दिल्ली की क्राइम ब्रांच यूनिट के डीसीपी हर्ष इंदौरा ने बताया, आरोपी गौरव गुप्ता ने बताया कि उसने 10वीं तक पढ़ाई की है। वह शादीशुदा है और उसके 02 बच्चे हैं। उसने बताया कि वह 2022 तक वैलिड लाइसेंस पर पटाखे बेचता था। हालांकि, माननीय सुप्रीम कोर्ट के बैन के बाद भी, वह आसानी से पैसे कमाने के लिए पटाखे स्टोर करता और बेचता रहा।

आरोपी राजीव कुमार ने बताया कि उसने 10वीं तक पढ़ाई की है। वह शादीशुदा है और उसके 02 बच्चे हैं। उसने बताया कि वह झज्जर हरियाणा में पटाखे बेचता था। लेकिन, माननीय सुप्रीम कोर्ट के बैन के बाद भी, वह आसानी से पैसे कमाने के लिए पटाखे जमा करता रहा और बेचता रहा।

