दिल्ली में चल रही थी लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने की फैक्ट्री, 2 आरोपी गिरफ्तार; 3,700 लीटर माल जब्त

दिल्ली पुलिस ने शहर में मिलावटी देसी घी की एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे 3,700 लीटर से ज्यादा मिलावटी देसी घी के साथ ही बड़ी मात्रा में कच्चा माल, मशीनरी और नकली पैकेजिंग सामग्री जब्त की है। इस कार्रवाई को पूर्वी रेंज-I क्राइम ब्रांच की टीम ने बवाना औद्योगिक क्षेत्र में अंजाम दिया। मामले की जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह (आईपीएस) ने एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं। इनमें से एक सोनीपत के कोंडली का निवासी सतेंद्र (उम्र 44 वर्ष) पुत्र सूरत सिंह है, तो दूसरा रोहतक के बखेता ग्राम निवासी परवीन (उम्र 29 वर्ष) पुत्र अजीत सिंह है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने इस कार्रवाई को 29 अक्तूबर बुधवार को प्राप्त एक खुफिया सूचना के आधार पर अंजाम दिया। इसके बाद जब पुलिस ने वहां दबिश दी तो मौके पर आरोपियों को मिलावटी देसी घी बनाते हुए पाया। वहां नकली घी को पैक और लेबल किया जा रहा था। आरोपी असली घी की जगह रिफाइंड तेल और अन्य गैर-डेयरी पदार्थों का इस्तेमाल करते हुए मिलावटी घी बना रहे थे। तलाशी के दौरान, पुलिस टीम ने भारी मात्रा में निर्मित स्टॉक और कच्चा माल भी जब्त किया।

इस दौरान पुलिस ने मौके से कुल 2500 लीटर पैक्ड मिलावटी घी और लगभग 1200 लीटर कच्चा/बिना पैक्ड मिलावटी घी, रिफाइंड तेल के कंटेनर, मिक्सिंग और हीटिंग यूनिट, स्टील के बर्तन, बाउल और ब्लेंडिंग उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनें, टेट्रा-पैकिंग, सीलिंग मशीनें, लेबल और रैपर रोल, कई ब्रांडों के खाली टेट्रा पैक और छपी हुई पैकेजिंग, 100 मिली, 200 मिली, 500 मिली, 1 लीटर, 2 लीटर और 5 लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक जार और पाउच बरामद किए।

आरोपियों की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों में से सतेंद्र मुख्य आरोपी है, जो कि 10वीं तक पढ़ा-लिखा है और उसका मुख्य व्यवसाय हरियाणा के पास सोनीपत के खरखौदा में खल-बिनौला बेचने का है। हालांकि, बाद में उसने नकली देसी घी बनाने का अवैध कारोबार शुरू कर दिया, शुरुआत में वह कहीं और यह काम करता था, लेकिन अब दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र से यह काम कर रहा था। वहीं दूसरा आरोपी परवीन है, जो कि 12वीं तक पढ़ा है और ऑटो चलाने का काम करता है। करीब सालभर पहले वह सतेंद्र के साथ मिलकर बवाना इंडस्ट्रीयल एरिया में नकली घी बनाने लगा। वह फैक्ट्री के संचालन का प्रबंधन और मिलावटी देसी घी तैयार करता था।