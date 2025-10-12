Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newscricketer yash dayal sexual harassment chargesheet ghaziabad police

यौन शोषण में घिरे यश दयाल की बढ़ेंगी मुश्किलें? 14 पेज की चार्जशीट दायर, होटल रिकॉर्ड अहम साक्ष्य

यौन उत्पीड़न के मामले में घिरे क्रिकेटर यश दयाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। गाजियाबाद पुलिस ने 14 पेज की चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है। पुलिस जांच में यौन उत्पीड़न के आरोप सही साबित हुए हैं। पुलिस ने चार्जशीट के साथ होटल की फुटेज और होटल का रिकॉर्ड भी साक्ष्य के तौर पर शामिल किए हैं। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबादSun, 12 Oct 2025 05:53 AM
share Share
Follow Us on
यौन शोषण में घिरे यश दयाल की बढ़ेंगी मुश्किलें? 14 पेज की चार्जशीट दायर, होटल रिकॉर्ड अहम साक्ष्य

यौन उत्पीड़न के मामले में घिरे क्रिकेटर यश दयाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। गाजियाबाद पुलिस ने 14 पेज की चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है। पुलिस जांच में यौन उत्पीड़न के आरोप सही साबित हुए हैं। पुलिस ने चार्जशीट के साथ होटल की फुटेज और होटल का रिकॉर्ड भी साक्ष्य के तौर पर शामिल किए हैं।

गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने 21 जून को मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करते हुए क्रिकेटर यश दयाल पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। युवती का आरोप था कि शादी का झांसा देकर उनका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया गया। इसके साथ युवती ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर भी गुहार लगाई थी।

इसके बाद 24 जून को इंदिरापुरम थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। 27 जून को पीड़ित युवती के बयान दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। दुष्कर्म मामले से जुड़े कुछ साक्ष्य भी पुलिस को मिले। यह भी सामने आया कि युवती के साथ वारदात इंदिरापुरम क्षेत्र में नहीं बल्कि लिंक रोड थाना क्षेत्र के एक होटल में हुई थी। इसके बाद मामले की जांच लिंक रोड थाने में ट्रांसफर कर दी गई।

लिंक रोड थाना पुलिस की विवेचना के दौरान 28 जून को पुलिस ने क्रिकेटर को तीन दिन में अपने बयान दर्ज करवाने के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन क्रिकेटर बयान दर्ज करवाने नहीं पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने दोबारा नोटिस भेजा। इसके बाद क्रिकेटर बयान दर्ज कराने डीसीपी ट्रांस हिंडन के ऑफिस पहुंचे।

एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि 21 अगस्त को क्रिकेटर ने डीसीपी ऑफिस में बयान दर्ज कराए थे। इसके बाद पुलिस ने क्रिकेटर के माता-पिता के बयान भी दर्ज कराए। एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि मामले में 27 सितंबर को 14 पेज की चार्जशीट लगाई है। पुलिस की जांच में शारीरिक संबंध स्थापित होने पुष्टि भी हुई है।