फर्जी वेबसाइट बनाई, फिर फ्रेंचाइजी देने का वादा; नोएडा में ठगी का गजब केस
आरोपी वेबसाइट के जरिए से ग्राहकों को फ्रेंचाइजी देने के बहाने रजिस्ट्रेशन के नाम पर 26 हजार रुपए में बैंक खातों में ट्रांसफर करा रहे हैं, जबकि बैंक खाते से कंपनी प्रबंधन का कोई लेना-देना नहीं है।
नोएडा में मसाले बेचने वाली कंपनी की फर्जी वेबसाइट बनाकर फ्रेंचाइजी देने के नाम पर ग्राहकों से ठगी करने का मामला सामने आया है। कंपनी प्रतिनिधि ने कोर्ट के आदेश पर सेक्टर-63 थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
शिकायतकर्ता ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि राकेश मसाले नाम की बिहार की कंपनी का नोएडा सेक्टर-63 जे ब्लॉक में कॉरपोरेट कार्यालय है। कंपनी प्रतिनिधि राधे श्याम शर्मा ने बताया कि दिसंबर 2023 में पता चला कि कुछ शातिरों ने कंपनी की फर्जी वेबसाइट बना रखी है।
फ्रेंचाइजी देने के बहाने ठगी
आरोपी वेबसाइट के जरिए से ग्राहकों को फ्रेंचाइजी देने के बहाने रजिस्ट्रेशन के नाम पर 26 हजार रुपए में बैंक खातों में ट्रांसफर करा रहे हैं, जबकि बैंक खाते से कंपनी प्रबंधन का कोई लेना-देना नहीं है। ऐसा कर आरोपी कंपनी की साख को प्रभावित कर रहे हैं। सीधे-साधे ग्राहकों को ठगने का काम कर रहे हैं। इस तरह की शिकायत मिलने पर तुरंत संज्ञान लिया गया। उसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपियों की पहचान और तलाश की जा रही है।
32 लाख हड़पने का मामला
अन्य एक मामले में लखनऊ के कंपनी प्रबंधन से नोएडा की कंपनी के 63 कर्मचारियों का भुगतान कराने के नाम पर 32 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। कंपनी प्रतिनिधि ने आरोपियों पर गिरोह बनाकर 32 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। प्रतिनिधि ने कोर्ट के आदेश पर सेक्टर 63 थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
कंपनी प्रतिनिधि नरेंद्र कुमार ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि लखनऊ की सीडीएन वैष्णो इंटरनेशनल कंपनी प्रबंधन एग्रीमेंट पर कार्यालयों में मैनपावर उपलब्ध करानेका काम करता है। दिसंबर 2023 में सेक्टर-63 जी ब्लाक स्थित आरव इंटरनेशनल कंपनी कार्यालय के निदेशक सौरभ शर्मा, रणजीत सिंह, लवकुश मित्तल के संपर्क में आए। सभी ने कंपनी कार्यालय के 63 कर्मचारियों का भुगतान करने को लेकर वार्ता की। 29 मार्च 2024 से एक साल के लिए अनुबंध किया। उन्होंने 30 अप्रैल 2024 को 32 लाख रुपये का भुगतान कर्मचारियों के बैंक खातों में कर दिया। इसके एवज में आरव इंटरनेशनल कंपनी प्रबंधन ने भुगतान नहीं किया।
पुलिस ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर सौरभशर्मा, रणजीत सिंह, लवकुश मित्तल, ऊषा, उर्वशी, जूही, अंकित समेत 63 के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कराई जा रही है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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