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दिल्ली में क्रेन का मलबा गिरने से वहां सो रहे दो लोगों की मौत, ड्राइवर ने बताई हादसे की वजह

Apr 11, 2026 12:52 am ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान मौके पर हरियाणा के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक क्रेन (JCB) खड़ी मिली, जिसे जब्त कर लिया गया है। शुरुआती जांच में पता चला कि घटना के समय दोनों लोग उसी जगह सो रहे थे।

दिल्ली में क्रेन का मलबा गिरने से वहां सो रहे दो लोगों की मौत, ड्राइवर ने बताई हादसे की वजह

दिल्ली के रोहिणी इलाके में शुक्रवार को हुए एक दर्दनाक हादसे में क्रेन से बड़े-बड़े पत्थरों को हटाते वक्त, उनमें से कुछ के गिरने की वजह से खाली प्लॉट पर सो रहे दो अज्ञात लोग उनकी चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना प्रशांत विहार के पास सेक्टर-10 में ग्रीन ऑरा बैंक्वेट हॉल के पास हुई। यहां DDA की जमीन पर से पत्थर हटाने का काम चल रहा था, इसी दौरान यह हादसा हो गया। पीड़ितों की उम्र लगभग 35 साल और 50 साल है, और दोनों की पहचान नहीं हो पाई है। दोनों प्लॉट में खून से लथपथ पाए गए।

पुलिस ने बताया कि आरोपी को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि जब उसने मलबा हटाना शुरू किया था, तब उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि पास में ही पीड़ित सो रहे हैं। मामले की जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 10 अप्रैल को एक PCR कॉल आई, जिसमें बताया गया था कि घटनास्थल पर दो लोग पड़े हुए हैं। जिसके बाद पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर दोनों लोगों को गंभीर रूप से घायल हालत में पाया। उन्हें तुरंत डॉ. BSA अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।'

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घटनास्थल पर हरियाणा के नंबर प्लेट वाली JCB मिली

इसके बाद क्राइम टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों ने जांच शुरू करते हुए घटनास्थल का मुआयना किया। अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान मौके पर हरियाणा के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक क्रेन (JCB) खड़ी मिली, जिसे जब्त कर लिया गया है। शुरुआती जांच में पता चला कि घटना के समय दोनों लोग उसी जगह सो रहे थे। आरोपी क्रेन चालक की पहचान राजगीर सिंह के रूप में हुई है, जो शालीमार बाग का रहने वाला है। वह क्रेन की मदद से इलाके से मलबा हटा रहा था, जिसमें बड़े-बड़े पत्थर और निर्माण का कचरा भी शामिल था।

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क्रेन से पत्थर हटाने के दौरान हुआ हादसा

अधिकारी ने बताया, 'क्रेन से भारी पत्थरों को हटाते समय, कुछ पत्थर गलती से पीड़ितों पर गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई।' आरोपी का कहना है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि पास में ही पीड़ित सो रहे हैं। घटना के एक चश्मदीद रोहित कुमार ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। वह बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और फिलहाल दिल्ली में रह रहा है। उसका बयान दर्ज कर लिया गया है।

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शवों को पोस्टमार्टम के लिए डॉ. BSA अस्पताल के मुर्दाघर में रखवा दिया गया है, और मृतकों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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