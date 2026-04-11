दिल्ली में क्रेन का मलबा गिरने से वहां सो रहे दो लोगों की मौत, ड्राइवर ने बताई हादसे की वजह
अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान मौके पर हरियाणा के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक क्रेन (JCB) खड़ी मिली, जिसे जब्त कर लिया गया है। शुरुआती जांच में पता चला कि घटना के समय दोनों लोग उसी जगह सो रहे थे।
दिल्ली के रोहिणी इलाके में शुक्रवार को हुए एक दर्दनाक हादसे में क्रेन से बड़े-बड़े पत्थरों को हटाते वक्त, उनमें से कुछ के गिरने की वजह से खाली प्लॉट पर सो रहे दो अज्ञात लोग उनकी चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना प्रशांत विहार के पास सेक्टर-10 में ग्रीन ऑरा बैंक्वेट हॉल के पास हुई। यहां DDA की जमीन पर से पत्थर हटाने का काम चल रहा था, इसी दौरान यह हादसा हो गया। पीड़ितों की उम्र लगभग 35 साल और 50 साल है, और दोनों की पहचान नहीं हो पाई है। दोनों प्लॉट में खून से लथपथ पाए गए।
पुलिस ने बताया कि आरोपी को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि जब उसने मलबा हटाना शुरू किया था, तब उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि पास में ही पीड़ित सो रहे हैं। मामले की जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 10 अप्रैल को एक PCR कॉल आई, जिसमें बताया गया था कि घटनास्थल पर दो लोग पड़े हुए हैं। जिसके बाद पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर दोनों लोगों को गंभीर रूप से घायल हालत में पाया। उन्हें तुरंत डॉ. BSA अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।'
घटनास्थल पर हरियाणा के नंबर प्लेट वाली JCB मिली
इसके बाद क्राइम टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों ने जांच शुरू करते हुए घटनास्थल का मुआयना किया। अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान मौके पर हरियाणा के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक क्रेन (JCB) खड़ी मिली, जिसे जब्त कर लिया गया है। शुरुआती जांच में पता चला कि घटना के समय दोनों लोग उसी जगह सो रहे थे। आरोपी क्रेन चालक की पहचान राजगीर सिंह के रूप में हुई है, जो शालीमार बाग का रहने वाला है। वह क्रेन की मदद से इलाके से मलबा हटा रहा था, जिसमें बड़े-बड़े पत्थर और निर्माण का कचरा भी शामिल था।
क्रेन से पत्थर हटाने के दौरान हुआ हादसा
अधिकारी ने बताया, 'क्रेन से भारी पत्थरों को हटाते समय, कुछ पत्थर गलती से पीड़ितों पर गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई।' आरोपी का कहना है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि पास में ही पीड़ित सो रहे हैं। घटना के एक चश्मदीद रोहित कुमार ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। वह बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और फिलहाल दिल्ली में रह रहा है। उसका बयान दर्ज कर लिया गया है।
शवों को पोस्टमार्टम के लिए डॉ. BSA अस्पताल के मुर्दाघर में रखवा दिया गया है, और मृतकों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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