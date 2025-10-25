Hindustan Hindi News
चिराग दिल्ली में 5 मंजिला इमारत में दरारें, पुलिस ने 10 परिवारों को सुरक्षित निकाला
संक्षेप: राष्ट्रीय राजधानी के चिराग दिल्ली में शनिवार शाम को एक पांच मंजिला इमारत में दरारें पड़ने के बाद अफरा-तफरी का माहौल देखा गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने करीब 10 परिवारों को बचाकर सुरक्षित बाहर निकाला। 

Sat, 25 Oct 2025 11:53 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, रजनीश कुमार पाण्डेय
राष्ट्रीय राजधानी के मालवीय नगर थाना क्षेत्र के चिराग दिल्ली में शनिवार शाम को एक पांच मंजिला इमारत में दरारें नजर आईं। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब 10 परिवारों को इमारत से सुरक्षित बाहर निकाला। यह इमारत बेहलोल लोधी की कब्र के ठीक पास मौजूद है। एमसीडी, डीडीएमए समेत अन्य सिविक एजेंसियों की टीमें हालात का जायजा ले रही हैं।

पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि शनिवार शाम करीब 7:15 बजे बीट कांस्टेबल दीपक को सूचना मिली कि चिराग दिल्ली स्थित मकान नंबर 95/2ए में गंभीर दरारें उत्पन्न हो गई हैं। तुरंत मालवीय नगर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई।

इससे पहले ही बीट स्टाफ ने सतर्कता बरतते हुए मकान में रह रहे सभी 10 परिवारों के साथ आसपास के मकानों को भी खाली करा लिया, ताकि किसी भी संभावित हादसे से बचा जा सके।इमारत बेहलोल लोधी की कब्र के ठीक पास स्थित है जहां कई अन्य ऐतिहासिक निर्माण भी मौजूद हैं।

मकान पांच मंजिला है और उसमें करीब 10 परिवार रहते हैं। भवन की मौजूदा स्थिति का आकलन करने के लिए दिल्ली नगर निगम, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सिविल डिफेंस समेत संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंच गईं। फिर इमारत का सर्वेक्षण किया गया। मालवीय नगर थाना पुलिस ने क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया है। सभी विभागों के अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं।

