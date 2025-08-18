मोदी पाना चाहते हैं 3 लक्ष्य; सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेस नेता

महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि राधाकृष्णन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं।

महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तमिलनाडु से आने वाले सीपी राधा कृष्णन को लेकर जहां सत्ताधारी गठबंधन में एकजुटता है तो विपक्षी दलों की ओर से यह फैसला होना बाकी है कि उनका उम्मीदवार कौन होगा। इस बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने सीपी को सलाह दी कि वह सरकार का प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले धनखड़ को देख लें। उन्होंने यह भी कहा कि राधाकृष्णन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं।

पूर्व सांसद उदित राज ने एक्स पर लिखा, 'आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। पीएम मोदी तीन लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं- आरएसएस को खुश करना, तमिलनाडु में भाजपा के आदार को मजबूत करना और राष्ट्रपति का पद अपने या दरबारियों के लिए रिजर्व करना। इस तरह आरएसएएस इस महत्वपूर्ण पद के लिए दावा नहीं कर पाएगा।'

कांग्रेस नेता ने सीपी राधाकृष्णन को सलाह दी कि वह पहले धनखड़ की स्थिति देख लें। उन्होंने पोस्ट में आगे कहा, 'इससे पहले कि वह प्रस्ताव स्वीकार करें श्री राधाकृष्णन को एक अनचाही सलाह- उन्हें धनखड़ की दुर्दशा को मस्तिष्क में रखना चाहिए।' संसद के मानसून सत्र के पहले दिन 21 जुलाई को धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जरूरी हो गया है।