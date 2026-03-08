Hindustan Hindi News
गौरक्षक मोनू मानेसर के गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत, जुनैद-नासिर हत्याकांड में हुए जेल से रिहा

Mar 08, 2026 03:43 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
दिल्ली-जयपुर हाईवे पर गांव मानेसर के समीप भारी संख्या में गौरक्षक और ग्रामीण खड़े थे। जैसे ही मोनू मानेसर अपने वकीलों के साथ पहुंचें तो गौरक्षकों और ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के बीच जुलूस निकालते हुए मोनू मानेसर के घर तक पहुंचें।

हत्या के आरोप में राजस्थान की जेल में बंद मोनू मानेसर जमानत मिलने के बाद शनिवार रात को अपने गांव मानेसर में पहुंचे। यहां गौरक्षकों और ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर गांव मानेसर के समीप भारी संख्या में गौरक्षक और ग्रामीण खड़े थे। जैसे ही मोनू मानेसर अपने वकीलों के साथ पहुंचें तो गौरक्षकों और ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के बीच जुलूस निकालते हुए मोनू मानेसर के घर तक पहुंचें। घर पर गांव के मौजिज लोग पहले से एकत्रित थे। मोनू ने बुजुर्गों का आर्शीवाद लिया। मोनू के समर्थकों ने खुशी में पटाखे छुड़ाए।

कब क्या हुआ

फरवरी 2023: राजस्थान के भरतपुर जिले कै घाटमीका गांव के निवासी नासिर (25-28 वर्ष) और जुनैद (33-35 वर्ष) का अपहरण हुआ।

15 फरवरी 2023: कथित गोरक्षकों द्वारा दोनों को जिंदा जलाने की घटना का आरोप।

16 फरवरी 2023: भिवानी में जली हुई बोलेरो गाड़ी में दोनों के 'जले हुए शव मिले। परिजनों मोनू मानेसर सहित कई लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। भरतपुर में हुई थी FIR दर्ज

मई 2023: राजस्थान पुलिस ने चार्जशीट में 21 आरोपियों में मोनू मानेसर का नाम शामिल किया।

सितंबर 2023: मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया।

वे नूंह सांप्रदायिक हिंसा और अन्य मामलों के बाद राजस्थान पुलिस के हवाले हुए। तब से भरतपुर की सेवर सेंट्रल जेल में बंद थे।

5 मार्च 2026: राजस्थान हाईकोर्ट ने मोनू मानेसर की नियमित जमानत याचिका स्वीकार की।

6-7 मार्च 2026: जमानत आदेश के बाद औपचारिकताएं पूरी की गई।

7 मार्च 2026: देर रात मोनू मानेसर को भारी सुरक्षा में बुलेटप्रूफ जैकेट पहनाकर सेंट्रल जेल से रिहा किया गया।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

