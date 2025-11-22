दिल्ली के हर जिले में खुलेगी गौशाला, 10 हजार से ज्यादा गायों को रखने का होगा इंतजाम
दिल्ली सरकार राजधानी की सड़कों को लावारिस गायों से मुक्त करने और यातायात को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर प्रत्येक जिले में कम से कम एक गौशाला तैयार की जाएगी, जहां लावारिस गायों को रखा जाएगा और उनकी व्यवस्थित देखभाल की जाएगी।
कई जिलों में जमीन की पहचान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि बाकी जिलों में स्थान तलाशा जा रहा है। पशुपालन विभाग ने पांच जिलों में चिन्हित जमीन के आवंटन के लिए डिवीजनल कमिश्नर को औपचारिक पत्र भी भेज दिया है। योजना के पूर्ण होने पर राजधानी की सड़कों से करीब 10 हजार गायों को हटाया जा सकेगा।
दिल्ली सरकार के सूत्रों ने बताया कि ये गौशालाएं पूरी तरह सरकारी जमीन पर बनाई जाएंगी, लेकिन इनके संचालन की जिम्मेदारी एनजीओ और संबंधित संस्थाओं को सौंपी जाएगी। पशुपालन विभाग अब तक पांच जिलों में नौ उपयुक्त स्थलों की पहचान कर चुका है, जहां 9,000 से अधिक गायों को रखने की क्षमता होगी।
विभाग के निदेशक डॉ. सत्यवीर सिंह ने डिवीजनल कमिश्नर को पत्र भेजकर इन जमीनों पर कब्जा हस्तांतरण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का अनुरोध किया है, ताकि निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सके।
कुत्तों के लिए भी आश्रय गृह बनेगा : दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि गायों की तरह ही प्रत्येक जिले में कुत्तों के लिए भी एक-एक आश्रय गृह बनाने की तैयारी चल रही है। यह पहल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप है।