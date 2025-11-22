Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsCow shelters will be opened in every district of Delhi, with arrangements to house more than 10000 cows
दिल्ली के हर जिले में खुलेगी गौशाला, 10 हजार से ज्यादा गायों को रखने का होगा इंतजाम

संक्षेप:

दिल्ली सरकार राजधानी की सड़कों को लावारिस गायों से मुक्त करने और यातायात को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर प्रत्येक जिले में कम से कम एक गौशाला तैयार की जाएगी, जहां लावारिस गायों को रखा जाएगा।

Sat, 22 Nov 2025 05:23 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, अमित झा
दिल्ली सरकार राजधानी की सड़कों को लावारिस गायों से मुक्त करने और यातायात को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर प्रत्येक जिले में कम से कम एक गौशाला तैयार की जाएगी, जहां लावारिस गायों को रखा जाएगा और उनकी व्यवस्थित देखभाल की जाएगी।

कई जिलों में जमीन की पहचान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि बाकी जिलों में स्थान तलाशा जा रहा है। पशुपालन विभाग ने पांच जिलों में चिन्हित जमीन के आवंटन के लिए डिवीजनल कमिश्नर को औपचारिक पत्र भी भेज दिया है। योजना के पूर्ण होने पर राजधानी की सड़कों से करीब 10 हजार गायों को हटाया जा सकेगा।

दिल्ली सरकार के सूत्रों ने बताया कि ये गौशालाएं पूरी तरह सरकारी जमीन पर बनाई जाएंगी, लेकिन इनके संचालन की जिम्मेदारी एनजीओ और संबंधित संस्थाओं को सौंपी जाएगी। पशुपालन विभाग अब तक पांच जिलों में नौ उपयुक्त स्थलों की पहचान कर चुका है, जहां 9,000 से अधिक गायों को रखने की क्षमता होगी।

विभाग के निदेशक डॉ. सत्यवीर सिंह ने डिवीजनल कमिश्नर को पत्र भेजकर इन जमीनों पर कब्जा हस्तांतरण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का अनुरोध किया है, ताकि निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सके।

कुत्तों के लिए भी आश्रय गृह बनेगा : दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि गायों की तरह ही प्रत्येक जिले में कुत्तों के लिए भी एक-एक आश्रय गृह बनाने की तैयारी चल रही है। यह पहल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
