गोबर से इतना परेशान हो गया युवक कि बन गया अपराधी, दिल्ली पुलिस ने हजारों रुपए के साथ दबोचा

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी युवक ने पड़ोसी की दुकान में चोरी करने की बात कबूल कर ली और अपनी हरकत करने को लेकर हैरान करने वाली वजह बताई। उसने कहा कि पड़ोसी उसकी शिकायतों को नहीं सुन रहा था और उल्टा उसे भला-बुरा कह रहा था।

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीWed, 27 Aug 2025 05:22 PM
दिल्ली में घर के सामने गोबर करने को लेकर पड़ोसी से हुए विवाद के बाद एक युवक अपराधी बन गया और उसने ऐसा कुछ कर डाला कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मामला दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सागरपुर इलाके का है, जहां पर पड़ोसी की दुकान में चोरी करने के आरोप में पुलिस ने हाल ही में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को जो कहानी बताई उसे सुनकर अधिकारी भी हैरान रह गए। आरोपी ने बताया कि पड़ोसी से बदला लेने के लिए उसने यह कदम उठाया था। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करते हुए उससे चोरी के 15 हजार रुपए भी बरामद कर लिए हैं।

आरोपी युवक की पहचान 25 वर्षीय संदीप के रूप में हुई है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि 21 अगस्त को एक दुकान पर चोरी की घटना हुई थी। जिसके बाद दुकान मालिक ने इस बारे में पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई थी और घटना के होने को लेकर अपने पड़ोसी पर शक जताया था। जिसके बाद पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद संदीप को ही मुख्य संदिग्ध के रूप में पहचाना और 25 अगस्त को उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस को बताई हैरान करने वाली वजह

पूछताछ के दौरान, संदीप ने पड़ोसी की दुकान में चोरी करने की बात कबूल कर ली और अपनी हरकत करने को लेकर हैरान करने वाली वजह बताई। संदीप ने पुलिस को बताया कि उसके पड़ोसी की गायें अक्सर उसके घर के आसपास घूमती रहती थीं और आए दिन हमारे घर के दरवाजे के ठीक बाहर गोबर कर जाती थीं।

गलती मानने की बजाय युवक से किया दुर्व्यवहार

संदीप ने कहा कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद, पड़ोसी दुकानदार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह मेरी बातों को अनदेखा करता रहा। गायों को रोकने के लिए उसने कोई कदम भी नहीं उठाया, यहां तक कि एक बार तो इस बात को लेकर उसने सार्वजनिक रूप से मेरे साथ दुर्व्यवहार भी किया। जिसके बाद मेरे मन में उसे लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा था।

पुलिस के अनुसार आरोपी ने हताश होकर और गुस्से में आकर अपने पड़ोसी की दुकान में घुसकर नकदी चुराने का फैसला किया। जांच के बाद पुलिस ने संदीप को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से चुराई गई 15 हजार रुपए की नगदी भी बरामद कर ली।