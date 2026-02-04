Hindustan Hindi News
रागिनी नायक, पवन खेड़ा, जयराम रमेश हाजिर हों, रजत शर्मा मानहानि मामले में कांग्रेस नेताओं को समन जारी

संक्षेप:

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि घटना का रॉ फुटेज कभी भी आरोपी व्यक्तियों को नहीं दिया गया था। इसलिए उनके द्वारा X पर पोस्ट किया गया वीडियो इंडिया टीवी द्वारा शो के लाइव या टेलीकास्ट फुटेज को रिकॉर्ड करके बनाया गया है।

Feb 04, 2026 03:04 pm ISTSourabh Jain एएनआई, नई दिल्ली
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने वरिष्ठ टीवी पत्रकार रजत शर्मा द्वारा दायर मानहानि की शिकायत पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने कांग्रेस नेता रागिनी नायक, पवन खेड़ा और जयराम रमेश को आपराधिक मानहानि और जालसाजी के आरोपों में समन जारी कर 27 जुलाई 2026 को पेश होने का आदेश दिया है। शर्मा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि रागिनी नायक ने उन पर दुर्व्यवहार करने का झूठा आरोप लगाया और दावा किया था कि 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव नतीजों की लाइव डिबेट के दौरान उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया। इसके बाद पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर नायक के इन दावों को दोहराया और एक वीडियो साझा किया।

JMFC कोर्ट ने समन जारी किया

शर्मा के आवेदन में तीनों कांग्रेसी नेताओं पर जालसाजी, झूठा दस्तावेज बनाने और मानहानि के आरोपों को लेकर समन जारी करने की मांग की गई थी। जिसके बाद ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) देवंशी जन्मेजा ने आरोपों और रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों पर विचार करने के बाद कांग्रेस नेताओं को समन जारी करते हुए पेश होने का आदेश दिया। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान आदेश, मामले के अंतिम गुण-दोष पर कोई राय नहीं है और यह पूरी तरह से ट्रायल (मुकदमे) का विषय है।

कोर्ट बोला- भ्रामक और मानहानिकारक सामग्री शेयर की

अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा कि 'प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा है कि आरोपियों ने जानबूझकर रजत शर्मा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से सोशल मीडिया पर भ्रामक और मानहानिकारक सामग्री साझा की। सोमवार को जारी किए अपने आदेश में JMFC ने कहा, 'उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, IPC की धारा 465, 469, 471, 499 और 500 के तहत आरोपी व्यक्तियों रागिनी नायक, पवन खेड़ा और जयराम रमेश को 27 जुलाई 2026 को समन जारी करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। इसलिए, उक्त तीनों आरोपी व्यक्तियों को समन जारी किया जाता है।'

'आरोपियों को वीडियो का रॉ फुटेज नहीं दिया गया'

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि घटना का रॉ फुटेज कभी भी आरोपी व्यक्तियों को नहीं दिया गया था। इसलिए उनके द्वारा X पर पोस्ट किया गया वीडियो इंडिया टीवी द्वारा शो के लाइव या टेलीकास्ट फुटेज को रिकॉर्ड करने के बाद संपादित करके बनाया गया है। जो कि धारा 465 (जालसाजी) और 471 (फर्जी दस्तावेज का असली के रूप में उपयोग) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

'वीडियो पर कैप्शन के रूप में अपशब्दों को जोड़ा'

अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता इस बात को साबित करने में सफल रहे हैं कि रॉ फुटेज नहीं मिलने पर आरोपी व्यक्तियों ने 4 जून, 2024 को टीवी शो का टेलीकास्ट फुटेज प्राप्त किया, और इसके बाद वीडियो पर कैप्शन और टेक्स्ट के रूप में अपशब्दों को ऊपर से जोड़ा गया, ताकि यह दिखाया जा सके कि रजत शर्मा ने अपशब्द कहे हैं, जबकि असल में वे लाइव टेलीकास्ट का हिस्सा नहीं थे।

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने FSL (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि 'आरोपी व्यक्तियों द्वारा अपलोड किए गए वीडियो में स्पष्ट रूप से बदलाव (एडिटिंग) भी नजर आ रहा है, क्योंकि उनमें ऐसे टाइटल और कैप्शन थे जिनसे साफ पता चल रहा था कि वीडियो पोस्ट-प्रोडक्शन फाइल है।'

दिल्ली हाई कोर्ट के पिछले आदेश का भी जिक्र किया

साकेत कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के जून 2024 के उस आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि वीडियो देखने से पहली नजर में ऐसा नहीं लगता कि रजत शर्मा ने किसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। हाई कोर्ट पहले ही कांग्रेस नेताओं को विवादित पोस्ट सोशल मीडिया से हटाने के निर्देश दे चुका है।

