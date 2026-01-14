14 साल के बच्चे को मार दी थी गोली, कोर्ट 7 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई

संक्षेप: गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) जिले की एक अदालत ने गोवर्धन पूजा के दौरान 14 साल के नाबालिग की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

गौतमबुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने गोवर्धन पूजा के दौरान 14 साल के नाबालिग की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 95-95 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

इस मामले की जानकारी देते हुए सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) सोमप्रभा मिश्रा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद इस मामले में अभिराज, कुंवर गौरव, रणजीत सिंह, सोनू, निशांत राणा, धर्मेश उर्फ धर्मेंद्र और शिवनीत उर्फ शिवराज को दोषी ठहराया। उन्होंने बताया कि यह घटना थाना जेवर क्षेत्र के महाबलीपुर गांव में 14 नवंबर 2023 की शाम को हुई थी। उन्होंने बताया कि राकेश पुत्र कमल की तहरीर पर दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, वह अपने बेटे मोहित (14) और अन्य लोगों के साथ गोवर्धन पूजा कर घर लौट रहे थे, तभी आरोपियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं।