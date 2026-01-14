Hindustan Hindi News
14 साल के बच्चे को मार दी थी गोली, कोर्ट 7 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई

गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) जिले की एक अदालत ने गोवर्धन पूजा के दौरान 14 साल के नाबालिग की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Jan 14, 2026 Mohammad Azam
गौतमबुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने गोवर्धन पूजा के दौरान 14 साल के नाबालिग की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 95-95 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

इस मामले की जानकारी देते हुए सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) सोमप्रभा मिश्रा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद इस मामले में अभिराज, कुंवर गौरव, रणजीत सिंह, सोनू, निशांत राणा, धर्मेश उर्फ धर्मेंद्र और शिवनीत उर्फ शिवराज को दोषी ठहराया। उन्होंने बताया कि यह घटना थाना जेवर क्षेत्र के महाबलीपुर गांव में 14 नवंबर 2023 की शाम को हुई थी। उन्होंने बताया कि राकेश पुत्र कमल की तहरीर पर दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, वह अपने बेटे मोहित (14) और अन्य लोगों के साथ गोवर्धन पूजा कर घर लौट रहे थे, तभी आरोपियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं।

मिली जानकारी के अनुसार, गोली लगने से मोहित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नरेंद्र और हरेंद्र के हाथ में गोली लगी थी। इसके अलावा आरोपियों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से भी हमला किया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले में जांच पूरी करने के बाद अदालत में आरोपपत्र दायर किया। अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

