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पिता को हर महीने देना था 25 हजार रुपए; सेशंस कोर्ट ने कहा- बच्चे की परवरिश अकेले एक की जिम्मेदारी नहीं

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ट्रायल कोर्ट द्वारा महिला को अंतरिम भरण-पोषण न देने के निर्णय को सेशंस कोर्ट ने सही ठहराया और इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालांकि, बच्चे के भरण-पोषण के निर्धारण में अदालत ने कमी पाई।

पिता को हर महीने देना था 25 हजार रुपए; सेशंस कोर्ट ने कहा- बच्चे की परवरिश अकेले एक की जिम्मेदारी नहीं

पति-पत्नी के बीच होने वाले वैवाहिक विवादों में बच्चों के भरण-पोषण से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली के तीस हजारी स्थित सेशंस कोर्ट ने एक बेहद अहम और दूरगामी टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि संतान की परवरिश केवल किसी एक अभिभावक की नहीं, बल्कि माता-पिता दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी होती है। इस दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निपुण अवस्थी की अदालत ने कहा कि यदि पति और पत्नी दोनों ही धन अर्जन करते (पैसा कमाते) हैं, तो उन्हें अपनी-अपनी आय और परिस्थितियों के अनुसार बच्चे के भरण-पोषण के लिए योगदान देना होगा। इसके साथ ही अदालत ने ट्रायल कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए उसे दोबारा नई राशि का निर्धारण करने को कहा।

यह मामला एक वैवाहिक विवाद से जुड़ा है, जिसमें पत्नी ने घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत राहत मांगी थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने 12 फरवरी 2025 को अंतरिम आदेश देते हुए पत्नी को भरण-पोषण देने से इनकार कर दिया था, लेकिन नाबालिग बच्चे के लिए पति को 25 हजार रुपए प्रतिमाह देने का निर्देश दिया था।

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ट्रायल कोर्ट के खिलाफ सेशंस कोर्ट पहुंचे पति-पत्नी

निचली अदालत के इसी फैसले के खिलाफ पति और पत्नी दोनों ने ही सेशंस कोर्ट में अपील दायर की थी। पति ने 25 हजार रुपए की इस राशि को बहुत ज्यादा बताते हुए कम करने की मांग की, जबकि पत्नी ने बच्चे के लिए राशि बढ़ाने और अपने लिए भी गुजारा भत्ते की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान पति की तरफ से पेश हुए वकील ने भरण-पोषण देने की मांग का विरोध करते हुए दलील दी कि पत्नी नौकरी करती हैं, और अच्छी-खासी कमाई करती हैं। उन्होंने कहा कि पत्नी ने अपने मासिक खर्चों के लिए करीब 66 हजार रुपए और बच्चे के लिए 53 हजार रुपए मासिक खर्च की मांग की है, हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण उन्होंने पेश नहीं किया है। पति के वकील ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने बच्चे और पत्नी के खर्चों का सही आकलन नहीं किया।

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वास्तविक खर्च का आकलन करने के दिए निर्देश

सेशंस कोर्ट ने रिकॉर्ड का विश्लेषण करते हुए पाया कि पत्नी की मासिक आय लगभग 60 हजार रुपए है और वह स्वयं अपना भरण-पोषण करने में सक्षम हैं। ऐसे में ट्रायल कोर्ट द्वारा महिला को अंतरिम भरण-पोषण न देने के निर्णय को सेशंस कोर्ट ने सही ठहराया और इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालांकि, बच्चे के भरण-पोषण के निर्धारण में अदालत ने कमी पाई। कोर्ट ने कहा कि 25 हजार रुपए महीने की राशि तय करते समय ट्रायल कोर्ट ने बच्चे के वास्तविक खर्च का कोई स्पष्ट आकलन नहीं किया, जबकि यह महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए।

अदालत ने दोहराया कि वैवाहिक विवाद की स्थिति में भी बच्चे की जरूरतें सर्वोपरि हैं और दोनों माता-पिता को मिलकर उसकी परवरिश करनी होगी। इन्हीं कारणों से सेशंस कोर्ट ने बच्चे के लिए तय 25 हजार रुपए के अंतरिम भरण-पोषण के आदेश को रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह दोनों पक्षों को सुनकर बच्चे के वास्तविक खर्च का विस्तृत आकलन करे और उसी आधार पर नई राशि तय करे।

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मामले को दोबारा ट्रायल कोर्ट में भेजा

अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि पिता पहले से हर महीने 25 हजार रुपए दे रहा है, जिससे यह स्पष्ट है कि बच्चा पूरी तरह असहाय नहीं है। अंत में अदालत ने अपील का निपटारा करते हुए मामला पुनः ट्रायल कोर्ट को भेज दिया, जहां अब नए सिरे से बच्चे के भरण-पोषण की राशि तय की जाएगी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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