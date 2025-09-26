Court reserves order on pre-arrest bail plea of self-styled godman in forgery case चैतन्यानंद की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित, पुलिस ने कई धाराओं में दर्ज किया है केस, Ncr Hindi News - Hindustan
Court reserves order on pre-arrest bail plea of self-styled godman in forgery case

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीFri, 26 Sep 2025 03:15 PM
चैतन्यानंद की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित, पुलिस ने कई धाराओं में दर्ज किया है केस

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को स्वयंभू धर्मगुरु चैतन्यानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। उस पर 17 छात्राओं का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के अलावा पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज किया है। उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है।

स्वयंभू धर्मगुरु चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ कथित धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर आज शाम या 27 सितंबर को इस पर फैसला सुना सकती हैं।

यह एफआईआर धोखाधड़ी, किसी व्यक्ति को बेईमानी से प्रेरित होकर संपत्ति देने, जालसाजी, जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार करके उसे असली के रूप में इस्तेमाल करने और आपराधिक साजिश के आरोपों के तहत दर्ज की गई थी। स्वयंभू धर्मगुरु पर दिल्ली के एक निजी प्रबंधन संस्थान की 17 छात्राओं का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने का भी मामला दर्ज किया गया है।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि जांच से पता चला है कि चैतन्यानंद ने कथित तौर पर संस्थान पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया था। उसने वित्तीय लाभ के लिए इस संस्थान को चलाने वाले जगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम दक्षिणाम्नाय श्री शारदा पीठम की संपत्तियों को निजी कंपनियों को किराए पर दे दिया था।

एक अधिकारी ने बताया कि कथित तौर पर उसने इस रकम का इस्तेमाल महंगी लग्जरी गाड़ियां खरीदने में किया। पुलिस ने बताया कि अब तक चैतन्यानंद के पास दो कारें मिली हैं। एक वोल्वो जिस पर जाली राजनयिक नंबर प्लेट '39 यूएन 1' लगा है और यह एक फर्जी पते पर रजिस्टर्ड है। दूसरा बीएमडब्ल्यू कार है, जो उसने मार्च में खरीदी थी।