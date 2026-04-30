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कपिल मिश्रा को दिल्ली दंगों के मामले में बड़ी राहत, कोर्ट ने खारिज कर दी शिकायत

Apr 30, 2026 11:06 am ISTSubodh Kumar Mishra एएनआई, नई दिल्ली
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दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को कपिल मिश्रा और अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर एक शिकायत को खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता के पेश न होने और मामले को आगे न बढ़ाने के कारण यह फैसला लिया गया।

कपिल मिश्रा को दिल्ली दंगों के मामले में बड़ी राहत, कोर्ट ने खारिज कर दी शिकायत

दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को कपिल मिश्रा और अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर एक शिकायत को खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता के पेश न होने और मामले को आगे न बढ़ाने के कारण यह फैसला लिया गया। यह शिकायत मोहम्मद इलियास नाम के एक आदमी ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के संबंध में दायर की थी।

कोर्ट ने शिकायतकर्ता के वकील द्वारा दिए गए विरोधाभासी बयानों पर भी कड़ी नाराजगी जाहिर की। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) अश्विनी पंवार ने मोहम्मद इलियास द्वारा दायर शिकायत को उनके पेश न होने और मामले को आगे न बढ़ाने के कारण खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि शिकायतकर्ता बुधवार को और पिछली तारीखों पर भी अदालत में मौजूद नहीं था।

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शिकायतकर्ता जान-बूझकर कार्यवाही में देरी कर रहा

एसीजेएम पंवार ने कहा कि बिना किसी ठोस वजह के शिकायतकर्ता की गैर मौजूदगी यह दिखाती है कि शिकायतकर्ता जान-बूझकर इस मामले की कार्यवाही में देरी कर रहा है। ऐसे हालात में शिकायतकर्ता की तरफ से केस आगे न बढ़ाने की वजह से, इस कोर्ट को यह शिकायती केस खारिज करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसलिए, शिकायतकर्ता के पेश न होने और केस आगे न बढ़ाने की वजह से इस शिकायती केस को खारिज किया जाता है। एसीजेएम अश्विनी पंवार ने 29 अप्रैल को यह आदेश दिया।

एफआईआर दर्ज करने की अर्जी खारिज कर दी थी

इससे पहले कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट ने शिकायतकर्ता से अपना बयान दर्ज कराने को कहा है। अदालत को पहले बताया गया था कि 13 मार्च 2026 को पारित आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी। इसके बाद मामले को 27 मार्च को शिकायतकर्ता की जांच के लिए सूचीबद्ध किया गया।

कोर्ट से गैर हाजिर रह रहा था शिकायतकर्ता

अदालत ने पाया कि 27 मार्च 2026 को भी शिकायतकर्ता अपनी जांच के लिए अदालत के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहा और शिकायतकर्ता के वकील के अनुरोध पर मामले को 8 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 8 अप्रैल को शिकायतकर्ता फिर से अनुपस्थित था। उसके वकील ने बताया कि 13 मार्च 2026 के आदेश के खिलाफ सत्र न्यायाधीश, राउज एवेन्यू अदालत के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी। मामले को 17 अप्रैल 2026 के लिए स्थगित कर दिया गया।

29 अप्रैल को अंतिम मौका मिला था

17 अप्रैल को शिकायतकर्ता पक्ष ने एक बार फिर बहस करने वाले वकील महमूद प्राचा की गैर मौजदगी का हवाला देते हुए सुनवाई स्थगित करने की मांग की। इस तारीख को शिकायतकर्ता भी उपस्थित नहीं था। इसके बाद मामले की सुनवाई 29 अप्रैल के लिए स्थगित कर दी गई। साथ ही कहा गया कि यह अंतिम और निर्णायक अवसर होगा।

29 अप्रैल को यह निवेदन किया गया कि सत्र न्यायालय के समक्ष जल्द ही एक पुनरीक्षण याचिका दायर की जाएगी। कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि यह निवेदन वकील के उन पूर्व निवेदनों के विपरीत है, जिन्हें 8 अप्रैल के आदेश में विधिवत दर्ज किया गया था।

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पिछली तीन तारीखों पर नहीं आया शिकायतकर्ता

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता के विद्वान वकील का न्यायालय के समक्ष विरोधाभासी बयान देने का आचरण, इस मामले की कार्यवाही को संचालित करने के प्रति उनके लापरवाह रवैये को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। अदालत ने आगे कहा कि सुनवाई की पिछली तीन तारीखों पर शिकायतकर्ता की गैर मौजूदगी से यह पता चलता है कि वह इस मामले को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं रखता है।

अदालत ने कहा कि विशेष रूप से पूछे जाने पर शिकायतकर्ता के पेश न होने का कोई भी उचित कारण उनकी ओर से पेश हुए वकीलों द्वारा नहीं बताया गया है। अदालत के पूछने पर वकील ने कहा कि वे बहुत जल्द ही रिविजन याचिका दायर कर देंगे।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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