धोखे से संबंध बनाने वाले को मिली अग्रिम जमानत, पीड़िता के आरोपों पर भारी पड़ी आरोपी की एक दलील

दिल्ली की एक अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वर्तमान मामला जबरन यौन उत्पीड़न का मामला नहीं है, और ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जिससे यह पता चले कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, और जिसके चलते उसे अग्रिम जमानत ना दी जाए।'

दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला से शादी का वादा करके उसका यौन शोषण करने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह की अदालत ने इस मामले में उस आरोपी की याचिका पर सुनवाई की, जिसके खिलाफ बीएनएस की धारा 69 यानी छलपूर्ण तरीकों से यौन संबंध बनाने के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसी शख्स ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि यह मामला जबरन यौन उत्पीड़न का मामला नहीं है। जबकि पुलिस के पास दर्ज कराई अपनी शिकायत में पीड़ित महिला ने कहा था कि आरोपी ने उससे शादी का वादा करके उसके साथ कई बार यौन संबंध बनाए थे, जबकि वो यह बात अच्छे से जानता था कि वह एक 14 साल की बेटी की मां है।

हालांकि मामले की सुनवाई करने के बाद 10 सितंबर को दिए अपने आदेश में अदालत ने आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकील की इस दलील पर गौर किया कि महिला अब भी कानूनी रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ शादीशुदा है। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला ने उस अन्य शख्स के बारे में जो उसका पति और उसकी बेटी का पिता भी है, के साथ अपनी शादी के बारे में याचिकाकर्ता को पर्याप्त जानकारी नहीं दी थी और केवल इतना कहा कि वह उससे 2010 में मिली थी और वह एक स्क्रैप डीलर के रूप में काम करता था। साथ ही महिला ने बताया था कि साल 2011 में अपनी बेटी के जन्म के बाद महिला ने उस व्यक्ति से खुद को अलग कर लिया था।

इसके आगे अदालत ने कहा कि महिला का आधार कार्ड जिसमें दी गई जानकारी को कई बार अपडेट भी करवाया जा चुका है, उसे देखने से पता चलता है कि साल 2024 तक उसने कई बार अपना पता बदला, लेकिन हर बार उसने खुद को उसी व्यक्ति (अपने पति) की पत्नी या देखभालकर्ता के रूप में बताया।

अदालत ने कहा, ‘ऐसे में शिकायतकर्ता महिला की वैवाहिक स्थिति और आवेदक/आरोपी से शादी करने की उसकी कानूनी स्वतंत्रता के बारे में स्थिति वास्तव में स्पष्ट नहीं होती है।’ इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामला जबरन यौन उत्पीड़न का मामला नहीं है, और ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, जिसके चलते उसे अग्रिम जमानत ना दी जाए।'