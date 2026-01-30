Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsCourt grants interim bail to Khalid Saifi accused of Delhi riots case
दिल्ली दंगा मामले के आरोपी खालिद सैफी को राहत, भतीजों की शादी में शामिल होने के लिए मिली जमानत

दिल्ली दंगा मामले के आरोपी खालिद सैफी को राहत, भतीजों की शादी में शामिल होने के लिए मिली जमानत

संक्षेप:

अदालत ने 20 हजार रुपए के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने के बाद सैफी को 6 फरवरी से 13 फरवरी तक की अवधि के लिए राहत दी। अदालत ने कहा कि मामले के सभी तथ्य व हालात को देखते हुए अदालत सैफी को जरूरी राहत देना सही और उचित समझती है।

Jan 30, 2026 08:26 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली की एक अदालत ने साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा की साजिश के मामले के आरोपी खालिद सैफी को शुक्रवार को बड़ी राहत दी और कई शर्तों के साथ उसे 13 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। सैफी को अपने भतीजों की शादी में शामिल होने के साथ ही परिवार के साथ रमजान मनाने के लिए यह अंतरिम जमानत दी गई है। खालिद की जमानत की शर्तों में सोशल मीडिया के उपयोग पर रोक भी शामिल है। कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत ने ‘यूनाइटेड अगेंस्ट हेट’ के संस्थापक सैफी की अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई की और उसे राहत देते हुए यह आदेश दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अंतरिम जमानत के साथ लगाईं ये शर्तें

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आवेदक (सैफी) अपनी रिहाई के बाद किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेगा। इसके अलावा अपनी अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान वह दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से बाहर भी नहीं जाएगा। साथ ही उसके मीडिया से संपर्क करने और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल करने पर भी रोक लगाई गई है। शर्तों के अनुसार वह किसी भी कीमत पर कोई भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा या सोशल मीडिया पर कोई भी सामग्री नहीं डालेगा।

कोर्ट ने कहा- राहत देना सही और उचित

अदालत ने 20 हजार रुपए के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने के बाद सैफी को 6 फरवरी से 13 फरवरी तक की अवधि के लिए अंतरिम जमानत दी है। याचिका पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि मामले के सभी तथ्य व हालात को देखते हुए अदालत सैफी को जरूरी राहत देना सही और उचित समझती है।

सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए थे 53 लोग

बता दें कि 24 फरवरी, 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में उस वक्त सांप्रदायिक झड़पें हुईं थीं, जब नागरिकता कानून के समर्थकों व विरोधियों के बीच हिंसा बेकाबू हो गई। इस हिंसा में 53 लोग मारे गए थे जबकि लगभग 700 लोग घायल हुए थे। जगत पुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, 26 फरवरी, 2020 को खुरेजी खास इलाके की मस्जिदवाली गली में भीड़ जमा हो गई थी।

FIR में कहा गया है कि भीड़ ने पुलिस के हटने के आदेश को मानने से मना कर दिया था। जिसके बाद भीड़ ने पत्थर फेंके व पुलिसवालों पर हमला किया था। इसी दौरान किसी ने हेड कांस्टेबल योगराज पर गोली भी चलाई थी। अभियोजन के अनुसार सैफी व पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां ने गैर-कानूनी सभा को हिंसा के लिए उकसाया था।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।