दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा उल्लंघन करने के आरोपी को जमानत, कोर्ट ने दो प्रमुख आधारों पर दी राहत
वकील ने बचाव करते हुए कहा कि आरोपी का भतीजा दिल्ली से लापता हो गया था, जिसके संबंध में हरि नगर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अपने भतीजे की तलाश के दौरान आरोपी भ्रमवश दिल्ली विधानसभा में घुस गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह किसी गुरुद्वारे में आ गया है।
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विधानसभा की सुरक्षा का उल्लंघन करने के आरोपी सरबजीत सिंह को नियमित जमानत दे दी है। कोर्ट ने उसकी मेडिकल स्थिति और अप्रैल 2026 से हिरासत में रहने की अवधि को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया। कोर्ट ने पाया कि आरोपी 'बाइपोलर डिसऑर्डर' से पीड़ित है और मामले की जांच पूरी हो चुकी है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उसे जमानत देने का विरोध करते हुए कहा कि उस पर लगे आरोप बहुत गंभीर हैं।
एडिशनल सेशन जज (ASJ) अंकुर जैन ने मामले के तथ्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद सरबजीत सिंह को जमानत दे दी। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं, जिनमें 50,000 रुपए का बेल बॉन्ड और इतनी ही राशि की दो जमानतें देना शामिल है।
कोर्ट ने माना आरोपी बीमारी से जूझ रहा
जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर हैं, लेकिन केवल अपराध की गंभीरता के आधार पर किसी को जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता। यह भी स्पष्ट है कि आरोपी 'बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर' से पीड़ित है और दवा ले रहा था।
‘लगातार हिरासत में रखना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन’
2 नवंबर को पारित अपने आदेश में ASJ जैन ने कहा, 'आरोपी के बयान के अनुसार, वह अपने भतीजे को खोजने में पुलिस की निष्क्रियता से असंतुष्ट था। बेशक, उसने अपनी असंतुष्टि जिस तरह से जाहिर की, वह तरीका गलत था, जिससे पूरी सुरक्षा व्यवस्था में हड़कंप मच गया, लेकिन उसे लगातार हिरासत में रखना अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन होगा।'
सात महीनों से ज्यादा समय से जेल में है आरोपी
रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी को 6 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप है कि उसने सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ते हुए, अपनी कार तेज रफ्तार से गेट से टकराई थी और दिल्ली विधानसभा परिसर में घुस गया था। मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।
गार्ड की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज
शिकायतकर्ता जय प्रकाश का आरोप है कि इस साल 6 अप्रैल को दोपहर करीब 2:10 बजे, वह दिल्ली विधानसभा के गेट नंबर 2 पर ड्यूटी पर तैनात थे। तभी एक सफेद रंग की कार तेज रफ्तार से गेट की ओर आई। उन्होंने कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने रुकने के बजाय रफ्तार और बढ़ा दी और गेट को टक्कर मारते हुए परिसर में घुस गया और उनकी ओर इस तरह कार बढ़ाई जैसे कि वह उनकी जान लेना चाहता हो।
वकील ने कहा- आरोपी बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित
आरोपी के वकील, एडवोकेट अंशु शुक्ला ने दलील दी कि आरोपी बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। शुक्ला ने यह भी बताया कि आरोपी का भतीजा दिल्ली से लापता हो गया था, जिसके संबंध में हरि नगर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अपने भतीजे की तलाश के दौरान आरोपी भ्रमवश दिल्ली विधानसभा में घुस गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह किसी गुरुद्वारे में आ गया है।
सरकारी वकील ने किया जमानत देने का विरोध
दूसरी ओर, एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (APP) अतुल श्रीवास्तव ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर IHBAS के निदेशक की एक रिपोर्ट है, जिसके अनुसार वह मुकदमा चलाने के लिए पूरी तरह फिट है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आरोपी के मन में कोई भ्रम नहीं था, क्योंकि गवाहों के बयानों से पता चलता है कि विधानसभा से निकलने के बाद, आरोपी संसद भवन जाकर उसे उड़ाने की योजना बना रहा था। हालांकि कोर्ट ने उनकी आपत्तियों को खारिज करते हुए आरोपी को नियमित जमानत दे दी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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