हत्या के आरोपी डॉक्टर को 21 दिन की जमानत, कोर्ट बोला- पारिवारिक संकट के समय आरोपी को परिजनों संग रहना चाहिए
दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर गुप्ता के खिलाफ साकेत जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल कर रखी है। हालांकि उनके खिलाफ सुनवाई अबतक शुरू नहीं हुई है। इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर गुप्ता को 18 जून, 2026 को गिरफ्तार किया था।
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने घरेलू सहायिका की हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपी डॉक्टर मनीष गुप्ता को एक दुखद घटना के कारण 21 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी। गुप्ता को यह राहत अपने इकलौते बेटे की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने तथा मुश्किल वक्त में परिवार के साथ कुछ समय रहने के लिए दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनीष गुप्ता के 19 वर्षीय बेटे पार्थ गुप्ता का निधन 19 नवंबर को हो गया था। हालांकि मौत की वजह के बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) अनुज अग्रवाल ने शनिवार को तथ्यों पर गौर करने और सत्यापन रिपोर्ट मंगाने के बाद, मनीष गुप्ता को 21 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी। इसके लिए आरोपी को 10,000 रुपए की जमानत राशि और इतनी ही रकम की एक जमानत (श्योरिटी) देना होगी।
इस साल जून में हुई थी आरोपी की गिरफ्तारी
दिल्ली पुलिस ने घरेलू सहायिका की हत्या के मामले में डॉक्टर गुप्ता के खिलाफ साकेत जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। हालांकि उनके खिलाफ अदालत में सुनवाई अबतक शुरू नहीं हुई है। इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर गुप्ता को 18 जून, 2026 को गिरफ्तार किया था।
आरोपी ने मांगी थी 3 सप्ताह की अंतरिम जमानत
मनीष गुप्ता की ओर से वकील कमल नयन तिवारी ने एक अर्जी दाखिल कर 3 सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी, ताकि वह अपने दिवंगत बेटे का अंतिम संस्कार कर सकें।
कोर्ट ने कहा- दुख के समय परिवार के साथ रहना चाहिए
जिस पर सुनवाई के बाद ASJ अग्रवाल ने कहा, 'इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति और दिए गए तर्कों को देखते हुए, अदालत का मानना है कि आरोपी को कुछ समय के लिए अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए, ताकि वह अपने बेटे की असामयिक मृत्यु के कारण पैदा हुए पारिवारिक संकट के समय अपने परिवार के साथ रह सके।'
इकलौते बेटे के अंतिम संस्कार के लिए मांगी जमानत
आरोपी के वकील ने जमानत याचिका में अदालत को बताया गया कि मृतक का पिता होने के नाते, आरोपी का यह नैतिक और भावनात्मक कर्तव्य है कि वह इस बेहद कठिन और दुखद समय में अपने परिवार के साथ मौजूद रहे। वकील ने आगे कहा कि इस मामले में हिरासत में होने के कारण, आरोपी अपने इकलौते बेटे पार्थ गुप्ता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पा रहा है। पिता होने के नाते, अंतिम संस्कार की रस्में उसी के द्वारा निभाई जानी हैं।
पूरा परिवार सदमे में है, आरोपी को भी लगा झटका
गुप्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस बारे में उन्हें आरोपी की पत्नी का फोन आया था, जिन्होंने रोते हुए बताया कि 19 नवंबर, 2026 को उनकी इकलौती संतान यानी 19 वर्षीय बेटे पार्थ गुप्ता का दुखद निधन हो गया है। वकील ने यह भी बताया गया कि युवा बेटे की मौत से पूरा परिवार अत्यधिक दुखी है और आरोपी को भी गहरा सदमा पहुंचा है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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