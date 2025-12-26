दिल्ली की CM पर हमला करने के आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय, हत्या के प्रयास की भी धारा
दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई कार्यक्रम में हमला करने के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर मुकदमे की कार्यवाही शुरू कर दी। कोर्ट ने कहा कि चूंकि पीड़िता एक सार्वजनिक हस्ती हैं, इसलिए मामले की कार्यवाही बंद कमरे में होगी।
दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई कार्यक्रम में हमला करने के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर मुकदमे की कार्यवाही शुरू कर दी। शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता गौबा मान ने कहा कि चूंकि पीड़िता एक सार्वजनिक हस्ती हैं, इसलिए मामले की कार्यवाही बंद कमरे में होगी।
न्यायाधीश ने सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई और तहसीन रजा रफीउल्लाह शेख के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए। हालांकि, दोनों आरोपियों ने अदालत में पेशी के बाद खुद को निर्दोष बताया। इससे पहले 20 दिसंबर को अदालत ने प्रथम दृष्टया मामला बनाते हुए दोनों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।
न्यायाधीश ने कहा कि प्रथम दृष्टया बीएनएस की धारा 61(2) (आपराधिक षड्यंत्र), 221 (लोक सेवक को लोक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना), 132 (लोक सेवक पर कर्तव्य का पालन करते समय आपराधिक बल का प्रयोग करना) और 109(1) (हत्या का प्रयास) के तहत दंडनीय अपराध के सभी तत्व दोनों आरोपियों के खिलाफ सिद्ध होते हैं।
सीएम रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त को सिविल लाइंस क्षेत्र में उनके कैंप कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान हमला किया गया था। उनके कार्यालय ने इस हमले को उनकी हत्या के लिए सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताया है।
गुजरात के राजकोट निवासी 41 साल के सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई को हत्या के प्रयास और अन्य आरोपों के तहत गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया है। तहसीन रजा रफीउल्लाह शेख पर मुख्यमंत्री पर हमले की साजिश रचने का आरोप है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोनों आरोपियों ने गुजरात के राजकोट में एक बैठक की और शेख ने खिमजीभाई के खाते में 2000 रुपए जमा किए ताकि वह पूरे हमले की योजना बना सके।
18 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, सरकारी कर्मचारी पर हमला करने, उसे उसके कर्तव्य निर्वाह में बाधा डालने और आपराधिक साजिश सहित विभिन्न अपराधों के तहत 400 पन्नों की आरोपपत्र दाखिल की।