Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsCourt frames charges against two accused of attacking Delhi CM rekha gupta
दिल्ली की CM पर हमला करने के आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय, हत्या के प्रयास की भी धारा

दिल्ली की CM पर हमला करने के आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय, हत्या के प्रयास की भी धारा

संक्षेप:

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई कार्यक्रम में हमला करने के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर मुकदमे की कार्यवाही शुरू कर दी। कोर्ट ने कहा कि चूंकि पीड़िता एक सार्वजनिक हस्ती हैं, इसलिए मामले की कार्यवाही बंद कमरे में होगी।

Dec 26, 2025 05:11 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई कार्यक्रम में हमला करने के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर मुकदमे की कार्यवाही शुरू कर दी। शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता गौबा मान ने कहा कि चूंकि पीड़िता एक सार्वजनिक हस्ती हैं, इसलिए मामले की कार्यवाही बंद कमरे में होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

न्यायाधीश ने सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई और तहसीन रजा रफीउल्लाह शेख के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए। हालांकि, दोनों आरोपियों ने अदालत में पेशी के बाद खुद को निर्दोष बताया। इससे पहले 20 दिसंबर को अदालत ने प्रथम दृष्टया मामला बनाते हुए दोनों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।

न्यायाधीश ने कहा कि प्रथम दृष्टया बीएनएस की धारा 61(2) (आपराधिक षड्यंत्र), 221 (लोक सेवक को लोक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना), 132 (लोक सेवक पर कर्तव्य का पालन करते समय आपराधिक बल का प्रयोग करना) और 109(1) (हत्या का प्रयास) के तहत दंडनीय अपराध के सभी तत्व दोनों आरोपियों के खिलाफ सिद्ध होते हैं।

सीएम रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त को सिविल लाइंस क्षेत्र में उनके कैंप कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान हमला किया गया था। उनके कार्यालय ने इस हमले को उनकी हत्या के लिए सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताया है।

गुजरात के राजकोट निवासी 41 साल के सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई को हत्या के प्रयास और अन्य आरोपों के तहत गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया है। तहसीन रजा रफीउल्लाह शेख पर मुख्यमंत्री पर हमले की साजिश रचने का आरोप है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोनों आरोपियों ने गुजरात के राजकोट में एक बैठक की और शेख ने खिमजीभाई के खाते में 2000 रुपए जमा किए ताकि वह पूरे हमले की योजना बना सके।

18 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, सरकारी कर्मचारी पर हमला करने, उसे उसके कर्तव्य निर्वाह में बाधा डालने और आपराधिक साजिश सहित विभिन्न अपराधों के तहत 400 पन्नों की आरोपपत्र दाखिल की।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।