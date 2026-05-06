वह क्यों आए थे, म्यांमार क्यों गए; आतंकी ट्रेनिंग मामले में 1 अमेरिकी समेत 7 विदेशी नागरिकों को कोर्ट का झटका
NIA ने इन सात विदेशी नागरिकों में से 3 यूक्रेनी नागरिकों को दिल्ली से, 3 को लखनऊ से और एक अमेरिकी नागरिक को कोलकाता से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि ये सभी आरोपी टूरिस्ट वीजा पर भारत आए और फिर बिना किसी वैध दस्तावेजों के मिजोरम के रास्ते अवैध रूप से म्यांमार में दाखिल हुए।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने म्यांमार के विद्रोही समूहों को हथियारों की आपूर्ति और आतंकी प्रशिक्षण देने के मामले में गिरफ्तार सात विदेशी नागरिकों को बुधवार को बड़ा झटका देते हुए उनकी न्यायिक हिरासत 30 दिनों के लिए बढ़ा दी। इस मामले की सुनवाई विशेष एनआईए (NIA) न्यायाधीश प्रशांत शर्मा की कोर्ट में हुई, जिन्होंने एक अमेरिकी और 6 यूक्रेनी नागरिकों को राहत देने से इनकार कर दिया।
सुरक्षा कारणों व मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत ने इस मामले की सुनवाई बंद कमरे में (इन कैमरा) करने का फैसला किया और इस दौरान यूक्रेनी व अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों को सुनवाई देखने की अनुमति भी नहीं दी, जबकि दोनों देशों के अधिकारी निगरानी के लिए अदालत में मौजूद थे। जज ने बताया कि कानून के तहत संवेदनशील मामलों की सुनवाई गोपनीय रखी जा सकती है, हालांकि जज ने अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि आरोपियों के अधिकारों का पूरा सम्मान किया जाएगा और उन्हें काउंसलर एक्सेस (राजनयिक संपर्क) मिलता रहेगा।
अमेरिकी नागरिक के वकील ने किया विरोध
कोर्ट में NIA के वकील ने कोर्ट से सातों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 30 दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की। हालांकि अमेरिकी नागरिक मैथ्यू के वकील ने उनकी खराब सेहत का हवाला देते हुए उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने का विरोध किया। वकील ने एक निजी अस्पताल में उनके इलाज की मांग भी की।
कोर्ट ने कहा- कई सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी
सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश ने कहा, 'कई ऐसे पहलू हैं जिनकी जांच जरूरी है, जैसे आरोपी भारत क्यों आए थे? उन्होंने म्यांमार की यात्रा क्यों की? ड्रोन का इस्तेमाल करने के पीछे उनका क्या मकसद था? क्या आरोपियों ने किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण देने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया? क्या वे किसी भारतीय विद्रोही समूह के किसी सदस्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं? भारत और उसके बाहर यात्रा के दौरान आरोपियों ने किस बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल किया? ऐसे सवालों और इसी तरह के अन्य सवालों की जांच जरूरी है।'
दूतावास के अधिकारियों की मांग को ठुकराया
कार्यवाही के दौरान अदालत ने दोनों देशों के दूतावास के अधिकारियों की कार्यवाही देखने की मांग को अस्वीकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश ने कहा, 'मैं कानून के अनुसार आपको सुनवाई में शामिल होने और उसे देखने की अनुमति नहीं दे सकता। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पास वकील हैं, वे इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। सब कुछ कानून के अनुसार ही किया जाएगा। आपको अपने नागरिकों से मिलने के लिए कांसुलर एक्सेस (राजनयिक पहुंच) प्राप्त है।'
आरोपियों को परिवार से ई-मुलाकात की अनुमति भी नहीं मिली
वहीं जब यूक्रेनी नागरिकों के वकील ने आरोपियों को 'ई-मुलाकात' (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात) के जरिए अपने परिवारों से मिलने की अनुमति देने की मांग की तो अदालत ने कहा कि उसके पास इन आरोपियों को ई-मुलाकात की अनुमति देने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने बताया कि विशेष कानूनों के तहत दर्ज मामलों में विचाराधीन कैदियों के लिए एक सर्कुलर है, जिसके तहत वह इस बात की अनुमति नहीं दे सकती।
दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता से हुई थी गिरफ्तारी
NIA ने इन सात विदेशी नागरिकों में से 3 यूक्रेनी नागरिकों को दिल्ली से, 3 को लखनऊ से और एक अमेरिकी नागरिक को कोलकाता से गिरफ्तार किया था। NIA को जानकारी मिली थी कि 14 यूक्रेनी नागरिक अलग-अलग तारीखों पर टूरिस्ट वीजा पर भारत में आए और गुवाहाटी चले गए। आरोप है कि ये सभी आरोपी टूरिस्ट वीजा पर भारत आए और फिर बिना किसी वैध दस्तावेजों के मिजोरम के रास्ते अवैध रूप से म्यांमार में दाखिल हुए।
गिरफ्तार आरोपियों के नामः
मैथ्यू एरॉन वैन डाइक (अमेरिकी नागरिक)
हुर्बा पेट्रो (यूक्रेनी नागरिक)
स्लीविक तारास (यूक्रेनी नागरिक)
इवान सुकमानोवस्की (यूक्रेनी नागरिक)
स्टेफनकिवा मैरियन (यूक्रेनी नागरिक)
होनचारुक मैक्सिम (यूक्रेनी नागरिक)
कामिंस्की विक्टर (यूक्रेनी नागरिक)
सातों विदेशी नागरिकों पर क्या है आरोप
आरोप है कि NIA को जानकारी मिली थी कि 14 यूक्रेनी नागरिक अलग-अलग तारीखों पर पर्यटक वीजा पर भारत में दाखिल हुए, गुवाहाटी के लिए उड़ान भरी, और उसके बाद बिना वैध पेपर्स के मिजोरम की यात्रा की और अवैध रूप से म्यांमार में प्रवेश किया। वहां उन्होंने जातीय सशस्त्र समूहों (EAG) को म्यांमार की सेना (जंटा) को निशाना बनाने के उद्देश्य से ड्रोन युद्ध, ड्रोन संचालन, असेंबली और जैमिंग तकनीक आदि का प्रशिक्षण दिया। यह भी आरोप है कि वे यूरोप से भारत के रास्ते ड्रोन की एक बड़ी खेप लाए थे।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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