आर्म्स एक्ट मामले में अदालत ने दिया कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी की रिहाई का आदेश, लेकिन फंस गया एक पेंच
दिल्ली पुलिस ने एक अन्य आरोपी के बयान के आधार पर काला जठेड़ी को हिरासत में लेकर 6 दिनों तक पूछताछ की थी। इस दौरान प्रोडक्शन वारंट पर कोर्ट में पेश किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। काला जठेड़ी की ओर से वकील रोहित कुमार दलाल और एमएम खान पेश हुए।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को हथियार तस्करी के मामले में गिरफ्तार कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को बड़ी राहत देते हुए उसे रिहा करने का आदेश दे दिया। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि जांच के दौरान जठेड़ी के खिलाफ इस मामले में कोई सबूत नहीं मिला, जिसके बाद अदालत ने उसे राहत देते हुए रिहा करने का आदेश दे दिया। हालांकि, जठेड़ी जेल से बाहर तो अब भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि वह फिलहाल अन्य कई मामलों में न्यायिक हिरासत में बंद है, ऐसे में अभी उसका जेल से बाहर आना मुमकिन नहीं है।
इस मामले में ड्यूटी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (ड्यूटी JMFC) अंजलि सिंह ने आज अपना फैसला सुनाया और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में जठेड़ी की रिहाई का आदेश दे दिया। इससे पहले पुलिस ने संदीप उर्फ काला जठेड़ी को अदालत में पेश करते हुए उसकी रिहाई के लिए अर्जी दी थी।
पुलिस को आरोपी के खिलाफ नहीं मिले ठोस सबूत
मामले को देखने पर कोर्ट ने पाया कि संबंधित कोर्ट ने इससे पहले आरोपी को दो बार पुलिस हिरासत में भेजा था। लेकिन जांच अधिकारी ने बताया कि पूरी कोशिश के बावजूद आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका।
16 जून को दिए अपने आदेश में ड्यूटी JMFC ने कहा, 'चूंकि पुलिस को आरोपी संदीप उर्फ काला जठेड़ी के खिलाफ अब कुछ नहीं करना है, इसलिए अगर किसी दूसरे मामले में उसकी जरूरत न हो तो उसे रिहा कर दिया जाए।'
पुलिस जठेड़ी से कर चुकी 6 दिन तक पूछताछ
दिल्ली पुलिस ने एक अन्य आरोपी के बयान के आधार पर उसे हिरासत में लेकर 6 दिनों तक पूछताछ की थी। प्रोडक्शन वारंट पर कोर्ट में पेश किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। 10 जून को 3 दिन की कस्टोडियल रिमांड मांगते हुए पुलिस ने कहा था कि काला जठेड़ी का सामना दूसरे आरोपी संपत नेहरा से कराना है और पूरी साजिश का पता लगाना है। इसके बाद, 13 जून को कस्टडी रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई थी।
जठेड़ी के नाम पर धमका रहे दो आरोपियों को दबोचा था
उधर इसी महीने की नौ तारीख को दिल्ली पुलिस ने खुद को कुख्यात काला जठेड़ी गिरोह का सदस्य बताकर एक कारोबारी से रंगदारी मांगने और उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया था। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया था कि आरोपियों की पहचान यमुनानगर निवासी राजन कालरा (26) और हरियाणा के जगाधरी निवासी साहिल गर्ग (38) के रूप में हुई थी। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों से अपराध में इस्तेमाल किए गए तीन मोबाइल फोन भी बरामद किए थे।
अंतरराष्ट्रीय नंबरों से आ रहे थे धमकी भरे फोन
उत्तर पश्चिम दिल्ली की पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) आकांक्षा यादव ने बताया था कि बवाना में प्लास्टिक ग्लू टेप बनाने का कारोबार करने वाले व्यवसायी रोहित जैन ने आदर्श नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय नंबरों से धमकी भरे फोन आ रहे हैं। जिसमें आरोपियों ने खुद को हरियाणा के 'काला जठेड़ी' गिरोह का सदस्य बताते हुए पैसों की मांग की तथा मांग पूरी न होने पर जान से मारने सहित गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।
पैसे ना चुकाने पर दी थी जान लेने की धमकी
जांच के दौरान, पुलिस को पता चला कि जैन का साहिल गर्ग के साथ एक व्यापारिक विवाद चल रहा था, जिसने पहले उनके खिलाफ धोखाधड़ी और लगभग 2.95 करोड़ रुपए का भुगतान न करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस के मुताबिक, धमकी देने वाले व्यक्ति ने यह भी दावा किया कि उक्त रकम की वसूली के लिए उसने साहिल गर्ग से 50 लाख रुपए की टोकन राशि ले रखी है। साथ ही यह भी धमकी दी थी कि यदि शिकायतकर्ता ने भुगतान नहीं किया तो उसकी हत्या कर दी जाएगी।
डीसीपी के मुताबिक, पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने रंगदारी के इस मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उन्होंने बताया कि जांच में यह भी सामने आया कि उनका किसी भी गिरोह से कोई वास्तविक संबंध नहीं है और आरोपियों ने केवल शिकायतकर्ता को भयभीत कर उससे धन उगाही करने के उद्देश्य से 'काला जठेड़ी गिरोह' के नाम का दुरुपयोग किया था।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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